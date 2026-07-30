Почему эксперты считают, что возвращение Elantra меняет баланс сил на рынке

30 июля 2026, 08:42
Hyundai Elantra снова на российском рынке: цены ниже конкурентов
Hyundai Elantra снова на российском рынке: цены ниже конкурентов
Hyundai Elantra неожиданно вернулась в продажу в России, причем по цене, которая удивила даже скептиков. Мало кто знает, что теперь седан доступен дешевле некоторых моделей Lada и Changan. Что грозит конкурентам и какие комплектации уже доступны - объясняем подробно.
Возвращение Hyundai Elantra на российский рынок стало настоящим событием для автолюбителей, которые внимательно следят за изменениями в сегменте доступных седанов. На фоне ухода многих иностранных брендов и роста цен на новые автомобили, появление Elantra по конкурентоспособной стоимости может заметно повлиять на предпочтения покупателей и структуру продаж в крупных городах.
Как сообщает Российская Газета, седьмое поколение Hyundai Elantra поступает в Россию через параллельный импорт из Китая, Казахстана и Кореи. Это позволяет дилерам предлагать автомобили как из наличия, так и под заказ, что расширяет выбор для потенциальных владельцев. Минимальная стоимость Elantra в комплектации Smart стартует от 1 610 000 рублей - это предложение включает цифровую приборную панель, многофункциональный руль, кондиционер, запуск двигателя кнопкой, электронный ручник с Auto Hold, камеру заднего вида с парктрониками, а также датчики света и дождя и 17-дюймовые легкосплавные диски.
В зависимости от региона, цены на аналогичные комплектации могут отличаться. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Кургане и Владивостоке стартовая стоимость достигает 1 785 000 рублей, а максимальная цена доходит до 2 656 000 рублей. Большинство предложений - это китайские версии с 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 115 л.с. и вариатором. Однако встречаются и корейские модификации с двигателем Smartstream объемом 1,6 литра и мощностью 128 л.с., также оснащенные вариатором.
Интересно, что на фоне возвращения Elantra, другие бренды также активизируют свои позиции на российском рынке. Например, недавно стало известно о расширении дилерской сети Voyah, что, по мнению экспертов, может изменить расстановку сил в премиальном сегменте - подробнее об этом можно узнать в материале о развитии дилерской сети Voyah.
Стоит отметить, что параллельный импорт стал ключевым инструментом для возвращения популярных моделей на российский рынок после ухода официальных представительств. По имеющимся данным, спрос на Hyundai Elantra остается стабильно высоким, особенно среди тех, кто ищет современный седан с богатым оснащением по разумной цене. Для сравнения: некоторые комплектации Elantra оказываются дешевле не только китайских конкурентов, но и отдельных версий Lada, что создает дополнительное давление на отечественных производителей.
В заключение важно добавить несколько фактов: Hyundai Elantra входит в число самых продаваемых седанов в мире, а ее седьмое поколение отличается улучшенной шумоизоляцией и расширенным списком опций. Параллельный импорт позволяет сохранять разнообразие на рынке, несмотря на ограничения, а покупатели получают возможность выбирать между разными странами производства и комплектациями. Эта тенденция может указывать на постепенное восстановление ассортимента новых автомобилей в России, хотя окончательные последствия для рынка станут заметны лишь со временем.
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