Универсал по имени Elantra: почему виртуальный проект Theottle может стать реальностью уже в 2027 году

7 августа 2026, 17:35
Hyundai Elantra в новом кузове: универсал на CGI-рендерах удивил экспертов
Hyundai Elantra в новом кузове: универсал на CGI-рендерах удивил экспертов
Hyundai и Kia продолжают укреплять позиции на рынке США, а цифровые художники уже предлагают новые форматы для популярных моделей. В центре внимания - виртуальный универсал Elantra, который может стать альтернативой кроссоверам и привлечь внимание европейских покупателей.
В последние годы Hyundai и Kia демонстрируют уверенный рост на мировом рынке, подтверждая свежие данные о продажах в июле 2026 года. Hyundai Motor America реализовала 82 480 автомобилей, что на 4% больше, чем годом ранее, а Kia America - 75 857 машин, увеличив результат на 7%. Такой успех связан с широкой линейкой моделей, включая как классические седаны, так и кроссоверы, а также разнообразием силовых установок - от бензиновых до электромобилей.
На фоне этих достижений интерес к новым формам кузова только растет. В июне 2026 года на Международной выставке мобильности в Пусане был представлен Hyundai Avante восьмого поколения — так в Корее любят Elantra. Новинка получила более крупный и выразительный кузов с агрессивными удлиненными крыльями, обновленным мотором и современную систему Pleos Connect. В Корее продажи стартуют в конце года, а вот всемирная версия Elantra появится не раньше 2027-го.
Пока официальные дилеры только готовятся к запуску, виртуальные художники уже экспериментируют с внешним видом модели. Один из самых известных — Theottle — представил универсальный цифровой рендер на базе нового Avante. По его словам, идея возникла после новостей о продолжении выпуска хэтчбека Hyundai i30 для Европы. Универсалы по-прежнему востребованы на европейском рынке, а увеличенные габариты Avante делают такой вариант особенно интересным.
Визуально универсал Elantra сохраняет спортивный характер седана: массивные колесные арки, динамичные линии и выразительная светотехника. При этом добавляется практичность - увеличенный багажник и удобство для семейных поездок. Переход от седана к универсалу выглядит органично.
Подобные цифровые эксперименты становятся все более частыми. Например, недавно виртуальный тюнинг Toyota GR86 вызвал бурное обсуждение среди автолюбителей, о чем рассказывали в материале о необычном проекте GRRR 1,021 от Аль-Ясида — подробности о цифровом тюнинге GR86 .
В России такой формат также может быть востребован: универсалы традиционно пользуются спросом среди водителей. Важно отметить, что Hyundai уже имеет опыт выпуска универсалов на базе Elantra - последний раз такой кузов предлагался в 2009-2012 годах. Если компания примет решение о возвращении универсала, это может стать важным событием для рынка и дать новый импульс развитию сегмента.
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