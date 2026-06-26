Главное в Elantra - кузов стал больше, салон просторнее, техника умнее

26 июня 2026, 14:53
Hyundai Elantra восьмого поколения: новые размеры, дизайн и технологии
Hyundai Elantra восьмого поколения: новые размеры, дизайн и технологии
Премьера Hyundai Elantra нового поколения удивила не только свежим дизайном, но и заметным ростом габаритов. Модель получила инновационные решения в салоне и расширенный набор систем безопасности. Почему это важно для рынка и что изменилось - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о выходе Hyundai Elantra восьмого поколения может стать сигналом к переменам на рынке: модель заметно изменилась, а ее оснащение и размеры теперь ближе к среднеразмерным седанам. Это не просто очередное обновление - производитель сделал ставку на технологии и комфорт, что может повлиять на ожидания покупателей и конкурентов.
На домашнем рынке Южной Кореи седан представлен под именем Avante, но для внешних рынков сохранено привычное название Elantra. Внешность автомобиля теперь выполнена в стиле «Искусство стали»: резкие линии, выразительные грани и массивные колесные арки делают силуэт более динамичным. Особое внимание привлекают светодиодные фары и фонари с необычной геометрией, а также дверные ручки, утопленные в плоскость кузова, и интегрированный спойлер на корме.
Габариты Elantra выросли: длина увеличилась на 55 мм (до 4765 мм), ширина - на 30 мм (до 1855 мм), а колесная база теперь составляет 2750 мм. Благодаря этому в салоне стало заметно просторнее, и автомобиль практически приблизился к классу среднеразмерных седанов. Внутри установлен 14,6-дюймовый тачскрин медиасистемы Pleos Connect, работающей на базе искусственного интеллекта. Новая система способна распознавать свободные голосовые команды, а не только стандартные фразы, что делает управление более интуитивным. Переключение автоматической трансмиссии теперь вынесено под рулевую колонку, что освобождает место на центральной консоли.
На старте продаж в Корее доступны два варианта силовых установок: атмосферный 2-литровый двигатель мощностью 149 л.с. и гибридная версия на базе 1,6-литрового бензинового мотора и электродвигателя с суммарной отдачей 157 л.с. В будущем ожидается появление спортивной модификации Elantra N. В списке оснащения - 10 подушек безопасности, камеры кругового обзора, система дистанционной парковки, адаптивный круиз-контроль с навигацией, а также современные ассистенты ADAS и расширенные системы безопасности.
Интересно, что на фоне глобальных изменений в модельном ряду Hyundai, в России недавно завершилось производство Solaris, а завод в Сестрорецке готовят к выпуску новых моделей - подробнее об этом можно узнать в материале о остановке выпуска Solaris и планах на будущее. Это подчеркивает, как быстро меняется стратегия бренда и его присутствие на разных рынках.
По информации Российская Газета, старт продаж нового Hyundai Avante/Elantra в Южной Корее намечен на третий квартал 2026 года. Для российского рынка сроки появления новинки пока не объявлены, однако тенденция к увеличению размеров и внедрению интеллектуальных систем может стать ориентиром для других производителей. Важно отметить, что Elantra традиционно пользуется спросом у тех, кто ценит сочетание надежности, современного дизайна и технологичности. Новое поколение, судя по представленным данным, способно укрепить позиции модели в своем сегменте.
Похожие материалы Хендай
-
26.06.2026, 15:53
Hyundai Elantra восьмого поколения: новые технологии и льготный утильсбор
Hyundai представила обновленную Elantra, которая сразу попадает под льготный утильсбор. Модель удивляет не только дизайном, но и набором функций, которые редко встречаются в этом классе. Почему эта новинка может изменить подход к покупке седанов - разбираемся, что важно знать уже сейчас.Читать далее
-
06.06.2026, 19:53
Hyundai меняет курс: физические кнопки возвращаются в новые модели ради безопасности
Hyundai объявила о возвращении физических кнопок и крутилок в свои автомобили, делая акцент на безопасность и удобство. Это решение идет вразрез с массовой цифровизацией и может изменить подход к эргономике в автоиндустрии.Читать далее
-
21.05.2026, 16:13
Hyundai отзывает более 54 тысяч гибридных Elantra 2024-2026 из-за риска возгорания
В США стартовала масштабная отзывная кампания: более 54 тысяч гибридных Hyundai Elantra 2024-2026 годов выпуска отправляют на сервис из-за угрозы возгорания. В чем причина, какие последствия для водителей и как это может повлиять на рынок - разбираемся, почему эта новость важна именно сейчас. Читать далее
-
30.03.2026, 09:36
Hyundai готовит новые Tucson и Elantra: премьера в Корее, старт продаж в США в 2027
Hyundai официально подтвердил выход новых поколений Tucson и Elantra к концу 2026 года. Ожидается, что обе модели появятся в США в 2027-м и будут сопровождаться совершенно новым подключаемым гибридом. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 04:51
Hyundai Elantra 2027: первые фото обновленного седана с агрессивным дизайном
Hyundai готовит к выпуску Elantra 2027 года с заметно измененной внешностью. Новая генерация уже проходит испытания в суровых зимних условиях, а эксперты отмечают кардинальные перемены в дизайне. Почему этот рестайлинг важен для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.Читать далее
-
05.02.2026, 10:43
Пять альтернатив Haval Jolion: какие иномарки доступны по схожей цене в 2026 году
Вышло новое исследование: эксперты изучили рынок и выяснили, какие иномарки можно купить по цене Haval Jolion. Пять моделей, которые часто остаются в тени, но заслуживают внимания. Что предлагают дилеры и какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
29.12.2025, 14:12
Корейские автомобили до 160 л.с. в России останутся с низким утильсбором в 2026 году
С 2026 года утильсбор в России вырастет для мощных авто. Но есть корейские машины, которых это не коснется. В подборке - пять моделей, которые останутся доступными. Узнайте, какие авто не попадут под новые правила.Читать далее
-
28.10.2025, 09:30
Эти 16 седанов не подорожают из-за нового утильсбора
В России скоро изменят порядок уплаты утильсбора. Цены на авто могут взлететь. Особенно на машины из-за рубежа. Но есть модели, которых это не коснется. Мы собрали список таких седанов.Читать далее
-
01.10.2025, 16:21
Десять иномарок которые останутся доступными после роста утильсбора с 1 ноября
Новые правила вступают в силу. Цены на авто скоро изменятся. Но не для всех моделей. Журналисты нашли несколько интересных вариантов. Они останутся доступными для покупки. Узнайте, какие машины это будут.Читать далее
Похожие материалы Хендай
-
26.06.2026, 15:53
Hyundai Elantra восьмого поколения: новые технологии и льготный утильсбор
Hyundai представила обновленную Elantra, которая сразу попадает под льготный утильсбор. Модель удивляет не только дизайном, но и набором функций, которые редко встречаются в этом классе. Почему эта новинка может изменить подход к покупке седанов - разбираемся, что важно знать уже сейчас.Читать далее
-
06.06.2026, 19:53
Hyundai меняет курс: физические кнопки возвращаются в новые модели ради безопасности
Hyundai объявила о возвращении физических кнопок и крутилок в свои автомобили, делая акцент на безопасность и удобство. Это решение идет вразрез с массовой цифровизацией и может изменить подход к эргономике в автоиндустрии.Читать далее
-
21.05.2026, 16:13
Hyundai отзывает более 54 тысяч гибридных Elantra 2024-2026 из-за риска возгорания
В США стартовала масштабная отзывная кампания: более 54 тысяч гибридных Hyundai Elantra 2024-2026 годов выпуска отправляют на сервис из-за угрозы возгорания. В чем причина, какие последствия для водителей и как это может повлиять на рынок - разбираемся, почему эта новость важна именно сейчас. Читать далее
-
30.03.2026, 09:36
Hyundai готовит новые Tucson и Elantra: премьера в Корее, старт продаж в США в 2027
Hyundai официально подтвердил выход новых поколений Tucson и Elantra к концу 2026 года. Ожидается, что обе модели появятся в США в 2027-м и будут сопровождаться совершенно новым подключаемым гибридом. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 04:51
Hyundai Elantra 2027: первые фото обновленного седана с агрессивным дизайном
Hyundai готовит к выпуску Elantra 2027 года с заметно измененной внешностью. Новая генерация уже проходит испытания в суровых зимних условиях, а эксперты отмечают кардинальные перемены в дизайне. Почему этот рестайлинг важен для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.Читать далее
-
05.02.2026, 10:43
Пять альтернатив Haval Jolion: какие иномарки доступны по схожей цене в 2026 году
Вышло новое исследование: эксперты изучили рынок и выяснили, какие иномарки можно купить по цене Haval Jolion. Пять моделей, которые часто остаются в тени, но заслуживают внимания. Что предлагают дилеры и какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
29.12.2025, 14:12
Корейские автомобили до 160 л.с. в России останутся с низким утильсбором в 2026 году
С 2026 года утильсбор в России вырастет для мощных авто. Но есть корейские машины, которых это не коснется. В подборке - пять моделей, которые останутся доступными. Узнайте, какие авто не попадут под новые правила.Читать далее
-
28.10.2025, 09:30
Эти 16 седанов не подорожают из-за нового утильсбора
В России скоро изменят порядок уплаты утильсбора. Цены на авто могут взлететь. Особенно на машины из-за рубежа. Но есть модели, которых это не коснется. Мы собрали список таких седанов.Читать далее
-
01.10.2025, 16:21
Десять иномарок которые останутся доступными после роста утильсбора с 1 ноября
Новые правила вступают в силу. Цены на авто скоро изменятся. Но не для всех моделей. Журналисты нашли несколько интересных вариантов. Они останутся доступными для покупки. Узнайте, какие машины это будут.Читать далее