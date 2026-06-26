Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

26 июня 2026, 14:53

Hyundai Elantra восьмого поколения: новые размеры, дизайн и технологии

Hyundai Elantra восьмого поколения: новые размеры, дизайн и технологии

Главное в Elantra - кузов стал больше, салон просторнее, техника умнее

Hyundai Elantra восьмого поколения: новые размеры, дизайн и технологии

Премьера Hyundai Elantra нового поколения удивила не только свежим дизайном, но и заметным ростом габаритов. Модель получила инновационные решения в салоне и расширенный набор систем безопасности. Почему это важно для рынка и что изменилось - разбираемся в деталях.

Премьера Hyundai Elantra нового поколения удивила не только свежим дизайном, но и заметным ростом габаритов. Модель получила инновационные решения в салоне и расширенный набор систем безопасности. Почему это важно для рынка и что изменилось - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о выходе Hyundai Elantra восьмого поколения может стать сигналом к переменам на рынке: модель заметно изменилась, а ее оснащение и размеры теперь ближе к среднеразмерным седанам. Это не просто очередное обновление - производитель сделал ставку на технологии и комфорт, что может повлиять на ожидания покупателей и конкурентов.

На домашнем рынке Южной Кореи седан представлен под именем Avante, но для внешних рынков сохранено привычное название Elantra. Внешность автомобиля теперь выполнена в стиле «Искусство стали»: резкие линии, выразительные грани и массивные колесные арки делают силуэт более динамичным. Особое внимание привлекают светодиодные фары и фонари с необычной геометрией, а также дверные ручки, утопленные в плоскость кузова, и интегрированный спойлер на корме.

Габариты Elantra выросли: длина увеличилась на 55 мм (до 4765 мм), ширина - на 30 мм (до 1855 мм), а колесная база теперь составляет 2750 мм. Благодаря этому в салоне стало заметно просторнее, и автомобиль практически приблизился к классу среднеразмерных седанов. Внутри установлен 14,6-дюймовый тачскрин медиасистемы Pleos Connect, работающей на базе искусственного интеллекта. Новая система способна распознавать свободные голосовые команды, а не только стандартные фразы, что делает управление более интуитивным. Переключение автоматической трансмиссии теперь вынесено под рулевую колонку, что освобождает место на центральной консоли.

Фото: Hyundai

На старте продаж в Корее доступны два варианта силовых установок: атмосферный 2-литровый двигатель мощностью 149 л.с. и гибридная версия на базе 1,6-литрового бензинового мотора и электродвигателя с суммарной отдачей 157 л.с. В будущем ожидается появление спортивной модификации Elantra N. В списке оснащения - 10 подушек безопасности, камеры кругового обзора, система дистанционной парковки, адаптивный круиз-контроль с навигацией, а также современные ассистенты ADAS и расширенные системы безопасности.

Интересно, что на фоне глобальных изменений в модельном ряду Hyundai, в России недавно завершилось производство Solaris, а завод в Сестрорецке готовят к выпуску новых моделей - подробнее об этом можно узнать в материале о остановке выпуска Solaris и планах на будущее. Это подчеркивает, как быстро меняется стратегия бренда и его присутствие на разных рынках.

По информации Российская Газета, старт продаж нового Hyundai Avante/Elantra в Южной Корее намечен на третий квартал 2026 года. Для российского рынка сроки появления новинки пока не объявлены, однако тенденция к увеличению размеров и внедрению интеллектуальных систем может стать ориентиром для других производителей. Важно отметить, что Elantra традиционно пользуется спросом у тех, кто ценит сочетание надежности, современного дизайна и технологичности. Новое поколение, судя по представленным данным, способно укрепить позиции модели в своем сегменте.

Упомянутые модели: Hyundai Elantra (от 894 900 Р)
Упомянутые марки: Hyundai
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