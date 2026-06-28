Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

28 июня 2026, 15:53

Hyundai Elantra восьмого поколения: новые технологии и льготный утильсбор

Hyundai Elantra восьмого поколения: новые технологии и льготный утильсбор

Льготный утильсбор вместо миллионов: почему новая Hyundai Elantra может стать хитом в России

Hyundai Elantra восьмого поколения: новые технологии и льготный утильсбор

Hyundai представила обновленную Elantra, которая сразу попадает под льготный утильсбор. Модель удивляет не только дизайном, но и набором функций, которые редко встречаются в этом классе. Почему эта новинка может изменить подход к покупке седанов - разбираемся, что важно знать уже сейчас.

Hyundai представила обновленную Elantra, которая сразу попадает под льготный утильсбор. Модель удивляет не только дизайном, но и набором функций, которые редко встречаются в этом классе. Почему эта новинка может изменить подход к покупке седанов - разбираемся, что важно знать уже сейчас.

Для российских автолюбителей новость о выходе восьмого поколения Hyundai Elantra особенно актуальна: модель не только обновилась внешне и технически, но и сразу подпадает под льготный утилизационный сбор. Это значит, что при ввозе автомобиля с мощностью до 160 л.с. можно существенно сэкономить на оформлении, что становится все более важным на фоне роста цен и изменений в правилах ввоза.

Внешний вид Elantra теперь выполнен в стиле Art of Steel, что придает седану спортивный и даже футуристичный облик. Рельефные крылья, узкие светодиодные ходовые огни и интегрированные в воздухозаборники фары делают машину заметной на дороге. Сзади появились новые H-образные фонари, двойной диффузор и спойлер, а для кузова предложено шесть свежих оттенков. Модель комплектуется 18-дюймовыми колесами, что редко встречается в этом сегменте.

Фото: Hyundai

Салон Elantra полностью переработан: мягкие материалы, плавные линии и крупная мультимедийная система с диагональю 14,6 дюйма (или 12,9 дюйма в другой версии). Обе версии работают на платформе Pleos Connect и поддерживают голосового помощника Gleo AI, который уже знаком владельцам Hyundai Grandeur. Несмотря на тренд на сенсорное управление, производитель сохранил физические кнопки для базовых функций, что оценят те, кто не любит отвлекаться от дороги. Водителю доступен отдельный цифровой дисплей, а в оснащение входят аудиосистема Bang & Olufsen, встроенный видеорегистратор, две беспроводные зарядки и мощные USB-порты.

Безопасность стала одним из ключевых направлений: десять подушек, расширенный набор электронных ассистентов, интеллектуальный круиз-контроль Smart Cruise Control 2 с навигацией, система помощи при движении задним ходом с запоминанием траектории, дистанционная парковка и автоматический перевод трансмиссии в режим P при экстренных ситуациях. Также добавлен ассистент, предотвращающий ошибки при нажатии педалей.

Фото: Hyundai

На старте продаж в Южной Корее Elantra (там она называется Avante) будет доступна с двумя силовыми установками: модернизированным 2-литровым бензиновым мотором на 147 л.с. и гибридной системой на базе 1,6-литрового двигателя и электромотора с суммарной отдачей 157 л.с. Оба варианта попадают под льготный утильсбор: для машин до трех лет - 3400 рублей, для старше трех лет - 5200 рублей. Если мощность превышает 160 л.с., льгота не действует, и сбор может достигать миллионов рублей.

Гибридная версия оснащена системой Smart Regenerative Braking 3.0, которая сама регулирует рекуперацию, и интеллектуальной Hybrid Hierarchical Predictive Control System, анализирующей маршрут для экономии топлива. Появился режим ожидания: теперь можно пользоваться климатом и мультимедиа на стоянке без запуска двигателя. По неофициальным данным, в будущем ожидается и спортивная Elantra N с новым 2,5-литровым турбомотором, но официального подтверждения пока нет.

Продажи в Южной Корее стартуют до конца года, а затем модель появится и на других рынках. По словам президента Hyundai Motor Хосе Муньоса, новое поколение Elantra должно задать новый стандарт в классе благодаря сочетанию современного дизайна, просторного салона, цифровых технологий и высокого уровня безопасности. Прием заказов ожидается в третьем квартале.

Интересно, что тренд на оснащение массовых моделей продвинутыми ассистентами и гибридными технологиями становится все заметнее. Например, недавно в Китае дебютировал крупный кроссовер Haval H10 с двумя гибридными моторами и автопилотом - подробности о нем можно узнать здесь. Это подтверждает, что конкуренция в сегменте массовых автомобилей выходит на новый уровень, а покупатели получают больше возможностей для выбора.

В заключение стоит отметить: Elantra восьмого поколения - не просто очередное обновление, а попытка Hyundai предложить максимум технологий и комфорта в привычном формате седана. Для российского рынка это особенно важно, ведь сочетание льготного утильсбора, современных опций и экономичных моторов может сделать модель одной из самых интересных новинок ближайших лет.

Упомянутые модели: Hyundai Elantra (от 894 900 Р)
Упомянутые марки: Hyundai
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