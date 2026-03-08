Новый электромобиль Hyundai может объединить дизайн Veloster и N Vision 74 — битва с Volkswagen ID. Golf GTI

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

8 марта 2026, 08:12

Hyundai снова в центре внимания: на фоне успехов в мировых рейтингах дизайнеры предлагают дерзкий проект - доступный электрокар с элементами Veloster и N Vision 74. Почему именно сейчас корейский бренд способен удивить рынок и что ждет поклонников горячих хэтчбеков - в нашем материале.

В последние годы Hyundai уверенно закрепился в числе лидеров мирового автопрома, что подтверждается не только реальными продажами, но и вниманием к марке со стороны автомобильных экспертов и энтузиастов. На фоне того, что сразу три модели Hyundai вышли в финал престижной премии World Car of the Year 2026, интерес к будущим новинкам бренда только растет, особенно учитывая, что корейцы не боятся экспериментировать с дизайном и технологиями.

На этот раз поводом для обсуждения стал необычный проект, предложенный цифровым художником David Scott Neal II, известным под псевдонимом «nemojunglist». Его идея заключается в создании доступного электрического хэтчбека, который объединит узнаваемые черты уже ставшего культовым Hyundai Veloster и футуристичного концепта N Vision 74. По мнению автора, такой симбиоз мог бы стать достойным конкурентом для грядущего Volkswagen ID. Golf GTI и других горячих электрокаров.

Главная проблема, с которой сталкиваются поклонники N Vision 74, заключается в отсутствии серийной версии, и причина проста: водородные топливные элементы пока не получили массового распространения, тогда как батарейные электромобили уже стали частью повседневности. Именно поэтому идея скрестить Veloster с N Vision 74 и оснастить результат современной электрической начинкой выглядит особенно актуально. Виртуальный проект предполагает трехдверный кузов с ярко выраженными спортивными линиями, вдохновленными ретро-стилем N Vision 74, но в компактном формате.

В качестве технической базы предлагается использовать 800-вольтовую платформу Hyundai-Kia E-GMP, а силовой агрегат взять от моделей Ioniq 5 N или Ioniq 6 N, однако, чтобы сохранить доступность, мощность могла бы быть снижена примерно до 400 лошадиных сил вместо 641, что все равно обеспечит впечатляющую динамику. При этом автор концепта настаивает на сохранении фирменных фишек спортивных Hyundai, включая режим N Grin Boost, функцию N e-shift, систему N Active Sound+ и N Drift Optimizer Pro, что позволит новинке выделяться на фоне других электрокаров и сохранить драйверский характер, который так ценят поклонники марки.

Hyundai уже доказал, что способен удивлять не только серийными моделями, но и смелыми концептами, и если компания решится воплотить подобный проект в жизнь, рынок горячих электрокаров может получить нового яркого игрока, способного изменить расстановку сил в сегменте. Пока же остается следить за развитием идей и ждать, когда виртуальные эскизы превратятся в реальные автомобили.

Упомянутые модели: Hyundai Veloster (от 1 204 000 Р)
Упомянутые марки: Hyundai, Volkswagen
