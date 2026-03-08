Новый электромобиль Hyundai может объединить дизайн Veloster и N Vision 74 — битва с Volkswagen ID. Golf GTI

8 марта 2026, 08:12
Hyundai готовит горячий электрокар: неожиданный симбиоз Veloster и N Vision 74
Hyundai готовит горячий электрокар: неожиданный симбиоз Veloster и N Vision 74
Hyundai снова в центре внимания: на фоне успехов в мировых рейтингах дизайнеры предлагают дерзкий проект - доступный электрокар с элементами Veloster и N Vision 74. Почему именно сейчас корейский бренд способен удивить рынок и что ждет поклонников горячих хэтчбеков - в нашем материале.
В последние годы Hyundai уверенно закрепился в числе лидеров мирового автопрома, что подтверждается не только реальными продажами, но и вниманием к марке со стороны автомобильных экспертов и энтузиастов. На фоне того, что сразу три модели Hyundai вышли в финал престижной премии World Car of the Year 2026, интерес к будущим новинкам бренда только растет, особенно учитывая, что корейцы не боятся экспериментировать с дизайном и технологиями.
На этот раз поводом для обсуждения стал необычный проект, предложенный цифровым художником David Scott Neal II, известным под псевдонимом «nemojunglist». Его идея заключается в создании доступного электрического хэтчбека, который объединит узнаваемые черты уже ставшего культовым Hyundai Veloster и футуристичного концепта N Vision 74. По мнению автора, такой симбиоз мог бы стать достойным конкурентом для грядущего Volkswagen ID. Golf GTI и других горячих электрокаров.
Главная проблема, с которой сталкиваются поклонники N Vision 74, заключается в отсутствии серийной версии, и причина проста: водородные топливные элементы пока не получили массового распространения, тогда как батарейные электромобили уже стали частью повседневности. Именно поэтому идея скрестить Veloster с N Vision 74 и оснастить результат современной электрической начинкой выглядит особенно актуально. Виртуальный проект предполагает трехдверный кузов с ярко выраженными спортивными линиями, вдохновленными ретро-стилем N Vision 74, но в компактном формате.
В качестве технической базы предлагается использовать 800-вольтовую платформу Hyundai-Kia E-GMP, а силовой агрегат взять от моделей Ioniq 5 N или Ioniq 6 N, однако, чтобы сохранить доступность, мощность могла бы быть снижена примерно до 400 лошадиных сил вместо 641, что все равно обеспечит впечатляющую динамику. При этом автор концепта настаивает на сохранении фирменных фишек спортивных Hyundai, включая режим N Grin Boost, функцию N e-shift, систему N Active Sound+ и N Drift Optimizer Pro, что позволит новинке выделяться на фоне других электрокаров и сохранить драйверский характер, который так ценят поклонники марки.
Hyundai уже доказал, что способен удивлять не только серийными моделями, но и смелыми концептами, и если компания решится воплотить подобный проект в жизнь, рынок горячих электрокаров может получить нового яркого игрока, способного изменить расстановку сил в сегменте. Пока же остается следить за развитием идей и ждать, когда виртуальные эскизы превратятся в реальные автомобили.
Похожие материалы Хендай, Фольксваген
-
08.10.2025, 10:42
Hyundai Veloster возвращается в цифровом виде — но только на рендерах
Hyundai Veloster снова оказался в центре внимания. Но речь идет не о реальном возвращении модели. Виртуальный проект вызвал бурю обсуждений. Что скрывается за этим цифровым экспериментом — пока загадка.Читать далее
-
08.03.2026, 09:16
Mercedes-Benz Sprinter с уникальным интерьером из ореха: новый уровень роскоши в автодомах
В мире автодомов появляется все больше необычных решений, и новый проект Bonita Vans на базе Mercedes-Benz Sprinter выделяется даже среди премиум-сегмента. Эксперты отмечают, что сочетание натурального дерева и современных технологий меняет представление о комфорте в путешествиях.Читать далее
-
08.03.2026, 07:16
PIT Group: Электрические грузовики превзошли дизельные по экономии в реальных тестах
Крупное исследование PIT Group в Канаде выявило, что электрические грузовики способны приносить перевозчикам ощутимую экономию, особенно при больших пробегах. Эксперты отмечают, что при правильной эксплуатации такие машины могут стать выгоднее дизельных аналогов.Читать далее
-
08.03.2026, 06:22
BMW X6 M с битурбо V8 продают в США почти за полцены нового - редкий шанс для ценителей
В США на рынке появился BMW X6 M с мощным битурбо V8, который продается почти вдвое дешевле нового. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет сочетание динамики и статуса, но не готов переплачивать за свежий выпуск. Эксперты отмечают, что подобные предложения становятся все более актуальными на фоне роста цен на новые автомобили.Читать далее
-
08.03.2026, 06:00
Экономика нового кроссовера: сколько нужно продать Lada Azimut, чтобы проект окупился
Lada Azimut - первый полностью самостоятельный кроссовер АвтоВАЗа после ухода Renault. Эксперты считают, что для финансового успеха модели достаточно продавать 30-40 тысяч машин в год, хотя завод планирует выпускать почти вдвое больше. В чем особенности проекта и каковы его перспективы - в материале.Читать далее
-
08.03.2026, 05:38
От сварки до коробки передач: раскрыты детали локализации «Москвичей» до 2029 года
Свой двигатель для «Москвича» появится только в 2027-м. Завод опубликовал график импортозамещения до 2029 года. В 2026-м сосредоточатся на АБС, креслах и батареях для электромобилей, а до коробки передач доберутся лишь к финалу программы. Подробности — в статье.Читать далее
-
08.03.2026, 05:13
Volkswagen готовит ID. Polo, ID. Golf и возвращение легендарного Beetle в новой линейке
Volkswagen меняет подход к своим моделям: теперь привычные названия получат и электрические версии. В ближайшие годы ожидаются ID. Polo, ID. Golf и, возможно, возвращение культового Beetle в новом цифровом облике. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 21:08
VanCraft Allterra: Брутальный дом на колесах для тех, кто не ищет компромиссов
VanCraft Allterra - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и продуманный дизайн меняют представление о путешествиях. В условиях растущего спроса на мобильные дома, эта модель выделяется сочетанием проходимости и комфорта, что особенно актуально для тех, кто ищет не компромисс, а максимум возможностей.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Хендай, Фольксваген
-
08.10.2025, 10:42
Hyundai Veloster возвращается в цифровом виде — но только на рендерах
Hyundai Veloster снова оказался в центре внимания. Но речь идет не о реальном возвращении модели. Виртуальный проект вызвал бурю обсуждений. Что скрывается за этим цифровым экспериментом — пока загадка.Читать далее
-
08.03.2026, 09:16
Mercedes-Benz Sprinter с уникальным интерьером из ореха: новый уровень роскоши в автодомах
В мире автодомов появляется все больше необычных решений, и новый проект Bonita Vans на базе Mercedes-Benz Sprinter выделяется даже среди премиум-сегмента. Эксперты отмечают, что сочетание натурального дерева и современных технологий меняет представление о комфорте в путешествиях.Читать далее
-
08.03.2026, 07:16
PIT Group: Электрические грузовики превзошли дизельные по экономии в реальных тестах
Крупное исследование PIT Group в Канаде выявило, что электрические грузовики способны приносить перевозчикам ощутимую экономию, особенно при больших пробегах. Эксперты отмечают, что при правильной эксплуатации такие машины могут стать выгоднее дизельных аналогов.Читать далее
-
08.03.2026, 06:22
BMW X6 M с битурбо V8 продают в США почти за полцены нового - редкий шанс для ценителей
В США на рынке появился BMW X6 M с мощным битурбо V8, который продается почти вдвое дешевле нового. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет сочетание динамики и статуса, но не готов переплачивать за свежий выпуск. Эксперты отмечают, что подобные предложения становятся все более актуальными на фоне роста цен на новые автомобили.Читать далее
-
08.03.2026, 06:00
Экономика нового кроссовера: сколько нужно продать Lada Azimut, чтобы проект окупился
Lada Azimut - первый полностью самостоятельный кроссовер АвтоВАЗа после ухода Renault. Эксперты считают, что для финансового успеха модели достаточно продавать 30-40 тысяч машин в год, хотя завод планирует выпускать почти вдвое больше. В чем особенности проекта и каковы его перспективы - в материале.Читать далее
-
08.03.2026, 05:38
От сварки до коробки передач: раскрыты детали локализации «Москвичей» до 2029 года
Свой двигатель для «Москвича» появится только в 2027-м. Завод опубликовал график импортозамещения до 2029 года. В 2026-м сосредоточатся на АБС, креслах и батареях для электромобилей, а до коробки передач доберутся лишь к финалу программы. Подробности — в статье.Читать далее
-
08.03.2026, 05:13
Volkswagen готовит ID. Polo, ID. Golf и возвращение легендарного Beetle в новой линейке
Volkswagen меняет подход к своим моделям: теперь привычные названия получат и электрические версии. В ближайшие годы ожидаются ID. Polo, ID. Golf и, возможно, возвращение культового Beetle в новом цифровом облике. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 21:08
VanCraft Allterra: Брутальный дом на колесах для тех, кто не ищет компромиссов
VanCraft Allterra - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и продуманный дизайн меняют представление о путешествиях. В условиях растущего спроса на мобильные дома, эта модель выделяется сочетанием проходимости и комфорта, что особенно актуально для тех, кто ищет не компромисс, а максимум возможностей.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее