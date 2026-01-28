Что грозит сотрудникам Hyundai после запуска производства человекоподобных роботов — мало кто знает о реальных последствиях автоматизации

28 января 2026, 07:42
Hyundai готовит массовое внедрение роботов на заводах: что это значит для рабочих
Hyundai готовит массовое внедрение роботов на заводах: что это значит для рабочих
Hyundai Motors объявил о планах по запуску производства человекоподобных роботов, что вызвало тревогу среди сотрудников. Профсоюз опасается массового сокращения рабочих мест. Почему это решение может изменить всю отрасль — разбираемся в деталях.
Внедрение человекоподобных роботов на автозаводах Hyundai может стать поворотным моментом для всей автомобильной индустрии. Компания официально заявила о намерении построить к 2028 году предприятие, способное ежегодно выпускать до 30 тысяч роботов. Это решение уже вызвало бурную реакцию среди сотрудников и профсоюза, который опасается, что автоматизация приведет к массовым сокращениям.
Почему эта новость так важна? Дело не только в технологическом прорыве, но и в том, что впервые за долгое время на кону оказались рабочие места тысяч людей. В письме руководству профсоюз Hyundai прямо выразил обеспокоенность: если роботы займут производственные линии, многие сотрудники могут остаться без работы. Особенно остро этот вопрос стоит на фоне того, что компания планирует начать внедрение роботов с завода в США, а затем распространить технологию на все свои предприятия.
Руководство Hyundai, в свою очередь, подчеркивает, что автоматизация — это шаг к повышению эффективности и конкурентоспособности. Однако профсоюз настаивает: ни один робот не должен появиться на производстве без согласия работников. Такой подход может привести к затяжным переговорам и даже к конфликтам между сторонами.
Интересно, что новость о запуске роботизированного производства мгновенно отразилась на бирже — акции Hyundai резко выросли. Инвесторы увидели в этом шаге огромный потенциал для роста компании. Но для простых рабочих это стало поводом для тревоги: их будущее оказалось под вопросом.
В начале месяца Hyundai Motor Group представил серийную версию человекоподобного робота Atlas, разработанного дочерней компанией Boston Dynamics. Робот способен выполнять сложные задачи, которые ранее были доступны только человеку. Это не просто очередная технологическая новинка — речь идет о реальной замене человеческого труда на производстве.
Профсоюз Hyundai уже заявил, что будет добиваться гарантий занятости для сотрудников. В письме руководству подчеркивается: любые изменения должны обсуждаться с коллективом, а не навязываться сверху. Работники требуют прозрачности и четких обязательств со стороны компании.
Ситуация вокруг Hyundai — это не только внутренний конфликт, но и отражение глобального тренда. Во всем мире автоматизация и внедрение роботов становятся нормой, и вопрос о том, как защитить интересы людей, становится все более острым. В России, где многие автозаводы также задумываются о роботизации, опыт Hyundai может стать уроком — как для бизнеса, так и для профсоюзов.
Лично я считаю, что массовое внедрение роботов — это неизбежность, но подходить к этому нужно максимально взвешенно. Без диалога с работниками и учета их интересов такие перемены могут привести к социальному напряжению. Важно не только внедрять новые технологии, но и думать о людях, которые долгие годы были основой производства.
Ранее 110km.ru рассказывал, как один из сотрудников калифорнийского предприятия Tesla во Фримонте инициировал судебное разбирательство против своего работодателя, выставив иск на колоссальную сумму в 51 миллион долларов. Причиной стал инцидент с промышленным автоматом, который едва не стоил человеку жизни.
Похожие материалы Хендай
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:00
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing проехал 1150 км и вернул авто дилеру
В России все чаще встречаются случаи, когда новые автомобили возвращают дилерам после минимального пробега. Один из владельцев Cadillac CT4-V Blackwing проехал всего 1150 км и решил обменять машину на более оснащенную версию. Почему такие ситуации происходят, какие подводные камни ждут покупателей и что советуют эксперты - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:42
Владелец Ford Mustang Mach-E 2023 не согласился на продажу ниже 31 500 долларов
Владелец Ford Mustang Mach-E 2023 года отказался продавать свой электрокроссовер за 31 500 долларов, несмотря на неудачную попытку реализовать авто на онлайн-аукционе. Почему современные электромобили теряют в цене и с какими трудностями сталкиваются их владельцы при продаже - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Хендай
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:00
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing проехал 1150 км и вернул авто дилеру
В России все чаще встречаются случаи, когда новые автомобили возвращают дилерам после минимального пробега. Один из владельцев Cadillac CT4-V Blackwing проехал всего 1150 км и решил обменять машину на более оснащенную версию. Почему такие ситуации происходят, какие подводные камни ждут покупателей и что советуют эксперты - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:42
Владелец Ford Mustang Mach-E 2023 не согласился на продажу ниже 31 500 долларов
Владелец Ford Mustang Mach-E 2023 года отказался продавать свой электрокроссовер за 31 500 долларов, несмотря на неудачную попытку реализовать авто на онлайн-аукционе. Почему современные электромобили теряют в цене и с какими трудностями сталкиваются их владельцы при продаже - разбираемся в деталях.Читать далее