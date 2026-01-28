Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 07:42

Hyundai готовит массовое внедрение роботов на заводах: что это значит для рабочих

Что грозит сотрудникам Hyundai после запуска производства человекоподобных роботов — мало кто знает о реальных последствиях автоматизации

Hyundai Motors объявил о планах по запуску производства человекоподобных роботов, что вызвало тревогу среди сотрудников. Профсоюз опасается массового сокращения рабочих мест. Почему это решение может изменить всю отрасль — разбираемся в деталях.

Hyundai Motors объявил о планах по запуску производства человекоподобных роботов, что вызвало тревогу среди сотрудников. Профсоюз опасается массового сокращения рабочих мест. Почему это решение может изменить всю отрасль — разбираемся в деталях.

Внедрение человекоподобных роботов на автозаводах Hyundai может стать поворотным моментом для всей автомобильной индустрии. Компания официально заявила о намерении построить к 2028 году предприятие, способное ежегодно выпускать до 30 тысяч роботов. Это решение уже вызвало бурную реакцию среди сотрудников и профсоюза, который опасается, что автоматизация приведет к массовым сокращениям.

Почему эта новость так важна? Дело не только в технологическом прорыве, но и в том, что впервые за долгое время на кону оказались рабочие места тысяч людей. В письме руководству профсоюз Hyundai прямо выразил обеспокоенность: если роботы займут производственные линии, многие сотрудники могут остаться без работы. Особенно остро этот вопрос стоит на фоне того, что компания планирует начать внедрение роботов с завода в США, а затем распространить технологию на все свои предприятия.

Руководство Hyundai, в свою очередь, подчеркивает, что автоматизация — это шаг к повышению эффективности и конкурентоспособности. Однако профсоюз настаивает: ни один робот не должен появиться на производстве без согласия работников. Такой подход может привести к затяжным переговорам и даже к конфликтам между сторонами.

Интересно, что новость о запуске роботизированного производства мгновенно отразилась на бирже — акции Hyundai резко выросли. Инвесторы увидели в этом шаге огромный потенциал для роста компании. Но для простых рабочих это стало поводом для тревоги: их будущее оказалось под вопросом.

В начале месяца Hyundai Motor Group представил серийную версию человекоподобного робота Atlas, разработанного дочерней компанией Boston Dynamics. Робот способен выполнять сложные задачи, которые ранее были доступны только человеку. Это не просто очередная технологическая новинка — речь идет о реальной замене человеческого труда на производстве.

Профсоюз Hyundai уже заявил, что будет добиваться гарантий занятости для сотрудников. В письме руководству подчеркивается: любые изменения должны обсуждаться с коллективом, а не навязываться сверху. Работники требуют прозрачности и четких обязательств со стороны компании.

Ситуация вокруг Hyundai — это не только внутренний конфликт, но и отражение глобального тренда. Во всем мире автоматизация и внедрение роботов становятся нормой, и вопрос о том, как защитить интересы людей, становится все более острым. В России, где многие автозаводы также задумываются о роботизации, опыт Hyundai может стать уроком — как для бизнеса, так и для профсоюзов.

Лично я считаю, что массовое внедрение роботов — это неизбежность, но подходить к этому нужно максимально взвешенно. Без диалога с работниками и учета их интересов такие перемены могут привести к социальному напряжению. Важно не только внедрять новые технологии, но и думать о людях, которые долгие годы были основой производства.

Ранее 110km.ru рассказывал, как один из сотрудников калифорнийского предприятия Tesla во Фримонте инициировал судебное разбирательство против своего работодателя, выставив иск на колоссальную сумму в 51 миллион долларов. Причиной стал инцидент с промышленным автоматом, который едва не стоил человеку жизни.

Упомянутые марки: Hyundai
