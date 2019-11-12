12 ноября 2019, 17:14
Hyundai готовит новый седан
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Фото: Hyundai
Компания Hyundai анонсировала абсолютно новую модель, которую назовет Aura. Компактный седан представят в феврале 2020 года. Новинка адресована, в первую очередь, индийскому рынку.
Фото: Hyundai
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В линейку двигателей Hyundai Aura войдет 1,2-литровая бензиновая «четверка» мощностью 83 л.с. и 1,2-литровый трехцилиндровый турбодизель, выдающий 75 сил. Дебют нового седана ожидается в феврале на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели. Сборка стартует весной.
При этом Aura будет продаваться в Индии параллельно с другим седаном – Hyundai Xcent, который основан на хэтчбеке Hyundai Grand i10 предыдущего поколения. Автомобили субкомпактного сегмента пользуются у индийских автомобилистов отличным спросом, поэтому корейская марка старается максимально занять данную нишу на местном рынке.
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