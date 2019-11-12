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12 ноября 2019, 17:14

Hyundai готовит новый седан

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Фото: Hyundai
Компания Hyundai анонсировала абсолютно новую модель, которую назовет Aura. Компактный седан представят в феврале 2020 года. Новинка адресована, в первую очередь, индийскому рынку.
Hyundai готовит новый седан

Фото: Hyundai

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Длина нового седана Hyundai Aura не превысит четырех метров, поскольку в соответствии с индийским законодательством такие компактные автомобили попадают в льготную категорию со сниженной налоговой ставкой. Новинку построят на базе нового хэтчбека Hyundai Grand i10 Nios. От него «Ауре» достанутся не только моторы, но также основные стилистические решения и конфигурация салона.

В линейку двигателей Hyundai Aura войдет 1,2-литровая бензиновая «четверка» мощностью 83 л.с. и 1,2-литровый трехцилиндровый турбодизель, выдающий 75 сил. Дебют нового седана ожидается в феврале на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели. Сборка стартует весной.

При этом Aura будет продаваться в Индии параллельно с другим седаном – Hyundai Xcent, который основан на хэтчбеке Hyundai Grand i10 предыдущего поколения. Автомобили субкомпактного сегмента пользуются у индийских автомобилистов отличным спросом, поэтому корейская марка старается максимально занять данную нишу на местном рынке.

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Hyundai готовит новый седан
{{material_127905}}Длина нового седана Hyundai Aura не превысит четырех метров, поскольку в соответствии с индийским законодательством такие компактные автомобили попадают в льготную категорию со сниженной налоговой ставкой. Новинку построят на базе нового хэтчбека Hyundai Grand i10 Nios. От него «Ауре» достанутся не только моторы, но также основные стилистические решения и конфигурация салона.В линейку двигателей Hyundai Aura войдет 1,2-литровая бензиновая «четверка» мощностью 83 л.с. и 1,2-литровый трехцилиндровый турбодизель, выдающий 75 сил. Дебют нового седана ожидается в феврале на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели. Сборка стартует весной.При этом Aura будет продаваться в Индии параллельно с другим седаном – Hyundai Xcent, который основан на хэтчбеке Hyundai Grand i10 предыдущего поколения. Автомобили субкомпактного сегмента пользуются у индийских автомобилистов отличным спросом, поэтому корейская марка старается максимально занять данную нишу на местном рынке.
2019-11-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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