Суицидальные двери и танковый разворот: что делает Hyundai Boulder самым дерзким внедорожником года

31 августа 2026, 22:56
Hyundai готовит рамный внедорожник Boulder для конкуренции с Ford Bronco и Defender
Hyundai готовит рамный внедорожник Boulder для конкуренции с Ford Bronco и Defender
Hyundai официально подала патент на новый рамный внедорожник Boulder, который нацелен на конкуренцию с культовыми моделями Ford Bronco и Land Rover Defender. Мало кто знает, что корейский бренд впервые делает ставку на американскую сталь и принципиально новую архитектуру. Какие особенности скрывает проект и что это значит для рынка - разбираемся подробно.
Для российских автолюбителей новость о запуске Hyundai нового рамного внедорожника Boulder может стать сигналом к переменам на рынке: корейский производитель впервые выходит в сегмент, где доминируют такие легенды, как Ford Bronco и Land Rover Defender. Это не просто очередная модель - речь идет о попытке Hyundai занять место среди культовых внедорожников, что может повлиять на расстановку сил и в России, где спрос на настоящие внедорожники стабильно высок.
Как сообщает Carscoops, Hyundai уже подала патентную заявку на Boulder в индийское ведомство, что подтверждает серьезность намерений. Судя по эскизам, дизайн новинки вдохновлен концептом Boulder, показанным на Нью-Йоркском автосалоне. Внешность автомобиля выполнена в фирменном стиле «Искусство стали»: массивные прямоугольные арки, экспедиционный багажник, агрессивная защита кузова и характерные светодиодные элементы. Особое внимание привлекают двери, которые, по рисункам, открываются против хода движения - решение, редко встречающееся в массовых моделях.
Hyundai официально подтвердила, что серийный Boulder получит рамную конструкцию из американской стали. При этом компания держит в секрете ключевые технические детали. По одной из версий, в основе может лежать платформа от Kia Tasman, однако представители Hyundai подчеркивают, что архитектура будет новой и ориентированной на рынок США. Это может означать, что Boulder станет первым внедорожником марки, созданным специально для североамериканских условий эксплуатации.
Линейка силовых агрегатов обещает быть широкой: для США рассматриваются бензиново-электрический гибрид мощностью 330 л.с., подключаемый гибрид на 400 л.с. и полностью электрические версии. Для других рынков, включая Россию, возможен вариант с 2,2-литровым турбодизелем на 207 л.с. и 8-ступенчатым автоматом, уже знакомым по Kia Tasman. Внедорожные возможности Boulder будут усилены системой полного привода с блокировками дифференциалов, понижающей передачей, независимой передней подвеской и функцией «танкового разворота» - все это редко встречается в массовых моделях Hyundai.
Если проект получит одобрение, Boulder сможет напрямую конкурировать с такими иконами, как Jeep Wrangler, Ford Bronco, Toyota 4Runner и Land Rover Defender. Производство планируют наладить на заводе Hyundai Group HMGMA в штате Джорджия, где уже выпускаются электромобили Ioniq 5 и Ioniq. Это подтверждает стратегию Hyundai по расширению модельного ряда в США: к 2030 году компания намерена вывести на рынок 36 новых и обновленных автомобилей.
Для справки: Hyundai ранее анонсировала выпуск более 100 новых моделей к 2030 году. Внедорожники с рамной конструкцией традиционно востребованы в России благодаря надежности и проходимости, а появление Boulder может усилить конкуренцию в сегменте. Важно отметить, что патентная активность Hyundai указывает на ускорение разработки и возможное появление новинки на рынке уже в ближайшие годы. Если Boulder действительно получит уникальную платформу и современные силовые установки, это может стать новым этапом для корейского бренда и изменить баланс сил среди внедорожников не только в США, но и в России.
Похожие материалы Хендай
-
01.09.2026, 03:06
Toyota Hilux Rangga SUV: новый 7-местный внедорожник для развивающихся рынков
Toyota Hilux Rangga SUV - редкий пример утилитарного внедорожника с рамной конструкцией и семиместным салоном, созданного для сложных условий и больших семей. Модель ориентирована на развивающиеся рынки и может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт без излишеств.Читать далее
-
01.09.2026, 00:36
Ninebot M5 100: электроскутер с запасом хода 120 км и скоростью до 70 км/ч
Ninebot M5 100 в комплектации Premium M PRO выделяется высокой максимальной скоростью, большим запасом хода и современными системами безопасности. Разбираемся, чем интересен этот электроскутер и почему он может изменить представление о городском транспорте.Читать далее
-
31.08.2026, 23:22
Toyota и Honda рискуют потерять позиции в США из-за новых пошлин на авто из Канады
Американские пошлины на автомобили из Канады могут вырасти до 50% - это ударит по Toyota и Honda, которые занимают ключевые позиции на рынке. Не прошли мимо и популярные модели: что грозит автопрому и почему ситуация вызывает тревогу у экспертов, разбираемся подробно.Читать далее
-
31.08.2026, 22:45
Nissan и Honda объединяют усилия: новые стандарты ЭБУ появятся в 2029 году
Nissan и Honda запускают совместную разработку унифицированных электронных блоков управления для будущих моделей. Уже с 2029 года автомобили обеих марок получат общую архитектуру ЭБУ. Эксперты отмечают: это ответ на растущую конкуренцию и новые вызовы отрасли. Какие перемены ждут автолюбителей и что скрывается за этим альянсом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 20:17
FARAON ULTRA PLUS: мотоколяска с грузоподъемностью 250 кг и съемным модулем
FARAON ULTRA PLUS - это мотоколяска, способная перевозить до 250 кг и трансформироваться в двухколесную версию за считанные минуты. Модель выделяется не только практичностью, но и возможностью индивидуальной настройки, что особенно актуально для владельцев частных домов и небольших производств.Читать далее
-
31.08.2026, 17:18
Benda Napoleon 250: компактный боббер с V-twin и дерзким обликом выходит в России
Benda Napoleon 250 - новый малокубатурный боббер из Китая, который уже доступен в России. Модель выделяется редким для класса V-образным мотором, эффектным дизайном и набором современных систем безопасности. Это предложение для тех, кто ищет стиль и индивидуальность без излишней мощности.Читать далее
-
31.08.2026, 16:33
Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч
На рынке появился электроскутер Ninebot M90, который выделяется рекордной скоростью и расширенными функциями безопасности. Новинка уже доступна и может повлиять на выбор городского транспорта в ближайшие годы.Читать далее
-
31.08.2026, 16:24
В Россию везут новый Ferrari 849 Testarossa Spider с гибридной установкой 1050 л.с.
В Россию впервые официально доставят Ferrari 849 Testarossa Spider - гибридный суперкар с уникальной компоновкой и мощностью 1050 л.с. Модель уже вызвала интерес у коллекционеров и автолюбителей, но цена и сроки поставки держатся в секрете. Почему этот автомобиль стал событием для российского рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 15:51
Voyah Taishan выходит на рынок РФ: старт продаж и ключевые особенности новинки
Ожидание завершено: в сентябре в России стартуют продажи гибридного кроссовера Voyah Taishan. Модель обещает изменить представление о больших SUV, предлагая уникальное сочетание мощности и комфорта. Какие опции доступны, что скрывает базовая комплектация и почему этот запуск может стать поворотным моментом для сегмента - разбираемся в деталях. Читать далее
-
31.08.2026, 15:23
Флагманский автодом Marathon Coach 1427: новые стандарты роскоши на колесах
Американский производитель Marathon Coach представил ультралюксовый автодом на базе шасси Prevost H3-45. Новинка выделяется не только техническими решениями, но и уровнем комфорта, который редко встречается даже в премиальных отелях. Что скрывается за ценником от 2,5 млн долларов и почему этот моторхоум уже называют эталоном в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Хендай
-
01.09.2026, 03:06
Toyota Hilux Rangga SUV: новый 7-местный внедорожник для развивающихся рынков
Toyota Hilux Rangga SUV - редкий пример утилитарного внедорожника с рамной конструкцией и семиместным салоном, созданного для сложных условий и больших семей. Модель ориентирована на развивающиеся рынки и может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт без излишеств.Читать далее
-
01.09.2026, 00:36
Ninebot M5 100: электроскутер с запасом хода 120 км и скоростью до 70 км/ч
Ninebot M5 100 в комплектации Premium M PRO выделяется высокой максимальной скоростью, большим запасом хода и современными системами безопасности. Разбираемся, чем интересен этот электроскутер и почему он может изменить представление о городском транспорте.Читать далее
-
31.08.2026, 23:22
Toyota и Honda рискуют потерять позиции в США из-за новых пошлин на авто из Канады
Американские пошлины на автомобили из Канады могут вырасти до 50% - это ударит по Toyota и Honda, которые занимают ключевые позиции на рынке. Не прошли мимо и популярные модели: что грозит автопрому и почему ситуация вызывает тревогу у экспертов, разбираемся подробно.Читать далее
-
31.08.2026, 22:45
Nissan и Honda объединяют усилия: новые стандарты ЭБУ появятся в 2029 году
Nissan и Honda запускают совместную разработку унифицированных электронных блоков управления для будущих моделей. Уже с 2029 года автомобили обеих марок получат общую архитектуру ЭБУ. Эксперты отмечают: это ответ на растущую конкуренцию и новые вызовы отрасли. Какие перемены ждут автолюбителей и что скрывается за этим альянсом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 20:17
FARAON ULTRA PLUS: мотоколяска с грузоподъемностью 250 кг и съемным модулем
FARAON ULTRA PLUS - это мотоколяска, способная перевозить до 250 кг и трансформироваться в двухколесную версию за считанные минуты. Модель выделяется не только практичностью, но и возможностью индивидуальной настройки, что особенно актуально для владельцев частных домов и небольших производств.Читать далее
-
31.08.2026, 17:18
Benda Napoleon 250: компактный боббер с V-twin и дерзким обликом выходит в России
Benda Napoleon 250 - новый малокубатурный боббер из Китая, который уже доступен в России. Модель выделяется редким для класса V-образным мотором, эффектным дизайном и набором современных систем безопасности. Это предложение для тех, кто ищет стиль и индивидуальность без излишней мощности.Читать далее
-
31.08.2026, 16:33
Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч
На рынке появился электроскутер Ninebot M90, который выделяется рекордной скоростью и расширенными функциями безопасности. Новинка уже доступна и может повлиять на выбор городского транспорта в ближайшие годы.Читать далее
-
31.08.2026, 16:24
В Россию везут новый Ferrari 849 Testarossa Spider с гибридной установкой 1050 л.с.
В Россию впервые официально доставят Ferrari 849 Testarossa Spider - гибридный суперкар с уникальной компоновкой и мощностью 1050 л.с. Модель уже вызвала интерес у коллекционеров и автолюбителей, но цена и сроки поставки держатся в секрете. Почему этот автомобиль стал событием для российского рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 15:51
Voyah Taishan выходит на рынок РФ: старт продаж и ключевые особенности новинки
Ожидание завершено: в сентябре в России стартуют продажи гибридного кроссовера Voyah Taishan. Модель обещает изменить представление о больших SUV, предлагая уникальное сочетание мощности и комфорта. Какие опции доступны, что скрывает базовая комплектация и почему этот запуск может стать поворотным моментом для сегмента - разбираемся в деталях. Читать далее
-
31.08.2026, 15:23
Флагманский автодом Marathon Coach 1427: новые стандарты роскоши на колесах
Американский производитель Marathon Coach представил ультралюксовый автодом на базе шасси Prevost H3-45. Новинка выделяется не только техническими решениями, но и уровнем комфорта, который редко встречается даже в премиальных отелях. Что скрывается за ценником от 2,5 млн долларов и почему этот моторхоум уже называют эталоном в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее