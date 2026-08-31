Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

31 августа 2026, 22:56

Hyundai готовит рамный внедорожник Boulder для конкуренции с Ford Bronco и Defender

Hyundai готовит рамный внедорожник Boulder для конкуренции с Ford Bronco и Defender

Суицидальные двери и танковый разворот: что делает Hyundai Boulder самым дерзким внедорожником года

Hyundai готовит рамный внедорожник Boulder для конкуренции с Ford Bronco и Defender

Hyundai официально подала патент на новый рамный внедорожник Boulder, который нацелен на конкуренцию с культовыми моделями Ford Bronco и Land Rover Defender. Мало кто знает, что корейский бренд впервые делает ставку на американскую сталь и принципиально новую архитектуру. Какие особенности скрывает проект и что это значит для рынка - разбираемся подробно.

Hyundai официально подала патент на новый рамный внедорожник Boulder, который нацелен на конкуренцию с культовыми моделями Ford Bronco и Land Rover Defender. Мало кто знает, что корейский бренд впервые делает ставку на американскую сталь и принципиально новую архитектуру. Какие особенности скрывает проект и что это значит для рынка - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о запуске Hyundai нового рамного внедорожника Boulder может стать сигналом к переменам на рынке: корейский производитель впервые выходит в сегмент, где доминируют такие легенды, как Ford Bronco и Land Rover Defender. Это не просто очередная модель - речь идет о попытке Hyundai занять место среди культовых внедорожников, что может повлиять на расстановку сил и в России, где спрос на настоящие внедорожники стабильно высок.

Как сообщает Carscoops, Hyundai уже подала патентную заявку на Boulder в индийское ведомство, что подтверждает серьезность намерений. Судя по эскизам, дизайн новинки вдохновлен концептом Boulder, показанным на Нью-Йоркском автосалоне. Внешность автомобиля выполнена в фирменном стиле «Искусство стали»: массивные прямоугольные арки, экспедиционный багажник, агрессивная защита кузова и характерные светодиодные элементы. Особое внимание привлекают двери, которые, по рисункам, открываются против хода движения - решение, редко встречающееся в массовых моделях.

Hyundai официально подтвердила, что серийный Boulder получит рамную конструкцию из американской стали. При этом компания держит в секрете ключевые технические детали. По одной из версий, в основе может лежать платформа от Kia Tasman, однако представители Hyundai подчеркивают, что архитектура будет новой и ориентированной на рынок США. Это может означать, что Boulder станет первым внедорожником марки, созданным специально для североамериканских условий эксплуатации.

Линейка силовых агрегатов обещает быть широкой: для США рассматриваются бензиново-электрический гибрид мощностью 330 л.с., подключаемый гибрид на 400 л.с. и полностью электрические версии. Для других рынков, включая Россию, возможен вариант с 2,2-литровым турбодизелем на 207 л.с. и 8-ступенчатым автоматом, уже знакомым по Kia Tasman. Внедорожные возможности Boulder будут усилены системой полного привода с блокировками дифференциалов, понижающей передачей, независимой передней подвеской и функцией «танкового разворота» - все это редко встречается в массовых моделях Hyundai.

Если проект получит одобрение, Boulder сможет напрямую конкурировать с такими иконами, как Jeep Wrangler, Ford Bronco, Toyota 4Runner и Land Rover Defender. Производство планируют наладить на заводе Hyundai Group HMGMA в штате Джорджия, где уже выпускаются электромобили Ioniq 5 и Ioniq. Это подтверждает стратегию Hyundai по расширению модельного ряда в США: к 2030 году компания намерена вывести на рынок 36 новых и обновленных автомобилей.

Для справки: Hyundai ранее анонсировала выпуск более 100 новых моделей к 2030 году. Внедорожники с рамной конструкцией традиционно востребованы в России благодаря надежности и проходимости, а появление Boulder может усилить конкуренцию в сегменте. Важно отметить, что патентная активность Hyundai указывает на ускорение разработки и возможное появление новинки на рынке уже в ближайшие годы. Если Boulder действительно получит уникальную платформу и современные силовые установки, это может стать новым этапом для корейского бренда и изменить баланс сил среди внедорожников не только в США, но и в России.

Упомянутые марки: Hyundai
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