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Автор: Мария Степанова

15 июня 2026, 18:30

Hyundai готовит трансмиссию с двойным режимом: механика и автомат в одном корпусе

Hyundai готовит трансмиссию с двойным режимом: механика и автомат в одном корпусе

Hyundai придумала коробку передач, которая одновременно работает как автомат и механика

Hyundai готовит трансмиссию с двойным режимом: механика и автомат в одном корпусе

Hyundai разрабатывает уникальную коробку передач, способную работать как в автоматическом, так и в полностью ручном режиме. Это решение может изменить подход к вождению и вернуть интерес к управлению автомобилем даже в эпоху электрокаров.

Hyundai разрабатывает уникальную коробку передач, способную работать как в автоматическом, так и в полностью ручном режиме. Это решение может изменить подход к вождению и вернуть интерес к управлению автомобилем даже в эпоху электрокаров.

Hyundai вновь удивляет автомобильный рынок остроумным решением, которое может вернуть эмоции от вождения. Компания запатентовала трансмиссию, способную работать как классическая «механика» и как «автомат», включая выбор режима водителем под настроение или дорожную ситуацию.

Вдохновляясь идеями, ранее реализованными на гиперкаре Koenigsegg CC850, инженеры Hyundai разработали подобную адаптацию для массовых моделей. Если раньше подобные технологии были доступны только на суперкарах, то теперь они могут появиться и в более доступных автомобилях, включая будущие версии Hyundai Elantra или спортивные модели N-серии.

Суть новой коробки — в использовании технологии электромеханического переключения передач, где отсутствует прямая механическая связь между рычагом и трансмиссией. Электроника берёт на себя управление переключениями, но при этом водитель может вручную выбирать передачи с помощью отдельного узла, связанного с педалью сцепления. Это позволяет не только включать передачу вручную, но и пользоваться задним ходом почти как в обычной «механике», сохраняя при этом возможность полностью переключать режимы.

Главное преимущество — свобода выбора. В пробке или при усталости можно спокойно ехать в автоматическом режиме. Но если хочется почувствовать управление машиной, достаточно перейти в ручной режим и самому управлять переключениями. Предусмотрен даже секвентальный (последовательный) режим: рычаг можно толкать вперёд или назад, меняя передачу на ходу. Такой подход выглядит как компромисс между двумя мирами — и это особенно актуально на фоне того, как многие производители отказываются от «механики» в пользу «автоматов».

Hyundai остаётся одной из последних компаний, которые продолжают доставлять удовольствие от вождения даже в эпоху электромобилей. Особенно это заметно на линейке Hyundai N, где сначала появились i30 N и Elantra N, а затем — электрические Ioniq 5 N и Ioniq 6 N, в которых инженеры пытались сохранить ощущения от классической трансмиссии. Теперь компания идёт ещё дальше, стремясь сохранить саму идею «водительского» автомобиля в мире, где машины всё чаще становятся просто гаджетами на колёсах.

Интересно, что патент Hyundai не ограничен типом двигателя. Это означает, что новая трансмиссия может появиться как на автомобилях с ДВС, так и на электрокарах. Для электромобилей, в которых классическая коробка передач обычно не нужна, это может стать способом вернуть водителю ощущение контроля и обратной связи в процессе управления.

Однако пока технология существует только в виде патента, и не факт, что она быстро появится в серийных моделях. Сложность и стоимость конструкции могут стать проблемой для массового внедрения. Большинство покупателей по-прежнему выбирают простые «автоматы» и не хотят разбираться в дополнительных режимах. Тем не менее, сам факт создания такой разработки говорит о том, что Hyundai предлагает альтернативу и не превращает автомобили в бездушную технику.

Для российского рынка тема особенно актуальна: многие водители до сих пор ценят «механику» за надёжность и простоту обслуживания, а новые технологии Hyundai могут стать интересной альтернативой привычным решениям. Кстати, если вас интересуют другие технологические новинки в автоиндустрии, обратите внимание на материалы о внедрении адаптивных фар Digital Matrix LED на последних моделях подробности о том, как Audi внедряет инновации в США .

Упомянутые модели: Hyundai IONIQ 5
Упомянутые марки: Hyundai, Koenigsegg
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