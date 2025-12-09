Легендарный хот-хэтч может получить электрификацию – что задумал Hyundai?

Hyundai готовит возвращение i30 N с гибридной технологией в 2026 году

Hyundai планирует возродить i30 N уже через год после снятия с производства. Модель может получить гибридную силовую установку. Официальных подтверждений пока нет, но слухи активно обсуждаются. Подробности держатся в секрете, интрига сохраняется.

Поклонники спортивных хэтчбеков могут вздохнуть с облегчением: по информации Autocar, Hyundai не собирается окончательно прощаться с i30 N. Несмотря на то, что выпуск нынешнего поколения завершится к декабрю 2025 года, в компании уже обсуждают планы по возвращению модели на рынок. Причем, если верить инсайдерам, новая версия может появиться уже в конце 2026 или в самом начале 2027 года.

Главная интрига – техническая начинка будущего i30 N. По слухам, корейский автогигант рассматривает возможность оснастить хот-хэтч гибридной системой. Это решение позволит не только повысить мощность и динамику, но и сделать автомобиль более экологичным, что особенно актуально на фоне ужесточения экологических стандартов в Европе и других регионах.

Пока официальные представители Hyundai не раскрывают подробностей о проекте. Однако эксперты уверены: если компания действительно решится на электрификацию, новый i30 N сможет составить серьезную конкуренцию другим гибридным и электрическим спортивным моделям. Впрочем, пока остается только гадать, какой именно гибридный привод выберет производитель – мягкий гибрид, полноценный гибрид или даже подключаемую версию.

Возвращение i30 N может стать важным событием для всей линейки N, ведь именно эта модель в свое время открыла новую страницу в истории Hyundai, доказав, что корейский бренд способен создавать по-настоящему драйверские автомобили. С учетом растущей популярности гибридных технологий, обновленный хот-хэтч вполне может повторить успех предшественника и даже превзойти его по востребованности.

Пока остается ждать официальных анонсов и следить за новостями. Ясно одно: Hyundai не собирается сдавать позиции в сегменте горячих хэтчбеков и готовит для поклонников нечто действительно интересное. Ожидание новой главы в истории i30 N обещает быть захватывающим.