Что известно о Hyundai Bayon 2027 модельного года: свежие шпионские фото и ожидания от обновленного дизайна и технологий

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

26 февраля 2026, 10:29

Hyundai готовит второе поколение Bayon: первые детали о новом субкомпактном кроссовере

Hyundai активно тестирует новое поколение Bayon, и это вызывает интерес у экспертов и автолюбителей. Модель обещает заметные перемены в дизайне и оснащении. Почему именно сейчас стоит следить за этим кроссовером - рассказываем в материале.

В последние месяцы Hyundai буквально не дает покоя автомобильным шпионам: компания вывела на дороги сразу несколько прототипов новых и обновленных моделей. На этот раз в центре внимания оказался субкомпактный кроссовер Bayon, который готовится к смене поколения. Для российского рынка это особенно актуально – сегмент компактных внедорожников продолжает расти, а конкуренция становится все жестче.

Bayon первого поколения был представлен как доступная альтернатива более крупным моделям Hyundai и быстро завоевал популярность благодаря необычному дизайну и практичности. Однако время не стоит на месте: требования к безопасности, технологиям и экстерьеру меняются, и производители вынуждены реагировать на запросы рынка. Как отмечают эксперты, сейчас Hyundai как раз обновляет модельный ряд, чтобы не уступать позиции в Европе и на других рынках.

Судя по новым шпионским снимкам, новый Bayon получил полностью переработанную внешность. Автомобиль стал визуально шире и ниже, что сделало его более динамичным и современным. Фирменная решетка радиатора стала крупнее, а светодиодная оптика теперь выполнена в стиле старших моделей бренда. В профиль заметны новые линии кузова и увеличенные колесные арки, что намекает на улучшенную проходимость и более уверенную посадку на дороге.

В салоне ожидаются серьезные перемены: согласно предварительным данным, интерьер станет более технологичным, появится цифровая приборная панель и расширенный набор электронных ассистентов. Hyundai традиционно делает акцент на эргономике и качестве отделки, поэтому можно ожидать улучшенные материалы и новые опции для комфорта водителя и пассажиров. Не исключено, что в списке оснащения появятся функции, ранее доступные только в более дорогих моделях.

Что касается технической части, эксперты прогнозируют появление новых силовых агрегатов, в том числе гибридных версий. Это логичный шаг в соответствии с ужесточающимися экологическими стандартами и растущим интересом к экономичным автомобилям. Ожидается, что базовая версия сохранит передний привод, а топовые комплектации могут получить расширенный набор систем активной безопасности и дополнительных функций.

Hyundai Bayon второго поколения должен выйти на рынок в 2027 году. Для российского покупателя это может стать одним из самых интересных предложений в своем классе, сочетающим доступную цену, богатое оснащение и свежий дизайн. Пока производитель не раскрывает всех подробностей, но уже сейчас ясно: новый Bayon способен изменить расстановку сил в сегменте компактных кроссоверов и стать одним из лидеров рынка.

Упомянутые модели: Hyundai Bayon
Упомянутые марки: Hyundai
