Hyundai готовится к возвращению в Россию через Китай и Казахстан
Сейчас российское производство под брендом Solaris развивает компания «АГР Холдинг». Именно она после ухода Hyundai из России взяла под контроль бывший завод в Санкт-Петербурге и наладила выпуск моделей Solaris HS, HC, KRS и хэтчбэка KRX. В марте 2025 года было выпущено уже 30 тысяч автомобилей под новой маркой. Однако интерес корейского концерна к рынку не исчез – ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало, что Hyundai рассматривает возможность возвращения, особенно на фоне возможного улучшения российско-американских отношений.
Вместе с тем, реализация такой сложной схемы связана с рядом рисков. Директор проекта «Автомаркетолог» Татьяна Акимова указывает на возможные проблемы с качеством продукции, изменения в политике стран, через которые пойдет транзит, и репутационные издержки. Кроме того, потребители ожидают доступных цен, но восстановление локального производства займет время, а импортные модели будут облагаться высоким утильсбором. Таким образом, даже при успешной реализации плана, полноценное возвращение Hyundai в Россию может занять годы.
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УАЗы хотят собирать в Венесуэле и Никарагуа
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен усилить присутствие своей продукции в странах Латинской Америки, в частности – в Венесуэле и Никарагуа. Интерес к организации сборки автомобилей со стороны этих стран есть, и сейчас обсуждаются технические детали реализации проектов.Читать далее
-
26.06.2025, 17:49
«Рольф» не будет платить дивиденды в 2025 году
АО «Рольф», один из крупнейших автомобильных дилеров России, не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года из-за отсутствия чистой прибыли. Решение было принято Советом директоров.Читать далее
-
26.06.2025, 17:25
Водители рассказали, кто больше всего раздражает на загородных трассах
Лето – время отпусков, дачных поездок и, к сожалению, повышенной дорожной агрессии. С началом теплого сезона автомобильные пробки перемещаются за пределы городов, а вместе с ними растет число нарушителей ПДД, которые игнорируют правила, не считаясь ни с кем.Читать далее
-
26.06.2025, 16:53
Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
26.06.2025, 15:20
Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили
Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
-
26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
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