Что изменится в Hyundai Grandeur после обновления 2027 модельного года и почему этот седан снова на слуху у экспертов

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 06:54

Hyundai Grandeur 2027: флагманский седан получит новую платформу и передовые технологии

Hyundai готовит масштабное обновление для Grandeur, самой крупной и престижной модели бренда. В 2027 году седан получит не только свежий дизайн, но и инновационную мультимедийную систему. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок.

Hyundai готовит масштабное обновление для Grandeur, самой крупной и престижной модели бренда. В 2027 году седан получит не только свежий дизайн, но и инновационную мультимедийную систему. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок.

Hyundai Grandeur, известный в некоторых странах под другими названиями, готовится к серьезному обновлению. В 2027 году производитель представит флагманский седан с глубоким рестайлингом. Речь идет не просто о корректировке дизайна — модель получит принципиально новую выделенную платформу, соответствующую будущим стандартам бренда. В условиях растущей конкуренции в классе бизнес-седанов такие изменения могут стать решающим фактором для покупателей, ценящих комфорт и современные технологии.

Внешне обновленный Grandeur сохранит узнаваемые черты, но обзаведется более выразительной передней частью и переработанной оптикой. Однако главные перемены ждут водителя и пассажиров внутри. Впервые в истории модели здесь будет применена система Pleos Connect с большим сенсорным дисплеем, органично интегрированным в центральную консоль. По задумке инженеров, новый мультимедийный комплекс должен не только упростить управление функциями автомобиля, но и сделать взаимодействие с машиной максимально интуитивным. В профильных кругах уже обсуждают, что Hyundai удалось гармонично вписать передовые цифровые решения в премиальный интерьер седана.

Интересно, что производители все чаще проверяют свои новинки в экстремальных условиях. К примеру, во время недавних зимних тестов обновленного Jeep Avenger особое внимание уделялось качеству отделки и стабильности работы электроники на морозе. Подробнее о том, как проходят подобные испытания будущих моделей, можно узнать в материале о зимних тестах Jeep Avenger . Hyundai, по всей видимости, также не обходит суровые климатические проверки, чтобы обеспечить надежность своих технологий.

Ожидается, что Grandeur 2027 модельного года поступит к дилерам ближе к концу следующего года. Эксперты прогнозируют, что обновленный седан сможет укрепить позиции Hyundai в сегменте представительских автомобилей, где конкуренция становится все жестче. Важно отметить, что внедрение новой системы может стать ключевым аргументом для тех, кто делает выбор между брендами. В ближайшие месяцы производитель обещает раскрыть больше подробностей о технических характеристиках и комплектациях, а внимание автолюбителей приковано к первым шпионским фотографиям и обсуждению перспектив моделей.

Упомянутые модели: Hyundai Grandeur
Упомянутые марки: Hyundai
