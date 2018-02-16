Hyundai хочет построить в России моторный завод
Корейский автоконцерн Hyundai изучает возможность запуска в нашей стране производства двигателей. Сейчас рассматриваются разные варианты. Решение обещают принять до конца 2018 года.
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Сейчас в России работает только один завод Hyundai - в петербургской промзоне Каменка. Здесь собирают седаны Solaris и компактные кроссоверы Creta. Поблизости расположены предприятия основных поставщиков компании. Они выпускают кузовные элементы, обшивку салона, сиденья, а также выхлопные системы и системы кондиционирования.
Производство двигателей для автомобилей Hyundai осуществляется в шести странах мира: 5 заводов в Южной Корее, 3 – в Китае и по одному в Словакии, Индии, Турции и США. Для российского производства моторы привозят, в основном, из Китая. Проверить это можно по номеру двигателя – шестая цифра или буква:
A — Южная Корея, Асан;
B — Китай, Пекин;
H — Южная Корея, Хвасун;
K — США, Монтгомери;
M — Индия, Ченнай;
P — Южная Корея, Посеунг;
S — Южная Корея, Сохари;
T — Турция, Измит;
U — Южная Корея, Ульсан;
W — Китай, Шаньдун;
Z — Словакия, Жилина;
1 — Китай, Янченг.
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