16 февраля 2018, 20:00

Hyundai хочет построить в России моторный завод

Корейский автоконцерн Hyundai изучает возможность запуска в нашей стране производства двигателей. Сейчас рассматриваются разные варианты. Решение обещают принять до конца 2018 года.
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Управляющий директор ООО «Хендэ мотор СНГ» Алексей Калицев сообщил, что сейчас компания изучает два основных направления – строительство собственного завода и сотрудничество с российскими производителями основных компонентов двигателей и трансмиссий. Кроме того, компания не исключает, что может разместить производство своих моторов на заводах других марок. Этот вариант активно обсуждался еще год назад. Но, по всей видимости, компания не нашла удовлетворительного предложения. Сейчас Алексей Калицев озвучил конкретные сроки принятия решения. По его прогнозу, ясность должна появиться уже в этом году.

Сейчас в России работает только один завод Hyundai - в петербургской промзоне Каменка. Здесь собирают седаны Solaris и компактные кроссоверы Creta. Поблизости расположены предприятия основных поставщиков компании. Они выпускают кузовные элементы, обшивку салона, сиденья, а также выхлопные системы и системы кондиционирования.

Производство двигателей для автомобилей Hyundai осуществляется в шести странах мира: 5 заводов в Южной Корее, 3 – в Китае и по одному в Словакии, Индии, Турции и США. Для российского производства моторы привозят, в основном, из Китая. Проверить это можно по номеру двигателя – шестая цифра или буква:
A — Южная Корея, Асан;
B — Китай, Пекин;
H — Южная Корея, Хвасун;
K — США, Монтгомери;
M — Индия, Ченнай;
P — Южная Корея, Посеунг;
S — Южная Корея, Сохари;
T — Турция, Измит;
U — Южная Корея, Ульсан;
W — Китай, Шаньдун;
Z — Словакия, Жилина;
1 — Китай, Янченг.
Новости Хундай, Хендай
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Hyundai хочет построить в России моторный завод
{{material_122554}}Управляющий директор ООО «Хендэ мотор СНГ» Алексей Калицев сообщил, что сейчас компания изучает два основных направления – строительство собственного завода и сотрудничество с российскими производителями основных компонентов двигателей и трансмиссий. Кроме того, компания не исключает, что может разместить производство своих моторов на заводах других марок. Этот вариант активно обсуждался еще год назад. Но, по всей видимости, компания не нашла удовлетворительного предложения. Сейчас Алексей Калицев озвучил конкретные сроки принятия решения. По его прогнозу, ясность должна появиться уже в этом году.Сейчас в России работает только один завод Hyundai - в петербургской промзоне Каменка. Здесь собирают седаны Solaris и компактные кроссоверы Creta. Поблизости расположены предприятия основных поставщиков компании. Они выпускают кузовные элементы, обшивку салона, сиденья, а также выхлопные системы и системы кондиционирования.Производство двигателей для автомобилей Hyundai осуществляется в шести странах мира: 5 заводов в Южной Корее, 3 – в Китае и по одному в Словакии, Индии, Турции и США. Для российского производства моторы привозят, в основном, из Китая. Проверить это можно по номеру двигателя – шестая цифра или буква:A — Южная Корея, Асан;B — Китай, Пекин;H — Южная Корея, Хвасун;K — США, Монтгомери;M — Индия, Ченнай;P — Южная Корея, Посеунг;S — Южная Корея, Сохари;T — Турция, Измит;U — Южная Корея, Ульсан;W — Китай, Шаньдун;Z — Словакия, Жилина;1 — Китай, Янченг.
2018-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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