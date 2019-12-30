30 декабря 2019, 14:31
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
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Фото: abcactionnews.com
Корейские автопроизводители Hyundai и Kia под конец года объявили несколько масштабных отзывных кампаний, затрагивающих в общей сложности свыше 600 000 автомобилей. Поводом послужили проблемы с моторами и программным обеспечением.
Фото: games.info-nov.ru
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Kia
Фото: Kia
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Кроме того, специалисты Kia нашли ошибки в работе системы предотвращения фронтальных столкновений у вседорожников Sorento. Под отзыв попали 31,2 тыс. автомобилей. В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут оповещать владельцев о начале добровольной сервисной акции и приглашать к дилеру на диагностику и бесплатный ремонт. Автовладельцы, которые уже успели отремонтировать машины за собственный счет, смогут подать заявку на возмещение расходов.
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