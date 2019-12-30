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30 декабря 2019, 14:31

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

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Фото: abcactionnews.com
Корейские автопроизводители Hyundai и Kia под конец года объявили несколько масштабных отзывных кампаний, затрагивающих в общей сложности свыше 600 000 автомобилей. Поводом послужили проблемы с моторами и программным обеспечением.
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

Фото: games.info-nov.ru

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

Фото: Hyundai

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

Фото: Hyundai

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

Фото: Hyundai

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

Фото: Kia

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

Фото: Kia

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
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Южнокорейское министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта сообщило об отзыве 642 272 автомобилей двух крупнейших национальных компаний – Hyundai Motor и Kia Motors. По информации ТАСС, причиной стали две совершенно разные неисправности.

Владельцев минивенов Hyundai Grand Starex (130,1 тыс. экз.), легких грузовичков Hyundai Porter 2 (296 тыс. экз.) и Mighty (4 тыс. экз.), а также 16-местных микроавтобусов Hyundai Solati (3,3 тыс. экз.) приглашают в сервис из-за нестабильной работы двигателей. Неисправность связана с дефектом впускных клапанов и характеризуется плавающими оборотами моторов. В крайнем случае двигатель может заглохнуть прямо в процессе движения. Аналогичная проблема выявлена у 177,7 тыс. бортовых грузовичков Kia Bongo 3.

Кроме того, специалисты Kia нашли ошибки в работе системы предотвращения фронтальных столкновений у вседорожников Sorento. Под отзыв попали 31,2 тыс. автомобилей. В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут оповещать владельцев о начале добровольной сервисной акции и приглашать к дилеру на диагностику и бесплатный ремонт. Автовладельцы, которые уже успели отремонтировать машины за собственный счет, смогут подать заявку на возмещение расходов.

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Форум Hyundai Porter
есть в наличии портер 1
Владимир
Форум Hyundai H-1 Starex
Цитата:| Кому: Osamu Мне тоже полюбился Hyundai Starex 2006 года. Большой, вместительный авто, довольно приятный салон. Отличная шумоизоляция, мощности двигателя достаточно, как для езды по городу так и для трассы. Отъездил с комфортом, по работе часто выручала. Из-за семейных трудностей пришлось продать ...
Константин
Форум KIA Sorento
Когда у меня подсобиралась необходимая сумма для покупки нового кроссовера, то передо мной стала дилема, какую машину выбрать. Понравились мне примерно одинаковые машины киа соренто и рено сандеро. Но в какой-то момент чаша весов перевесила в пользу корейца. И теперь, когда уже больше полугода езжу на ...
Василий
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Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
{{material_125897}}Южнокорейское министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта сообщило об отзыве 642 272 автомобилей двух крупнейших национальных компаний – Hyundai Motor и Kia Motors. По информации ТАСС, причиной стали две совершенно разные неисправности.Владельцев минивенов Hyundai Grand Starex (130,1 тыс. экз.), легких грузовичков Hyundai Porter 2 (296 тыс. экз.) и Mighty (4 тыс. экз.), а также 16-местных микроавтобусов Hyundai Solati (3,3 тыс. экз.) приглашают в сервис из-за нестабильной работы двигателей. Неисправность связана с дефектом впускных клапанов и характеризуется плавающими оборотами моторов. В крайнем случае двигатель может заглохнуть прямо в процессе движения. Аналогичная проблема выявлена у 177,7 тыс. бортовых грузовичков Kia Bongo 3.Кроме того, специалисты Kia нашли ошибки в работе системы предотвращения фронтальных столкновений у вседорожников Sorento. Под отзыв попали 31,2 тыс. автомобилей. В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут оповещать владельцев о начале добровольной сервисной акции и приглашать к дилеру на диагностику и бесплатный ремонт. Автовладельцы, которые уже успели отремонтировать машины за собственный счет, смогут подать заявку на возмещение расходов.
2019-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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