Третья попытка или очередной маркетинговый ход? Почему шинные инновации не всегда радуют

26 ноября 2025, 11:09
Hyundai и Kia подписали новый меморандум с Michelin: что изменится для водителей
Hyundai и Kia подписали новый меморандум с Michelin: что изменится для водителей
Hyundai и Kia снова заключили соглашение с Michelin. Компании обещают новые технологии и улучшения. Что скрывается за громкими заявлениями? Раскрыты первый подробности партнерства.
Hyundai Motor Company и Kia Motors не собираются останавливаться на достигнутом: автогиганты объявили о продлении сотрудничества с Michelin, подписав очередной меморандум о взаимопонимании. Как сообщает МосАвтоШина, церемония прошла в исследовательском центре Hyundai в Хвасоне, что в южнокорейской провинции Кенгидо. На этот раз стороны решили не ограничиваться стандартными обещаниями, а нацелились на разработку шин с принципиально новыми характеристиками.
Это уже третий подобный документ между компаниями за последние восемь лет. Предыдущие соглашения, заключенные в 2017 и 2022 годах, позволили создать покрышки для электромобилей с задним приводом и провести ряд исследований по снижению износа и повышению экологичности. Теперь же партнеры планируют сосредоточиться на технологиях виртуального моделирования и обмене инженерными наработками, чтобы за три года вывести на рынок еще более совершенные продукты.
В рамках нового этапа Hyundai и Kia намерены совместно с Michelin разрабатывать шины с пониженным сопротивлением качению, улучшенной управляемостью и эффективным торможением. Особое внимание уделят созданию оптимальных решений для внедорожников и кроссоверов, где требования к резине особенно высоки. Инженеры обеих сторон будут не только обмениваться опытом, но и организуют взаимное обучение: специалисты Michelin получат доступ к курсам по работе с автомобильным шасси, а корейские эксперты узнают больше о тонкостях шинного производства.
По информации МосАвтоШина, компании рассчитывают, что синергия их усилий приведет к появлению инновационных решений для будущих моделей. В частности, ожидается, что новые разработки позволят не только повысить безопасность и комфорт, но и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Впрочем, детали грядущих новинок пока держатся в секрете, а представители обеих сторон ограничиваются осторожными формулировками. Остается только гадать, какие сюрпризы готовят автогиганты и шинный производитель для рынка в ближайшие годы.
Похожие материалы Хендай, Киа, Дженезис
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
27.11.2025, 07:39
Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом
Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.Читать далее
-
27.11.2025, 07:32
Электросамокат Ausom F1 Max удивил сочетанием мощности и доступной цены
Ausom снова удивляет рынок, их новый электросамокат F1 Max сочетает мощность и выгодную цену. Модель уже вызвала интерес у поклонников городской мобильности. В материале рассказываем, чем F1 Max отличается от конкурентов. Узнайте, почему этот электросамокат обсуждают все.Читать далее
Похожие материалы Хендай, Киа, Дженезис
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
27.11.2025, 07:39
Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом
Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.Читать далее
-
27.11.2025, 07:32
Электросамокат Ausom F1 Max удивил сочетанием мощности и доступной цены
Ausom снова удивляет рынок, их новый электросамокат F1 Max сочетает мощность и выгодную цену. Модель уже вызвала интерес у поклонников городской мобильности. В материале рассказываем, чем F1 Max отличается от конкурентов. Узнайте, почему этот электросамокат обсуждают все.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве