Третья попытка или очередной маркетинговый ход? Почему шинные инновации не всегда радуют

Hyundai и Kia подписали новый меморандум с Michelin: что изменится для водителей

Hyundai и Kia снова заключили соглашение с Michelin. Компании обещают новые технологии и улучшения. Что скрывается за громкими заявлениями? Раскрыты первый подробности партнерства.

Hyundai Motor Company и Kia Motors не собираются останавливаться на достигнутом: автогиганты объявили о продлении сотрудничества с Michelin, подписав очередной меморандум о взаимопонимании. Как сообщает МосАвтоШина, церемония прошла в исследовательском центре Hyundai в Хвасоне, что в южнокорейской провинции Кенгидо. На этот раз стороны решили не ограничиваться стандартными обещаниями, а нацелились на разработку шин с принципиально новыми характеристиками.

Это уже третий подобный документ между компаниями за последние восемь лет. Предыдущие соглашения, заключенные в 2017 и 2022 годах, позволили создать покрышки для электромобилей с задним приводом и провести ряд исследований по снижению износа и повышению экологичности. Теперь же партнеры планируют сосредоточиться на технологиях виртуального моделирования и обмене инженерными наработками, чтобы за три года вывести на рынок еще более совершенные продукты.

В рамках нового этапа Hyundai и Kia намерены совместно с Michelin разрабатывать шины с пониженным сопротивлением качению, улучшенной управляемостью и эффективным торможением. Особое внимание уделят созданию оптимальных решений для внедорожников и кроссоверов, где требования к резине особенно высоки. Инженеры обеих сторон будут не только обмениваться опытом, но и организуют взаимное обучение: специалисты Michelin получат доступ к курсам по работе с автомобильным шасси, а корейские эксперты узнают больше о тонкостях шинного производства.

По информации МосАвтоШина, компании рассчитывают, что синергия их усилий приведет к появлению инновационных решений для будущих моделей. В частности, ожидается, что новые разработки позволят не только повысить безопасность и комфорт, но и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Впрочем, детали грядущих новинок пока держатся в секрете, а представители обеих сторон ограничиваются осторожными формулировками. Остается только гадать, какие сюрпризы готовят автогиганты и шинный производитель для рынка в ближайшие годы.