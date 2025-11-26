Третья попытка или очередной маркетинговый ход? Почему шинные инновации не всегда радуют

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

26 ноября 2025, 11:09

Hyundai и Kia подписали новый меморандум с Michelin: что изменится для водителей

Hyundai и Kia подписали новый меморандум с Michelin: что изменится для водителей

Третья попытка или очередной маркетинговый ход? Почему шинные инновации не всегда радуют

Hyundai и Kia подписали новый меморандум с Michelin: что изменится для водителей

Hyundai и Kia снова заключили соглашение с Michelin. Компании обещают новые технологии и улучшения. Что скрывается за громкими заявлениями? Раскрыты первый подробности партнерства.

Hyundai и Kia снова заключили соглашение с Michelin. Компании обещают новые технологии и улучшения. Что скрывается за громкими заявлениями? Раскрыты первый подробности партнерства.

Hyundai Motor Company и Kia Motors не собираются останавливаться на достигнутом: автогиганты объявили о продлении сотрудничества с Michelin, подписав очередной меморандум о взаимопонимании. Как сообщает МосАвтоШина, церемония прошла в исследовательском центре Hyundai в Хвасоне, что в южнокорейской провинции Кенгидо. На этот раз стороны решили не ограничиваться стандартными обещаниями, а нацелились на разработку шин с принципиально новыми характеристиками.

Это уже третий подобный документ между компаниями за последние восемь лет. Предыдущие соглашения, заключенные в 2017 и 2022 годах, позволили создать покрышки для электромобилей с задним приводом и провести ряд исследований по снижению износа и повышению экологичности. Теперь же партнеры планируют сосредоточиться на технологиях виртуального моделирования и обмене инженерными наработками, чтобы за три года вывести на рынок еще более совершенные продукты.

В рамках нового этапа Hyundai и Kia намерены совместно с Michelin разрабатывать шины с пониженным сопротивлением качению, улучшенной управляемостью и эффективным торможением. Особое внимание уделят созданию оптимальных решений для внедорожников и кроссоверов, где требования к резине особенно высоки. Инженеры обеих сторон будут не только обмениваться опытом, но и организуют взаимное обучение: специалисты Michelin получат доступ к курсам по работе с автомобильным шасси, а корейские эксперты узнают больше о тонкостях шинного производства.

По информации МосАвтоШина, компании рассчитывают, что синергия их усилий приведет к появлению инновационных решений для будущих моделей. В частности, ожидается, что новые разработки позволят не только повысить безопасность и комфорт, но и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Впрочем, детали грядущих новинок пока держатся в секрете, а представители обеих сторон ограничиваются осторожными формулировками. Остается только гадать, какие сюрпризы готовят автогиганты и шинный производитель для рынка в ближайшие годы.

Упомянутые марки: Hyundai, KIA, Genesis
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай, Киа, Дженезис

Похожие материалы Хендай, Киа, Дженезис

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Нижний Новгород Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться