Реальные цифры вместо паспортных данных: как на самом деле стареют батареи популярных электромобилей - неожиданные лидеры и аутсайдеры

Kia и Hyundai возглавили рейтинг долговечности батарей - в чём секрет?

Какие электромобили действительно выдерживают пробег в 100 тысяч километров без серьезной потери емкости батареи? Специалисты провели масштабное исследование, чтобы выяснить, какие марки и модели лидируют по долговечности аккумуляторов. Результаты удивили даже опытных экспертов: в топе оказались не те, на кого обычно делают ставку. Что это значит для рынка и покупателей - объясняем подробно.

Какие электромобили действительно выдерживают пробег в 100 тысяч километров без серьезной потери емкости батареи? Специалисты провели масштабное исследование, чтобы выяснить, какие марки и модели лидируют по долговечности аккумуляторов. Результаты удивили даже опытных экспертов: в топе оказались не те, на кого обычно делают ставку. Что это значит для рынка и покупателей - объясняем подробно.

Шведская аналитическая платформа Carla провела масштабное исследование, чтобы определить, какие электромобили лучше всего сохраняют емкость батареи после длительной эксплуатации. Для этого специалисты использовали профессиональное диагностическое оборудование, полностью отказавшись от данных штатной электроники, которые часто бывают неточными. Такой подход позволил получить максимально объективные результаты по реальной деградации аккумуляторов у машин с пробегом около 100 тысяч километров.

В итоговом рейтинге лидирующие позиции заняли исключительно корейские бренды. Первое место досталось Kia e-Niro, чей аккумулятор сохранил 97,25% от первоначальной емкости. Буквально на доли процента отстал Hyundai Kona - 97,18%. Оба автомобиля оснащаются одинаковыми батарейными блоками, что объясняет практически идентичные показатели. Третью строчку занял Kia EV6, потерявший за 100 тысяч километров всего 4,05% емкости.

В пятерку лучших также вошли Volvo XC40 и Polestar 2, которые комплектуются аккумуляторами китайской компании CATL. Среди моделей Tesla наилучший результат показала Model 3, также с батареей CATL - 93,34% сохраненной емкости, что позволило ей занять восьмое место в общем зачете. По данным Carla, такие результаты могут быть связаны не только с качеством самих батарей, но и с особенностями эксплуатации, климатом и стилем вождения.

Интересно, что многие популярные электромобили, на которые обычно делают ставку покупатели, не попали в топ-5. Это может указывать на то, что долговечность батареи зависит не только от бренда, но и от конкретной модели и поставщика аккумуляторов. Эксперты отмечают: при выборе электрокара стоит обращать внимание не только на заявленный запас хода, но и на реальные показатели деградации батареи, особенно если планируется длительная эксплуатация.

Судя по представленным данным, корейские производители продолжают укреплять позиции на рынке электромобилей, предлагая не только современные технологии, но и высокую надежность аккумуляторов. Для покупателей это может означать меньшие расходы на обслуживание и более выгодную перепродажу в будущем. Однако эксперты советуют учитывать не только бренд, но и специфику эксплуатации, чтобы получить максимальную отдачу от электрокара.