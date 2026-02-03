Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 06:47

Как ультраширокополосные датчики Vision Pulse меняют представление о безопасности и помощи водителю

Hyundai и Kia выводят на рынок систему Vision Pulse, основанную на ультраширокополосной технологии. Это решение обещает повысить точность обнаружения объектов вокруг автомобиля и задать новый стандарт для современных систем помощи водителю. Почему это важно - в нашем материале.

Автомобильная промышленность стоит на пороге очередного технологического скачка: Hyundai и Kia анонсировали систему Vision Pulse, которая использует ультраширокополосную (UWB) технологию для создания принципиально нового уровня безопасности на дорогах. В отличие от привычных решений, где UWB применяется для поиска ключей или открытия дверей, Vision Pulse расширяет границы применения этой технологии, делая акцент на точном обнаружении объектов в четком расположении к автомобилю.

Главная особенность Vision Pulse - это способность мгновенного определения местоположения предметов и людей вокруг машины. Это не просто очередная функция комфорта, инструмент, который может спасти жизнь. Система анализирует пространство вокруг автомобиля, фиксируя даже небольшие объекты, которые могут оказаться вне поля зрения водителя или традиционных датчиков. Такой подход позволяет минимизировать риск столкновения при маневрировании в ограниченных пространствах, на парковках и в плотном городском потоке.

Технология UWB, основанная на Vision Pulse, отличается от привычных радаров и камер, которые работают на других частотах и ​​способны определять расстояние до объекта от глубины до сантиметра. Это открывает новые возможности для представителей современной помощи водителю (ADAS), делая их более «чувствительными» к окружающей среде.

Еще один важный аспект — защита от ложных срабатываний. Vision Pulse анализирует не только наличие объекта, но и его движение, размер, скорость и даже материал, из которого он изготовлен. Эта система отличает, например, пластиковый пакет от детских колясок или детей, что особенно актуально для российских дорог.

Hyundai и Kia сделали ставку на то, что Vision Pulse станет частью новых моделей уже в ближайшие годы. Производители уверены: интеграция UWB в комплекс системной безопасности позволит не только снизить аварийность, но и повысить безопасность к автоматизированным функциям управления. В условиях, когда автомобили становятся все более «умными», именно такие решения определяют будущее отрасли.

Внедрение Vision Pulse — это не просто очередной шаг в эволюции ассистентов водителя, а попытка переосмыслить само обеспечение безопасности на дороге. Система способна работать в любых погодных условиях, не теряя эффективности даже при сильном дожде или снегопаде, что особенно важно для российских реалий. Кроме того, технология устойчива к помехам и не зависит от освещения, в отличие от камерных и оптических сенсоров.

По мнению экспертов, появление Vision Pulse может стать отправной точкой для массового развития UWB в автомобильной отрасли. Если раньше такие технологии стали использоваться премиальными моделями, то теперь они становятся доступными для более широкого круга водителей. Это не только повышает уровень безопасности, но и формирует новые стандарты для всего рынка.

Таким образом, Hyundai и Kia не просто следуют тенденциям, а задают свои решения, которые могут изменить привычный взгляд на водителя и пассажиров. 

Упомянутые марки: Hyundai, KIA
