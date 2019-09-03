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3 сентября 2019, 07:12

Hyundai i10 сменил поколение

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Компания Hyundai представила хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения. Самая маленькая модель в линейке марки получила свежую внешность, большой экран медиасистемы и набор электронных помощников.
Hyundai i10 сменил поколение

 

Hyundai i10 сменил поколение

 

Hyundai i10 сменил поколение

 

Hyundai i10 сменил поколение

 

Hyundai i10 сменил поколение

 

Hyundai i10 сменил поколение

 

Hyundai i10 сменил поколение

 

Hyundai i10 сменил поколение

 

Hyundai i10 сменил поколение

 

Hyundai i10 сменил поколение
Hyundai i10 сменил поколение
Hyundai i10 сменил поколение
Hyundai i10 сменил поколение
Hyundai i10 сменил поколение
Hyundai i10 сменил поколение
Hyundai i10 сменил поколение
Hyundai i10 сменил поколение
Hyundai i10 сменил поколение
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Публике Hyundai i10 третьего поколения покажут на открывающемся на следующей неделе автосалоне во Франкфурте. В России модель не продается, а продажи в Европе начнутся в первой половине 2020 года. Малолитражкам предстоят непростые времена в связи с ужесточающимися экологическими требованиями. Но в Hyundai решили рискнуть и вывести на европейский рынок модель новой генерации.

Под капотом нового Hyundai i10 разместили трехцилиндровый «атмосферник» объемом 1,0 литр и мощностью 67 л.с. (96 Нм). Альтернативу ему составит 1,2-литровая «четверка» мощностью 83 силы. Турбированных версий не предвидится. Оба агрегата сочетаются с 5-ступенчатой «механикой» или с «роботом» аналогичного диапазона. В дальнейшем обещают классический «автомат» и трехцилиндровый мотор, работающий на сжиженном газе.

Hyundai i10 третьего поколения выглядит взрослее и спортивнее. Размеры его практически не изменились. Длина и колесная база остались прежними, а ширина и высота увеличились на 20 мм. В салоне появился 8-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. А при помощи отдельного мобильного приложения владелец сможет отслеживать информацию об автомобиле и управлять некоторыми настройками (например, климат-контроля). В список электронных помощников вошла система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, а также система слежения за рядностью движения и состоянием водителя.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Hyundai обновил к Парижскому мотор-шоу своего малыша i10
Очень жаль, что к нам малышку не возят. очень симпатичный автомобильчик - идеальный для города. Неужели не нашлось бы покупателя? Был бы достойный конкурент Пиканте.
Антонина
Форум Hyundai HD 72
Цитата:| Кому: Safyan Если мост боком, то возможно сорвало центровочный болт рессоры.
V-U67
Форум Hyundai HD-78
Цитата:| Кому: Сабир Нет там никакого ограничения скорости !!!
V-U67
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Hyundai i10 сменил поколение
{{material_127370}}Публике Hyundai i10 третьего поколения покажут на открывающемся на следующей неделе автосалоне во Франкфурте. В России модель не продается, а продажи в Европе начнутся в первой половине 2020 года. Малолитражкам предстоят непростые времена в связи с ужесточающимися экологическими требованиями. Но в Hyundai решили рискнуть и вывести на европейский рынок модель новой генерации.Под капотом нового Hyundai i10 разместили трехцилиндровый «атмосферник» объемом 1,0 литр и мощностью 67 л.с. (96 Нм). Альтернативу ему составит 1,2-литровая «четверка» мощностью 83 силы. Турбированных версий не предвидится. Оба агрегата сочетаются с 5-ступенчатой «механикой» или с «роботом» аналогичного диапазона. В дальнейшем обещают классический «автомат» и трехцилиндровый мотор, работающий на сжиженном газе.Hyundai i10 третьего поколения выглядит взрослее и спортивнее. Размеры его практически не изменились. Длина и колесная база остались прежними, а ширина и высота увеличились на 20 мм. В салоне появился 8-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. А при помощи отдельного мобильного приложения владелец сможет отслеживать информацию об автомобиле и управлять некоторыми настройками (например, климат-контроля). В список электронных помощников вошла система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, а также система слежения за рядностью движения и состоянием водителя.
2019-09-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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