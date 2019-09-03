3 сентября 2019, 07:12
Hyundai i10 сменил поколение
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Компания Hyundai представила хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения. Самая маленькая модель в линейке марки получила свежую внешность, большой экран медиасистемы и набор электронных помощников.
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Под капотом нового Hyundai i10 разместили трехцилиндровый «атмосферник» объемом 1,0 литр и мощностью 67 л.с. (96 Нм). Альтернативу ему составит 1,2-литровая «четверка» мощностью 83 силы. Турбированных версий не предвидится. Оба агрегата сочетаются с 5-ступенчатой «механикой» или с «роботом» аналогичного диапазона. В дальнейшем обещают классический «автомат» и трехцилиндровый мотор, работающий на сжиженном газе.
Hyundai i10 третьего поколения выглядит взрослее и спортивнее. Размеры его практически не изменились. Длина и колесная база остались прежними, а ширина и высота увеличились на 20 мм. В салоне появился 8-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. А при помощи отдельного мобильного приложения владелец сможет отслеживать информацию об автомобиле и управлять некоторыми настройками (например, климат-контроля). В список электронных помощников вошла система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, а также система слежения за рядностью движения и состоянием водителя.
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Комментарии пользователей
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Очень жаль, что к нам малышку не возят. очень симпатичный автомобильчик - идеальный для города. Неужели не нашлось бы покупателя? Был бы достойный конкурент Пиканте.
Цитата:| Кому: Safyan Если мост боком, то возможно сорвало центровочный болт рессоры.
Цитата:| Кому: Сабир Нет там никакого ограничения скорости !!!
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