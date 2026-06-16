Почему новый Hyundai i20 стал больше и что это меняет для водителей

16 июня 2026, 16:14
Hyundai i20 нового поколения: крупнее, практичнее и с обновленным интерьером
Hyundai i20 нового поколения: крупнее, практичнее и с обновленным интерьером
Hyundai представил четвертое поколение хэтчбека i20, который заметно вырос в размерах и получил переработанный салон. Новинка уже дебютировала в Южной Америке, а европейская версия появится позже. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно для рынка - разбираемся подробно.
Для российских автолюбителей новость о выходе нового Hyundai i20 может показаться неочевидно значимой, но на самом деле она отражает важные тенденции мирового рынка компактных автомобилей. Производители все чаще делают ставку на увеличение габаритов и практичности даже в сегменте малолитражек, что напрямую влияет на комфорт и функциональность машин, которые в будущем могут появиться и на нашем рынке.
Четвертое поколение Hyundai i20, дебютировавшее в Южной Америке, стало заметно крупнее предшественника. При прежней колесной базе в 2,58 метра длина кузова теперь составляет 4130 мм, а высота - 1505 мм. По этим параметрам i20 вплотную приблизился к Volkswagen Golf пятого поколения, который традиционно считался автомобилем более высокого класса. Благодаря увеличенной высоте и почти плоской крыше над пассажирским отсеком, в салоне стало ощутимо просторнее, особенно для задних пассажиров.
Внешний вид нового i20 стал менее агрессивным и более утилитарным: на бамперах, порогах и колесных арках появились защитные полимерные накладки, а радиаторная решетка теперь представляет собой просто набор вентиляционных отверстий без дизайнерских изысков. Такой подход подчеркивает практичность и ориентированность на реальные условия эксплуатации, что особенно актуально для стран с неидеальными дорогами.
Интерьер также претерпел серьезные изменения. В отличие от электромобилей семейства Ioniq, которые критиковали за излишнюю цифровизацию, в новом i20 сохранились привычные механические элементы: классические дверные ручки, рычаг селектора автомата на привычном месте, отдельный блок климат-контроля с сенсорными клавишами и почти идеально круглый руль. При этом архитектура салона осталась современной - симметричная консоль и пара 12,3-дюймовых дисплеев для приборной панели и мультимедиа. Такой баланс между цифровыми технологиями и традиционными решениями может понравиться тем, кто ценит удобство и простоту управления.
Для рынка Южной Америки Hyundai i20 сохранил бензиновые двигатели, адаптированные под работу на этаноле. Базовая версия оснащается 1,0-литровым трехцилиндровым мотором мощностью 80 л.с., а для любителей динамики предусмотрена турбированная версия на 115 л.с. Европейская модификация, которая появится позже, получит 48-вольтовый стартер-генератор, что позволит снизить расход топлива и выбросы. В Бразилии новый i20 местной сборки уже доступен по цене от 105 тысяч реалов, что эквивалентно примерно 1,5 миллионам рублей.
Интересно, что тренд на увеличение размеров и практичности наблюдается не только у Hyundai. Например, недавно на рынке появился универсал BYD Seal 06 DM-i Touring, который также удивил сочетанием вместительности и доступной цены - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях гибридных универсалов. Это подтверждает, что производители все чаще ориентируются на реальные потребности покупателей, предлагая больше пространства и функциональности даже в компактных моделях.
В заключение стоит отметить, что Hyundai i20 четвертого поколения может стать ориентиром для других производителей в сегменте городских хэтчбеков. Рост габаритов, акцент на практичности и сохранение привычных элементов управления делают новинку привлекательной для широкой аудитории. Если исходить из представленной информации, подобные решения могут в ближайшие годы изменить представление о том, каким должен быть современный компактный автомобиль.
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