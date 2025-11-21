Горячий электрокар Hyundai Ioniq 6 N удивил публику на AutoMobility LA – что скрывает новинка?

21 ноября 2025, 11:12
Hyundai Ioniq 6 N дебютировал в США: 641 л.с. и трековые возможности
Hyundai Ioniq 6 N дебютировал в США: 641 л.с. и трековые возможности
Hyundai Ioniq 6 N впервые показали в США. Модель получила 641 л.с. и спортивный характер. Автомобиль создан для трека и города. В 2025 году линейка электрокаров Hyundai обновилась. Подробности о новинке – в нашем материале.
Поклонники автоспорта давно знают: если на кузове Hyundai появляется буква N, значит, перед вами не просто городской электромобиль, а настоящий спортивный суперкар. Новый Ioniq 6 N, который недавно представили на AutoMobility LA, стал ярким подтверждением этого правила. Модель уже успела заявить о себе на знаменитом фестивале скорости в Гудвуде, а теперь добралась и до американской публики.
Внешне Ioniq 6 N сразу выделяется среди других электрокаров. Агрессивный обвес, заниженная посадка, крупные колесные диски и аэродинамические элементы намекают на серьезные возможности. Но главное скрыто под капотом: электромоторы суммарной мощностью 641 л.с. позволяют разгоняться до сотни за считанные секунды. Такой потенциал делает автомобиль одним из самых быстрых в своем классе.
Инженеры Hyundai уделили особое внимание управляемости и устойчивости на высоких скоростях. Для этого была доработана подвеска, установлены мощные тормоза и внедрены специальные режимы езды, которые позволяют адаптировать поведение машины под разные дорожные условия и стиль вождения. В результате Ioniq 6 N одинаково уверенно чувствует себя как на гоночном треке, так и на городских улицах.
В 2025 году Hyundai провел масштабное обновление своей электрической линейки. Уже вышел рестайлинговый Ioniq 5, а теперь к нему присоединился и спортивный седан Ioniq 6 N. По информации autoevolution, новинка ориентирована на энтузиастов, которые хотят получить максимум эмоций от электромобиля без компромиссов в повседневной эксплуатации. В салоне – спортивные сиденья, цифровая панель приборов и современные мультимедийные системы, а также расширенные возможности персонализации.
Появление Ioniq 6 N на американском рынке может стать важным шагом для Hyundai в борьбе за внимание поклонников быстрых и технологичных электрокаров. Модель уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей, а ее дебют на AutoMobility LA только подогрел ажиотаж. Ожидается, что продажи стартуют в ближайшее время, а подробные характеристики и цены будут объявлены дополнительно.
Похожие материалы Хендай
-
19.09.2025, 06:49
Hyundai отзывает электрокары Ioniq 6 из-за проблем с лючком зарядки
Производитель Hyundai начал масштабную сервисную кампанию. Причина связана с конструкцией лючка. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности выясняются.Читать далее
-
17.11.2023, 08:35
Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) назвала имена трех финалистов в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
14.09.2023, 06:47
Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) опубликовало список из 25 полуфиналистов. Среди претендентов 10 легковых автомобилей, 10 кроссоверов и 5 пикапов.Читать далее
-
31.07.2023, 08:50
Новый скандал в автопроме: владельцы Kia, Hyundai и Genesis подали коллективный иск
Владельцы Kia, Hyundai и Genesis объединились против автопроизводителя и потребовали компенсации, поскольку их автомобили не соответствуют заявленным в рекламе характеристикам.Читать далее
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:59
НЕЙВА Classic 2025: новый уровень комфорта и пространства в жилом прицепе
НЕЙВА Classic 2025 года удивляет свежим подходом к организации внутреннего пространства. Улучшенная эргономика и новые решения для комфорта. Внутри стало просторнее, а готовить еду теперь можно в любую погоду. Узнайте, чем еще удивит обновленный прицеп.Читать далее
-
23.11.2025, 19:43
Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене
В США владелец Ford Ranger Raptor 2025 года купил новый пикап, проехал на нем всего 1600 км и выставил на аукцион. Машина ушла почти по цене покупки, несмотря на пробег. Почему автомобиль не потерял в цене и что повлияло на такой результат? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:08
Уникальный дом на колесах 4x4 на базе Mercedes-Benz 2025 года для настоящих путешественников
Переосмысленный подход к созданию автодомов удивляет сочетанием практичности и уюта. В основе лежит свежий Mercedes-Benz с полным приводом. Внутри – максимум комфорта и современные решения. Этот проект точно не оставит равнодушными поклонников автопутешествий. Узнайте, чем он выделяется среди других.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 11:33
Одна педаль вместо двух: как работает режим вождения на электромобилях
Электромобили меняют привычные правила управления. Водителям приходится осваивать новые приемы. Один из них — езда с одной педалью. Как это работает и почему становится популярным? Разбираемся в деталях, не раскрывая всех секретов.Читать далее
Похожие материалы Хендай
-
19.09.2025, 06:49
Hyundai отзывает электрокары Ioniq 6 из-за проблем с лючком зарядки
Производитель Hyundai начал масштабную сервисную кампанию. Причина связана с конструкцией лючка. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности выясняются.Читать далее
-
17.11.2023, 08:35
Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) назвала имена трех финалистов в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
14.09.2023, 06:47
Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) опубликовало список из 25 полуфиналистов. Среди претендентов 10 легковых автомобилей, 10 кроссоверов и 5 пикапов.Читать далее
-
31.07.2023, 08:50
Новый скандал в автопроме: владельцы Kia, Hyundai и Genesis подали коллективный иск
Владельцы Kia, Hyundai и Genesis объединились против автопроизводителя и потребовали компенсации, поскольку их автомобили не соответствуют заявленным в рекламе характеристикам.Читать далее
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:59
НЕЙВА Classic 2025: новый уровень комфорта и пространства в жилом прицепе
НЕЙВА Classic 2025 года удивляет свежим подходом к организации внутреннего пространства. Улучшенная эргономика и новые решения для комфорта. Внутри стало просторнее, а готовить еду теперь можно в любую погоду. Узнайте, чем еще удивит обновленный прицеп.Читать далее
-
23.11.2025, 19:43
Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене
В США владелец Ford Ranger Raptor 2025 года купил новый пикап, проехал на нем всего 1600 км и выставил на аукцион. Машина ушла почти по цене покупки, несмотря на пробег. Почему автомобиль не потерял в цене и что повлияло на такой результат? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:08
Уникальный дом на колесах 4x4 на базе Mercedes-Benz 2025 года для настоящих путешественников
Переосмысленный подход к созданию автодомов удивляет сочетанием практичности и уюта. В основе лежит свежий Mercedes-Benz с полным приводом. Внутри – максимум комфорта и современные решения. Этот проект точно не оставит равнодушными поклонников автопутешествий. Узнайте, чем он выделяется среди других.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 11:33
Одна педаль вместо двух: как работает режим вождения на электромобилях
Электромобили меняют привычные правила управления. Водителям приходится осваивать новые приемы. Один из них — езда с одной педалью. Как это работает и почему становится популярным? Разбираемся в деталях, не раскрывая всех секретов.Читать далее