Горячий электрокар Hyundai Ioniq 6 N удивил публику на AutoMobility LA – что скрывает новинка?

Hyundai Ioniq 6 N дебютировал в США: 641 л.с. и трековые возможности

Hyundai Ioniq 6 N впервые показали в США. Модель получила 641 л.с. и спортивный характер. Автомобиль создан для трека и города. В 2025 году линейка электрокаров Hyundai обновилась. Подробности о новинке – в нашем материале.

Поклонники автоспорта давно знают: если на кузове Hyundai появляется буква N, значит, перед вами не просто городской электромобиль, а настоящий спортивный суперкар. Новый Ioniq 6 N, который недавно представили на AutoMobility LA, стал ярким подтверждением этого правила. Модель уже успела заявить о себе на знаменитом фестивале скорости в Гудвуде, а теперь добралась и до американской публики.

Внешне Ioniq 6 N сразу выделяется среди других электрокаров. Агрессивный обвес, заниженная посадка, крупные колесные диски и аэродинамические элементы намекают на серьезные возможности. Но главное скрыто под капотом: электромоторы суммарной мощностью 641 л.с. позволяют разгоняться до сотни за считанные секунды. Такой потенциал делает автомобиль одним из самых быстрых в своем классе.

Инженеры Hyundai уделили особое внимание управляемости и устойчивости на высоких скоростях. Для этого была доработана подвеска, установлены мощные тормоза и внедрены специальные режимы езды, которые позволяют адаптировать поведение машины под разные дорожные условия и стиль вождения. В результате Ioniq 6 N одинаково уверенно чувствует себя как на гоночном треке, так и на городских улицах.

В 2025 году Hyundai провел масштабное обновление своей электрической линейки. Уже вышел рестайлинговый Ioniq 5, а теперь к нему присоединился и спортивный седан Ioniq 6 N. По информации autoevolution, новинка ориентирована на энтузиастов, которые хотят получить максимум эмоций от электромобиля без компромиссов в повседневной эксплуатации. В салоне – спортивные сиденья, цифровая панель приборов и современные мультимедийные системы, а также расширенные возможности персонализации.

Появление Ioniq 6 N на американском рынке может стать важным шагом для Hyundai в борьбе за внимание поклонников быстрых и технологичных электрокаров. Модель уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей, а ее дебют на AutoMobility LA только подогрел ажиотаж. Ожидается, что продажи стартуют в ближайшее время, а подробные характеристики и цены будут объявлены дополнительно.