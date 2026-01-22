Мощный электрокар для британских дорог — что скрывает новинка?

22 января 2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.
Hyundai продолжает удивлять поклонников электромобилей, выводя на британский рынок новую версию Ioniq 6 N. Этот автомобиль не просто очередная модификация - это настоящий вызов привычным представлениям электротранспорта. Модель получила впечатляющую мощь в 641 лошадиную силу и стала одной из самых обсуждаемых новинок года.
Великобритания стала первой страной в Европе, где официально объявлены цены и комплектации на Ioniq 6 N. Стартовая стоимость активов составляет 65 800 фунтов, что при пересчете составляет 6,7 млн рублей. Для местного рынка это серьезная заявка на конкуренцию с премиальными электрокарами, и Hyundai явно не собирается останавливаться на достигнутом.
Внешне Ioniq 6 N сразу выделяется агрессивным аэродинамическим обвесом, массивными колесами и фирменными элементами дизайна, которые подчеркивают спортивный характер модели. В салоне — современные материалы, цифровая приборная панель и множество технологических решений, делающих поездку максимально комфортной и безопасной.
Техническая начинка впечатляет не меньше. Электромоторы обеспечивают разгон до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, максимальная скорость ограничена на уровне 260 км/ч. Запас хода, по заявлению производителя, составляет 500 километров, что позволяет использовать автомобиль не только для поездок по городу, но и для дальних поездок.
Особое внимание инженеры уделяют управляемости и безопасности. Система полного привода, адаптивная подвеска и продвинутая электроника делают Ioniq 6 N по-настоящему универсальным автомобилем. Он так же хорошо ведет себя как на скоростных трассах, так и на извилистых загородных дорогах.
Hyundai ориентируется на то, чтобы Ioniq 6 N стал культовой моделью среди любителей современной езды и современных технологий. Компания уже добилась успеха с Ioniq 5 N и теперь делает базу для еще более амбициозного проекта. Тем не менее, высокая цена может стать препятствием для массового покупателя, но для истинных ценителей скорости и инноваций это вряд ли станет препятствием.
В целом, появление Ioniq 6 N на британском рынке – это не просто очередной запуск новой модели. Это заявление о серьезных намерениях Hyundai в сегменте высокопроизводительных электромобилей. Остается только наблюдать, как отреагируют конкуренты, и быстро новинка завоюет популярность среди британских автолюбителей.
