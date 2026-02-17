Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

17 февраля 2026, 14:57

Hyundai Ioniq 9: электросемейник с запасом хода 535 км и багажником до 2120 литров

Hyundai Ioniq 9: электросемейник с запасом хода 535 км и багажником до 2120 литров

Новый Hyundai Ioniq 9 удивил экспертов вместимостью, дальностью хода и скоростью зарядки — подробный разбор возможностей большого электросемейника

Hyundai Ioniq 9: электросемейник с запасом хода 535 км и багажником до 2120 литров

Новый Hyundai Ioniq 9 официально представлен и уже прошел тесты на дальность хода и комфорт. Этот кроссовер способен удивить не только размерами, но и практичностью. Какие особенности скрывает новинка, и почему она может изменить представление о семейных электромобилях - рассказываем подробно.

Новый Hyundai Ioniq 9 официально представлен и уже прошел тесты на дальность хода и комфорт. Этот кроссовер способен удивить не только размерами, но и практичностью. Какие особенности скрывает новинка, и почему она может изменить представление о семейных электромобилях - рассказываем подробно.

Российских автолюбителей все чаще интересуют крупные электромобили, способные заменить традиционные семейные внедорожники. На фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, появление Hyundai Ioniq 9 становится событием, которое нельзя игнорировать. Этот электрокроссовер не просто очередная новинка - он задает новые стандарты для сегмента больших семейных SUV на электротяге.

Hyundai продолжает укреплять позиции на рынке электромобилей, и Ioniq 9 - яркое тому подтверждение. Модель длиной более пяти метров сразу выделяется на фоне конкурентов. В отличие от многих других электрокаров, здесь акцент сделан на максимальную практичность: просторный салон, гибкая трансформация сидений и внушительный багажник. Для российских семей, привыкших к дальним поездкам и перевозке большого количества вещей, такие параметры становятся решающими.

Вместимость и трансформация: семейный подход

Главная фишка Ioniq 9 - это его внутреннее пространство. Семиместная компоновка позволяет разместить большую семью или компанию друзей, а при необходимости - сложить третий ряд и получить ровный пол багажника объемом до 2120 литров. Даже в стандартной конфигурации багажник вмещает 770 литров, что редко встречается среди электрокроссоверов. Вторая и третья рядности сидений легко трансформируются, что особенно удобно для перевозки крупногабаритных грузов или спортивного инвентаря.

Интересно, что третий ряд рассчитан скорее на детей, но при этом не вызывает ощущения тесноты. Для тех, кто предпочитает больше комфорта, доступна версия с шестью креслами и индивидуальными сиденьями второго ряда. Такой подход к организации пространства редко встречается даже среди премиальных моделей.

Фото: Hyundai

Технические возможности: дальность и зарядка

Hyundai Ioniq 9 оснащен батареей на 110 кВтч, что обеспечивает реальную дальность хода до 535 километров по результатам независимых тестов. Это один из лучших показателей в классе, особенно с учетом массы автомобиля - от 2,6 до 2,8 тонн. Для России, где расстояния между городами часто превышают 500 км, такой запас хода становится весомым аргументом в пользу электромобиля.

Еще один важный момент - скорость зарядки. Благодаря 800-вольтовой архитектуре, аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% всего за 24 минуты при наличии мощной станции. В условиях городской инфраструктуры это позволяет не тратить часы на ожидание, а быстро вернуться в дорогу. Средняя мощность зарядки составляет более 210 кВт, что пока недостижимо для большинства конкурентов.

Фото: Hyundai

Динамика и комфорт: баланс без компромиссов

Несмотря на внушительные размеры и вес, Ioniq 9 демонстрирует достойную динамику. Базовая версия с задним приводом и мощностью 218 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 9,4 секунды, а максимальная скорость ограничена 190 км/ч. Для тех, кто ценит более спортивные ощущения, доступны полноприводные модификации с мощностью до 428 л.с. и максималкой 200 км/ч.

Подвеска выполнена на классических стальных элементах без адаптивных амортизаторов, что обеспечивает надежность и предсказуемость поведения на дороге. В тестах автомобиль показал хорошую устойчивость даже при резких маневрах, а шумоизоляция на скорости 130 км/ч составляет всего 63,3 дБ - показатель, достойный бизнес-класса.

Фото: Hyundai

Оснащение и цена: что получит покупатель

Hyundai Ioniq 9 предлагается в трех комплектациях и с тремя вариантами силовых установок. Базовая версия стартует в Германии от 68 500 евро, а топовая достигает 86 750 евро. В стандартное оснащение входят современные системы безопасности, мультимедийный комплекс, климат-контроль и широкий набор электронных помощников. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет, что также выделяет его среди конкурентов.

Среди главных соперников модели - Kia EV9, Volvo EX90 и VW ID. Buzz. Однако по сочетанию вместимости, дальности хода и скорости зарядки Ioniq 9 способен составить им серьезную конкуренцию. Для российского рынка, где семейные автомобили традиционно пользуются спросом, появление такого электрокара может стать началом новой эры в сегменте больших SUV.

Технические детали: цифры и факты

Модель оснащена электромотором мощностью 160 кВт (218 л.с.) и крутящим моментом 350 Нм. Привод - задний или полный, в зависимости от версии. Разгон до сотни - 9,4 секунды, максимальная скорость - 190 км/ч. По циклу WLTP запас хода достигает 620 км, а реальный расход энергии составляет 22,8 кВтч на 100 км. Багажник вмещает от 338 до 2419 литров, в зависимости от конфигурации салона. Максимальная масса буксируемого прицепа - 2,5 тонны, что позволяет использовать автомобиль для путешествий с прицепом или лодкой.

В целом, Hyundai Ioniq 9 - это не просто очередной электромобиль, а полноценный семейный транспорт нового поколения, который способен изменить представление о возможностях электрических SUV. Для российских автолюбителей, привыкших к большим и практичным машинам, эта новинка может стать настоящим открытием.

Упомянутые марки: Hyundai
Похожие материалы Хендай

