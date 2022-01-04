Hyundai, Kia и Genesis подготовили к выводу на рынок несколько новинок: что именно?
Фото: Hyundai
Автомобильная группа, в составе которой два крупнейших автопроизводителя Южной Кореи - Hyundai Motor Co. и Kia Corp. – попутно обнародовала амбициозный показатель продаж на 2022 год. Суммарно (Hyundai, Kia и Genesis) планируется реализовать в 7,47 млн автомобилей, что на 12% выше прошлогодних продаж.
В 2021-м Группа продала в общей сложности 6,67 млн автомобилей, не дотянув до своего годового целевого показателя в 7,08 млн ед. на фоне глобального дефицита автомобильных чипов. Тем не менее, результаты прошлого года на 4,9% превышают показатели 2020-го.
В 2021 году Группа запустила несколько новых электромобилей, таких как Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60, все они базируются на «электрической» платформе E-GMP, единой для машин Группы. В 2022-м HMG намерена ускорить свои усилия по электрификации модельного ряда, предложив на рынок Hyundai Ioniq 6, Genesis GV70 EV, Kia Niro EV и Kia EV6.
Чон Эйсун подчеркнул важность внедрения различных пилотных программ на базе технологии автономного вождения 4 уровня. Автопроизводитель заявил в минувшем ноябре, что намерен запустить в первой половине 2022-го в Сеуле пилотный сервис первых автономных роботакси на базе Ioniq 5 RoboRide.
Этот автомобиль оснащен аппаратным и программным обеспечением, необходимым для самоуправляемых возможностей указанного уровня. Ранее председатель правления Чон заявил, что на робототехнику придется 20% будущего бизнеса Группы.
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