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29 ноября 2019, 20:18

Hyundai Lafesta: для китайской молодежи

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Фото пользователя 110km.ru
Этот Hyundai чем-то смахивает на новое поколение Sonata, продажи которой в России стартуют совсем скоро. Легковушку мы сфотографировали в Китае, где, собственно говоря, она и производится, на сборочном предприятии Beijing Hyundai в Чунцине.
Hyundai Lafesta для китайской молодежи

Фото пользователя 110km.ru

Облик 4,6-метрового автомобиля снаряженной массой от 1275 до 1385 кг, возможно, спорный, но, согласитесь, неординарный, а потому запоминающийся. При этом живьем купеообразные обводы седана с покатой крышей смотрятся на порядок гармоничнее, нежели на электронных картинках.

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Название модели - Lafesta, притом, что на китайском сайте производителя пишется раздельно – La Festa. Машина ориентирована на молодое поколение жителей Поднебесной, которые, признаться, с удовольствием засматриваются на продукцию зарубежных автомобильных марок.

Ни для кого не секрет, что положение корейского бренда в КНР год назад заметно ухудшилось. Местные специалисты автопрома связывают это с не самой удачной маркетинговой политикой по выводу на рынок новых моделей. В результате некоторая часть корейских сотрудников была вынуждена отправиться на родину. 

Lafesta – одна из основных новинок Hyundai, посредством которой компания намерена поправить свое положение в Китае. В европейской гамме Hyundai такой модели не числится. Машина предлагается в 6 комплектациях с 3 типами силовых агрегатов. Базовый (240 T GDi) имеет рабочий объем 1,4 литра и мощность 103 кВт при 6000 об/мин. Мотор развивает 242 Нм в вилке от 1500 до 3200 об/мин. 

Hyundai Lafesta для китайской молодежи

Фото: Hyundai

Hyundai Lafesta для китайской молодежи

Фото: Hyundai

Hyundai Lafesta для китайской молодежи

Фото: Hyundai

Hyundai Lafesta для китайской молодежи

Фото: Hyundai

Hyundai Lafesta для китайской молодежи

Фото: Hyundai

Hyundai Lafesta для китайской молодежи
Hyundai Lafesta для китайской молодежи
Hyundai Lafesta для китайской молодежи
Hyundai Lafesta для китайской молодежи
Hyundai Lafesta для китайской молодежи

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Альтернативный 1,6-литровый двигатель 280 T GDi доступен в двух уровнях мощности: 140 и 150 кВт (оба - 6000 об/мин), с одним и тем же пиком тяги в 265 Нм (при 1500-4500 об/мин). Заявленные показатели аппетита – 5,2/5,7/5,9 литра на «сотню» соответственно (емкость топливного бака – 53 литра). При этом все три версии легко выезжают из максимальной скорости в 200 км/ч. Трансмиссия одна – робот «о семи ступенях» с двумя сцеплениями.

Машину «обувают» в колеса трех посадочных диаметров – R16 (205/55), R17 (225/45) и R18 (225/40). Величина колесной базы – 2700 мм такая же, как у Elantra. Багажное отделение способно вместить в себя до 475 литров полезного груза. Цветовых оттенков кузова – 8, вариантов оформления интерьера – 4. Ценник – от 119 800 до 154 800 юаней, что эквивалентно 1 200 000-1 555 000 руб. (плюс-минус).

В целом, модельная линейка Hyundai в Китае обширная. Это порядка полутора десятков легковых машин и 9 кроссоверов, включая электрические модификации. 


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Захар
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Ильгиз
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Цитата:| Кому: ян ищи сальник без отражателя, который туго садиться на коленвал
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Hyundai Lafesta: для китайской молодежи
Облик 4,6-метрового автомобиля снаряженной массой от 1275 до 1385 кг, возможно, спорный, но, согласитесь, неординарный, а потому запоминающийся. При этом живьем купеообразные обводы седана с покатой крышей смотрятся на порядок гармоничнее, нежели на электронных картинках. {{material_128175}} Название модели - Lafesta, притом, что на китайском сайте производителя пишется раздельно – La Festa. Машина ориентирована на молодое поколение жителей Поднебесной, которые, признаться, с удовольствием засматриваются на продукцию зарубежных автомобильных марок. Ни для кого не секрет, что положение корейского бренда в КНР год назад заметно ухудшилось. Местные специалисты автопрома связывают это с не самой удачной маркетинговой политикой по выводу на рынок новых моделей. В результате некоторая часть корейских сотрудников была вынуждена отправиться на родину.  Lafesta – одна из основных новинок Hyundai, посредством которой компания намерена поправить свое положение в Китае. В европейской гамме Hyundai такой модели не числится. Машина предлагается в 6 комплектациях с 3 типами силовых агрегатов. Базовый (240 T GDi) имеет рабочий объем 1,4 литра и мощность 103 кВт при 6000 об/мин. Мотор развивает 242 Нм в вилке от 1500 до 3200 об/мин.  {{gallery_1825}} {{material_125903}} Альтернативный 1,6-литровый двигатель 280 T GDi доступен в двух уровнях мощности: 140 и 150 кВт (оба - 6000 об/мин), с одним и тем же пиком тяги в 265 Нм (при 1500-4500 об/мин). Заявленные показатели аппетита – 5,2/5,7/5,9 литра на «сотню» соответственно (емкость топливного бака – 53 литра). При этом все три версии легко выезжают из максимальной скорости в 200 км/ч. Трансмиссия одна – робот «о семи ступенях» с двумя сцеплениями. Машину «обувают» в колеса трех посадочных диаметров – R16 (205/55), R17 (225/45) и R18 (225/40). Величина колесной базы – 2700 мм такая же, как у Elantra. Багажное отделение способно вместить в себя до 475 литров полезного груза. Цветовых оттенков кузова – 8, вариантов оформления интерьера – 4. Ценник – от 119 800 до 154 800 юаней, что эквивалентно 1 200 000-1 555 000 руб. (плюс-минус).В целом, модельная линейка Hyundai в Китае обширная. Это порядка полутора десятков легковых машин и 9 кроссоверов, включая электрические модификации. 
2019-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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