Hyundai Lafesta: для китайской молодежи
- 595
- 0
Фото пользователя 110km.ru
Облик 4,6-метрового автомобиля снаряженной массой от 1275 до 1385 кг, возможно, спорный, но, согласитесь, неординарный, а потому запоминающийся. При этом живьем купеообразные обводы седана с покатой крышей смотрятся на порядок гармоничнее, нежели на электронных картинках.
Ни для кого не секрет, что положение корейского бренда в КНР год назад заметно ухудшилось. Местные специалисты автопрома связывают это с не самой удачной маркетинговой политикой по выводу на рынок новых моделей. В результате некоторая часть корейских сотрудников была вынуждена отправиться на родину.
Lafesta – одна из основных новинок Hyundai, посредством которой компания намерена поправить свое положение в Китае. В европейской гамме Hyundai такой модели не числится. Машина предлагается в 6 комплектациях с 3 типами силовых агрегатов. Базовый (240 T GDi) имеет рабочий объем 1,4 литра и мощность 103 кВт при 6000 об/мин. Мотор развивает 242 Нм в вилке от 1500 до 3200 об/мин.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Машину «обувают» в колеса трех посадочных диаметров – R16 (205/55), R17 (225/45) и R18 (225/40). Величина колесной базы – 2700 мм такая же, как у Elantra. Багажное отделение способно вместить в себя до 475 литров полезного груза. Цветовых оттенков кузова – 8, вариантов оформления интерьера – 4. Ценник – от 119 800 до 154 800 юаней, что эквивалентно 1 200 000-1 555 000 руб. (плюс-минус).
В целом, модельная линейка Hyundai в Китае обширная. Это порядка полутора десятков легковых машин и 9 кроссоверов, включая электрические модификации.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве