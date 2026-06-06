Hyundai возвращает физические кнопки: почему корейский автогигант отказывается от сенсорных панелей

6 июня 2026, 19:53
Hyundai меняет курс: физические кнопки возвращаются в новые модели ради безопасности
Hyundai меняет курс: физические кнопки возвращаются в новые модели ради безопасности
Hyundai объявила о возвращении физических кнопок и крутилок в свои автомобили, делая акцент на безопасность и удобство. Это решение идет вразрез с массовой цифровизацией и может изменить подход к эргономике в автоиндустрии.
Hyundai удивил рынок, объявив о возвращении физических кнопок и крутилок в интерьер своих автомобилей. В условиях, когда большинство автопроизводителей устанавливают сенсорные панели, корейский бренд решил пойти против тренда, объясняя это заботой о безопасности и комфорте водителей. Это особенно актуально для тех, кто часто сталкивается с особыми сложностями или управляет коммерческим транспортом.
На Нью-Йоркском автосалоне 2026 года старший вице-президент Hyundai Motor North America Олабиси Бойл заявила, что компания не планирует полностью отказываться от физических элементов управления. По её словам, в рабочих пикапах и коммерческих моделях кнопки и крутилки для основных функций (например, регулировки шторок или климат-контроля) соответствуют требованиям. Это позволяет водителю быстро реагировать, не отвлекаясь на экран, что особенно важно в стрессовых ситуациях на дороге.
Внутри компании ранее шли споры между инженерами и дизайнерами: последние настаивали на полном переходе к сенсорным решениям. Однако сейчас, по словам Бойл, дизайнеры приняли новую философию, и будущие модели Hyundai будут сочетать физические элементы управления с современными технологиями, а не заменять их полностью.
Первые плоды новой стратегии можно увидеть уже сегодня на концепте «Боулдер», представленном на автосалоне. Вместо одного большого монитора здесь используются компактные экраны, каждый из которых сопровождается собственными физическими кнопками и крутилками. Пока неясно, будет ли этот подход реализован в серийных автомобилях, но известно, что будущий среднеразмерный пикап Hyundai, запланированный к выпуску в 2030 году, получит именно такую компоновку.
Интересно, что даже в обновлённом Santa Cruz перед снятием с производства появилось больше физических кнопок, а в новых версиях Elantra и Tucson, которые ожидаются в 2027 году, прогнозируется ещё более выраженный возврат к классическим решениям. Это может стать сигналом для всего рынка: чрезмерная цифровизация не всегда идёт на пользу водителю, и производители начинают это осознавать.
Для российских автолюбителей, привыкших к простоте и надёжности управления, такой подход Hyundai может оказаться особенно привлекательным. В условиях российских дорог и климата, когда внимание водителя должно быть максимально сосредоточенным, возможность быстрого и эффективного управления автомобилем без лишних отвлечений становится не просто удобством, а вопросом безопасности. Кстати, вопросы безопасности и внимания на дороге поднимались и в других материалах, например, в разборе нюансов о брызговиках и рисках для водителей .
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