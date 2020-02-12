12 февраля 2020, 15:47
Hyundai Motor показал первые изображения нового i30
- 321
- 0
Фото: hyundai.news
Hyundai Motor опубликовал первые изображения нового i30. В обновленном дизайне прослеживается четкая эстетика. Мировая премьера модели ожидается на Женевском автосалоне в марте 2020 года.
В преддверии мировой премьеры на Женевском автосалоне Hyundai Motor впервые продемонстрировал изображение нового i30. Здесь мы видим множество дизайнерских улучшений, стоит отметить модернизированный бампер, новый рисунок на решетке радиатора и V-образные светодиодные фары. Все эти новшества придают модели более стильный вид.
В ближайшее время концерн Hyundai Motor должен выпустить больше изображений, тогда можно будет оценить дизайнерские решения нового i30 в полном объеме. Корейцы обещают новый задний бампер и задние фонари, а также легкосплавные диски. Интерьер модели также претерпел изменения, появится новая цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым дисплеем. Но все это мы увидим немного позже.
В России дорестайлинговый i30 представлен только в «заряженной» версии N. Автомобиль предлагают с 2-литровым турбомотором T-GDI в двух вариантах форсировки – 249 и 275 лошадиных сил.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
04.03.2019, 17:39
Тест-драйв бэушного Hyundai H1: ввосьмером по лавкам
29.10.2018, 08:41
Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
23.09.2018, 22:18
Секонд-тест Hyundai Galloper: корейский «скакун»
18.08.2017, 08:21
Тест-драйв нового Hyundai Solaris: второй пошел!
19.02.2017, 16:54
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
04.03.2019, 17:39
Тест-драйв бэушного Hyundai H1: ввосьмером по лавкам
29.10.2018, 08:41
Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
23.09.2018, 22:18
Секонд-тест Hyundai Galloper: корейский «скакун»
18.08.2017, 08:21
Тест-драйв нового Hyundai Solaris: второй пошел!
19.02.2017, 16:54
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Машина отличная, за исключением одного существенного минуса: официальный дилер (Автомир) за год не смог разобраться почему аккумулятор разряжается в ноль если не ездить зимой неделю, а летом две. Сервис пришлось посещать раз 5 или 6: замеряли утечку, отключали сигнализацию, меняли АКБ - ничего найти ...
Как это нет прямых конкурентов? А MINI John Cooper Works ??? Кто будет покупать корейскую поделку по цене Мини?
А почему вы по классификации g выбираете?! В хюндаи ведь фосфатные антифризы льются, а категория g вообще в себя таких продуктов не включает. И вообще, единственный и самый важный фактор, на который вы должны обращать внимание - это наличие допуска автопроизводителя. Для вашего хюндайчика подойдет coolstream ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве