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12 февраля 2020, 15:47

Hyundai Motor показал первые изображения нового i30

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Фото: hyundai.news
Hyundai Motor опубликовал первые изображения нового i30. В обновленном дизайне прослеживается четкая эстетика. Мировая премьера модели ожидается на Женевском автосалоне в марте 2020 года.
В преддверии мировой премьеры на Женевском автосалоне Hyundai Motor впервые продемонстрировал изображение нового i30. Здесь мы видим множество дизайнерских улучшений, стоит отметить модернизированный бампер, новый рисунок на решетке радиатора и V-образные светодиодные фары. Все эти новшества придают модели более стильный вид.

В ближайшее время концерн Hyundai Motor должен выпустить больше изображений, тогда можно будет оценить дизайнерские решения нового i30 в полном объеме. Корейцы обещают новый задний бампер и задние фонари, а также легкосплавные диски. Интерьер модели также претерпел изменения, появится новая цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым дисплеем. Но все это мы увидим немного позже.

В России дорестайлинговый i30 представлен только в «заряженной» версии N. Автомобиль предлагают с 2-литровым турбомотором T-GDI в двух вариантах форсировки – 249 и 275 лошадиных сил.


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Отзывы по теме
Форум Hyundai i30
Машина отличная, за исключением одного существенного минуса: официальный дилер (Автомир) за год не смог разобраться почему аккумулятор разряжается в ноль если не ездить зимой неделю, а летом две. Сервис пришлось посещать раз 5 или 6: замеряли утечку, отключали сигнализацию, меняли АКБ - ничего найти ...
Алексей
В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N
Как это нет прямых конкурентов? А MINI John Cooper Works ??? Кто будет покупать корейскую поделку по цене Мини?
Армен
Помогите с выбором охлаждающей жидкости
А почему вы по классификации g выбираете?! В хюндаи ведь фосфатные антифризы льются, а категория g вообще в себя таких продуктов не включает. И вообще, единственный и самый важный фактор, на который вы должны обращать внимание - это наличие допуска автопроизводителя. Для вашего хюндайчика подойдет coolstream ...
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Hyundai Motor показал первые изображения нового i30
В преддверии мировой премьеры на Женевском автосалоне Hyundai Motor впервые продемонстрировал изображение нового i30. Здесь мы видим множество дизайнерских улучшений, стоит отметить модернизированный бампер, новый рисунок на решетке радиатора и V-образные светодиодные фары. Все эти новшества придают модели более стильный вид.В ближайшее время концерн Hyundai Motor должен выпустить больше изображений, тогда можно будет оценить дизайнерские решения нового i30 в полном объеме. Корейцы обещают новый задний бампер и задние фонари, а также легкосплавные диски. Интерьер модели также претерпел изменения, появится новая цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым дисплеем. Но все это мы увидим немного позже.В России дорестайлинговый i30 представлен только в «заряженной» версии N. Автомобиль предлагают с 2-литровым турбомотором T-GDI в двух вариантах форсировки – 249 и 275 лошадиных сил.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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