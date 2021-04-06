Hyundai может убить свою самую экстравагантную модель
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Сейчас Hyundai Veloster все еще продается на американском рынке. Однако в последнее время маркетинговая политика компании направлена на расчистку складов. У всех дилеров США можно найти едва ли более двух сотен хэтчбеков. Причем большинство из них предлагаются в «заряженной» N-версии с 275-сильным мотором.
Эксперты Cars Direct предположили, что в обозримом будущем Hyundai Veloster могут снять с производства. Они связались с корейским автопроизводителем, но получили неопределенный ответ. Официальный представитель Hyundai сообщил, что сейчас в наличии есть все версии Veloster, включая Veloster Turbo и Veloster N. Прошлый год был тяжелым для всех. И хотя продажи модели упали вдвое с 13 до 7,5 тысяч экземпляров, это капля в море для компании, продавшей в США в 2020 году более 620 тысяч машин.
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