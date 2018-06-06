6 июня 2018, 21:57
Hyundai Н-1 после обновления подорожает на 85 000 рублей
Российский офис Hyundai назвал цены и комплектации обновленного минивена Н-1. Цена автомобиля в базовой комплектации начинается от 2 079 000 рублей. Продажи новинки стартуют во второй половине июня. Минивены для российского рынка будут собирать на заводе в Корее.
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В базовую комплектацию Active входят 2 подушки безопасности, кондиционер, руль с обогревом, передние электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, аудиосистема с 6 динамиками и 16-дюймовые стальные колесные диски. Она доступна как для модификации с 136-сильным дизелем, так и с более мощным агрегатом. Минимальная цена составляет 2 079 000 рублей. Это на 85 000 рублей дороже базовой версии Comfort дорестайлингового минивена.
Следующие две комплектации, Family и Business, предлагаются только для минивенов со 170-сильным мотором. Покупатели Family дополнительно получат климат-контроль, передние боковые подушки безопасности, парктроники сзади, электропривод зеркал, самоблокирующийся дифференциал и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. В версии Business появляется кожаный салон, водительское сидение с функцией вентиляции, камера заднего вида и 17-дюймовые колеса. Цена топовой версии минивена стартует с отметки 2 389 000 рублей.
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| Кому: Osamu Мне тоже полюбился Hyundai Starex 2006 года. Большой, вместительный авто, довольно приятный салон. Отличная шумоизоляция, мощности двигателя достаточно, как для езды по городу так и для трассы. Отъездил с комфортом, по работе часто выручала. Из-за семейных трудностей пришлось продать, но ...
Автомобиль ухоженный, состояние отличное, второй хозяин, не требует ремонта.
Шеви Тахо - Сабурбан - Форд Експлоер - Екскуршн - Навигатор
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