6 июня 2018, 21:57

Hyundai Н-1 после обновления подорожает на 85 000 рублей

Российский офис Hyundai назвал цены и комплектации обновленного минивена Н-1. Цена автомобиля в базовой комплектации начинается от 2 079 000 рублей. Продажи новинки стартуют во второй половине июня. Минивены для российского рынка будут собирать на заводе в Корее.
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Hyundai Н-1 после обновления подорожает на 85 000 рублей Hyundai Starex H-1
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Российским покупателям минивены H-1, продающиеся в Корее как Starex/Grand Starex, предложат в трех комплектациях: Active, Family и Business. Выбор моторов ограничен 2,5-литровым дизелем в двух вариантах мощности 136 л.с. и 170 л.с. Первый агрегат сочетается с 6-ступенчатой «механикой», а второй – с 5-диапазонным «автоматом». В Россию будут поставлять только 8-местные заднеприводные машины со сдвижными задними боковыми дверями.

В базовую комплектацию Active входят 2 подушки безопасности, кондиционер, руль с обогревом, передние электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, аудиосистема с 6 динамиками и 16-дюймовые стальные колесные диски. Она доступна как для модификации с 136-сильным дизелем, так и с более мощным агрегатом. Минимальная цена составляет 2 079 000 рублей. Это на 85 000 рублей дороже базовой версии Comfort дорестайлингового минивена. 

Следующие две комплектации, Family и Business, предлагаются только для минивенов со 170-сильным мотором. Покупатели Family дополнительно получат климат-контроль, передние боковые подушки безопасности, парктроники сзади, электропривод зеркал, самоблокирующийся дифференциал и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. В версии Business появляется кожаный салон, водительское сидение с функцией вентиляции, камера заднего вида и 17-дюймовые колеса. Цена топовой версии минивена стартует с отметки 2 389 000 рублей.
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Отзывы по теме
Форум Hyundai H-1 Starex
| Кому: Osamu Мне тоже полюбился Hyundai Starex 2006 года. Большой, вместительный авто, довольно приятный салон. Отличная шумоизоляция, мощности двигателя достаточно, как для езды по городу так и для трассы. Отъездил с комфортом, по работе часто выручала. Из-за семейных трудностей пришлось продать, но ...
Константин
Отзыв о Hyundai Starex H-1 2005 года
Автомобиль ухоженный, состояние отличное, второй хозяин, не требует ремонта.
Aleks80
Микроавтобусы с полным приводом
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so20
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Hyundai Н-1 после обновления подорожает на 85 000 рублей
{{material_123341}}Российским покупателям минивены H-1, продающиеся в Корее как Starex/Grand Starex, предложат в трех комплектациях: Active, Family и Business. Выбор моторов ограничен 2,5-литровым дизелем в двух вариантах мощности 136 л.с. и 170 л.с. Первый агрегат сочетается с 6-ступенчатой «механикой», а второй – с 5-диапазонным «автоматом». В Россию будут поставлять только 8-местные заднеприводные машины со сдвижными задними боковыми дверями.В базовую комплектацию Active входят 2 подушки безопасности, кондиционер, руль с обогревом, передние электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, аудиосистема с 6 динамиками и 16-дюймовые стальные колесные диски. Она доступна как для модификации с 136-сильным дизелем, так и с более мощным агрегатом. Минимальная цена составляет 2 079 000 рублей. Это на 85 000 рублей дороже базовой версии Comfort дорестайлингового минивена. Следующие две комплектации, Family и Business, предлагаются только для минивенов со 170-сильным мотором. Покупатели Family дополнительно получат климат-контроль, передние боковые подушки безопасности, парктроники сзади, электропривод зеркал, самоблокирующийся дифференциал и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. В версии Business появляется кожаный салон, водительское сидение с функцией вентиляции, камера заднего вида и 17-дюймовые колеса. Цена топовой версии минивена стартует с отметки 2 389 000 рублей.
2018-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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