Hyundai начинает продажи обновленного кроссовера Creta
Если покупатель захочет, чтобы машина оснащалась противотуманными фарами, рейлингами на крыше, климат-контролем, рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, регулировкой рулевого колеса по вылету, а также легкосплавными 17-дюймовыми дисками и серебристыми накладками на бамперах, ему следует выбрать исполнение Comfort. Стоимость такой машины составит 989 900 рублей.
Наконец, новая комплектация под названием Travel имеет в своем арсенале боковые подушки и шторки безопасности, задний парктроник, светодиодные дневные ходовые огни, панель приборов Supervision и 16-дюймовые лекгосплавные колесные диски. Цены на кроссовер в версии Travel начинаются от 1 034 900 рублей.
Под капотом Creta могут расположиться бензиновые моторы рабочим объемом 1,6 и 2 литра мощностью 123 и 149 л. с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механический или с автоматической коробкой передач, а второй сочетается только с «автоматом». Привод – передний или полный за доплату.
Комплектации и технические характеристики
|Hyundai Creta Comfort Plus 1.6 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|121
|Объем двигателя
|1591
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|9.9
|Загородный цикл
|6.3
|Смешанный цикл
|7.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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