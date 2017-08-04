4 августа 2017, 11:14

Hyundai начинает продажи обновленного кроссовера Creta

Российские дилеры Hyundai начали принимать заказы на кроссовер Creta 2018 модельного года. У автомобиля расширился список базового оснащения, а также появилась новая комплектация.
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Так, в исполнении Start теперь появились электропривод и обогрев зеркал. Также «Крета» имеет по умолчанию электроусилитель рулевого управления, систему стабилизации. Стоимость вседорожника в начальном уровне оснащения составляет 799 900 рублей. Вариант Active обойдется покупателям минимум в 899 900 рублей, что на 10 000 рублей больше, чем ранее.

Если покупатель захочет, чтобы машина оснащалась противотуманными фарами, рейлингами на крыше, климат-контролем, рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, регулировкой рулевого колеса по вылету, а также легкосплавными 17-дюймовыми дисками и серебристыми накладками на бамперах, ему следует выбрать исполнение Comfort. Стоимость такой машины составит 989 900 рублей.

Наконец, новая комплектация под названием Travel имеет в своем арсенале боковые подушки и шторки безопасности, задний парктроник, светодиодные дневные ходовые огни, панель приборов Supervision и 16-дюймовые лекгосплавные колесные диски. Цены на кроссовер в версии Travel начинаются от 1 034 900 рублей.

Под капотом Creta могут расположиться бензиновые моторы рабочим объемом 1,6 и 2 литра мощностью 123 и 149 л. с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механический или с автоматической коробкой передач, а второй сочетается только с «автоматом». Привод – передний или полный за доплату.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Creta Comfort Plus 1.6 AT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин121
Объем двигателя1591
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл9.9
Загородный цикл6.3
Смешанный цикл7.6
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Hyundai Creta с двигателем 1,6 литра доступен с полным приводом
Хотелось бы посмотреть на эти кроссоверы, а конкретно на их динамику. С моей точки зрения, двигатель 1.6 вообще не применим к таким авто. Если нужно будет фуру на скорости 110 обогнать - этот паркетник на оживленной трассе будет ждать огромное окно, для выполнения такого маневра. Считаю что в таких автомобилях ...
Александр
Что выбрать, передний или полный привод?
Рекомендую максимальную комплектацию. У меня пробег 1800, машина опробована и в снег и гололёд. Движок в гору не задыхается, армированное лобовое стекло вмиг размораживает лёд, удобная система Хенд фри через блютус, довольна экономична- 8-9 литров на 100 км и конечно же стильные ходовые огни! Тоже выбирала ...
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Hyundai начинает продажи обновленного кроссовера Creta
{{material_117306}}Так, в исполнении Start теперь появились электропривод и обогрев зеркал. Также «Крета» имеет по умолчанию электроусилитель рулевого управления, систему стабилизации. Стоимость вседорожника в начальном уровне оснащения составляет 799 900 рублей. Вариант Active обойдется покупателям минимум в 899 900 рублей, что на 10 000 рублей больше, чем ранее.Если покупатель захочет, чтобы машина оснащалась противотуманными фарами, рейлингами на крыше, климат-контролем, рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, регулировкой рулевого колеса по вылету, а также легкосплавными 17-дюймовыми дисками и серебристыми накладками на бамперах, ему следует выбрать исполнение Comfort. Стоимость такой машины составит 989 900 рублей.Наконец, новая комплектация под названием Travel имеет в своем арсенале боковые подушки и шторки безопасности, задний парктроник, светодиодные дневные ходовые огни, панель приборов Supervision и 16-дюймовые лекгосплавные колесные диски. Цены на кроссовер в версии Travel начинаются от 1 034 900 рублей.Под капотом Creta могут расположиться бензиновые моторы рабочим объемом 1,6 и 2 литра мощностью 123 и 149 л. с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механический или с автоматической коробкой передач, а второй сочетается только с «автоматом». Привод – передний или полный за доплату.
2017-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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