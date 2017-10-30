30 октября 2017, 14:04

Hyundai назначил нового главу российского завода

Новым генеральным директором ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» назначен Ли Ентэк. Топ-менеджер начал карьеру в Hyundai Motor в 1984 году в Республике Корея.
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Начиная с 2010 года и по настоящее время, он исполнял обязанности руководителя завода в Бразилии, где успешно запустил производство и наладил выпуск популярных моделей. На протяжении своей работы в компании топ-менеджер занимал руководящие позиции в департаментах качества и закупок автокомпонентов.

Ли Ентэк родился 9 декабря 1959 года. Он закончил Университет Еннам в Республике Корея по специальности инженера-механика.

Прежний глава предприятия Чой Донг Ель, который занимал должность генерального директора завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» с сентября 2014 года, продолжит работать в компании Hyundai Motor на позиции руководителя завода, расположенного в США.

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Hyundai назначил нового главу российского завода
{{material_121213}}Начиная с 2010 года и по настоящее время, он исполнял обязанности руководителя завода в Бразилии, где успешно запустил производство и наладил выпуск популярных моделей. На протяжении своей работы в компании топ-менеджер занимал руководящие позиции в департаментах качества и закупок автокомпонентов. Ли Ентэк родился 9 декабря 1959 года. Он закончил Университет Еннам в Республике Корея по специальности инженера-механика. Прежний глава предприятия Чой Донг Ель, который занимал должность генерального директора завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» с сентября 2014 года, продолжит работать в компании Hyundai Motor на позиции руководителя завода, расположенного в США.
2017-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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