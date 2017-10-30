Hyundai назначил нового главу российского завода
Новым генеральным директором ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» назначен Ли Ентэк. Топ-менеджер начал карьеру в Hyundai Motor в 1984 году в Республике Корея.
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Ли Ентэк родился 9 декабря 1959 года. Он закончил Университет Еннам в Республике Корея по специальности инженера-механика.
Прежний глава предприятия Чой Донг Ель, который занимал должность генерального директора завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» с сентября 2014 года, продолжит работать в компании Hyundai Motor на позиции руководителя завода, расположенного в США.
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05.04.2017, 08:11
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30.01.2017, 18:16
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