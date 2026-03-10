Тест-драйв нового Hyundai Nexo: кроссовер стал мощнее и экономичнее, но не спешит завоевывать рынок

Hyundai Nexo второго поколения: водородный кроссовер с запасом хода до 826 км

Hyundai Nexo второго поколения официально представлен в Германии: цена от 69 900 евро, запас хода до 826 км. Почему водородные авто до сих пор не стали массовыми, какие проблемы с заправками и что изменилось в новом Nexo - разбираемся подробно. Мало кто знает, что спрос на такие машины в Европе почти исчез.

В России интерес к альтернативным видам транспорта растет, но водородные автомобили по-прежнему остаются экзотикой. Новая генерация Hyundai Nexo - один из немногих серийных водородных кроссоверов, который теперь стал мощнее и экономичнее. Однако за громкими заявлениями о технологическом прорыве скрываются серьезные вопросы: кто вообще готов покупать такие машины и насколько реально ими пользоваться в повседневной жизни?

Hyundai Nexo второго поколения уже доступен в Германии по цене от 69 900 евро. Это не просто обновление - автомобиль получил полностью переработанную платформу, увеличенный запас хода (от 751 до 826 км в зависимости от комплектации) и более просторный салон. Внешне Nexo стал заметно агрессивнее: округлые линии уступили место острым граням и строгим формам. Внутри - два объединенных дисплея, новая сенсорная панель управления и увеличенный багажник на 510 литров, который можно расширить до 1630 литров при сложенных сиденьях.

Технологии и реальность: почему водород буксует

Несмотря на технический прогресс, массового спроса на водородные автомобили в Европе нет. Как отмечают представители Hyundai, Nexo - скорее демонстрация возможностей компании, чем коммерческий проект. В 2025 году продажи водородных моделей в Германии оказались минимальными: Toyota реализовала всего 37 Mirai, а предыдущий Nexo сняли с производства еще в 2024 году. Mercedes-Benz и вовсе свернул свой проект GLC F-Cell из-за отсутствия интереса.

Hyundai подчеркивает, что главная задача Nexo - показать, насколько компания владеет водородными технологиями. В будущем ставка делается на крупные промышленные применения: электростанции для портов, поезда, строительную технику и даже военные машины. Для частных водителей пока слишком много ограничений.

Фото: ADAC

Плюсы и минусы нового Nexo

Главное преимущество Nexo - увеличенная дальность хода и улучшенная эффективность топливного элемента. Мощность установки - 110 кВт, этого хватает для уверенного разгона и движения по трассе. Электромотор питается не только от топливного элемента, но и от небольшой батареи, которая помогает сглаживать задержки в отклике и обеспечивает быстрый старт с места. Максимальная скорость - чуть выше 170 км/ч, что вполне достаточно для большинства сценариев.

Однако, как выяснили журналисты ADAC в ходе тест-драйва, на практике водителю придется столкнуться с серьезными неудобствами. В Германии, где когда-то работали четыре водородные заправки только в Мюнхене, сейчас осталась лишь одна. По всей стране функционирует около 50 станций - этого явно недостаточно для свободных поездок. К тому же, стоимость водорода крайне нестабильна: в день теста цена за килограмм колебалась от 12,5 до 19 евро. А если заправка перегреется после нескольких подряд заправленных машин, придется ждать, пока оборудование остынет и снова будет готово к работе.

Фото: ADAC

Водород - пока только для имиджа

Hyundai Nexo второго поколения - это, по сути, витрина технологий, а не массовый продукт. Высокая цена, сложная инфраструктура и дорогой водород делают эксплуатацию такого автомобиля малопривлекательной для обычных водителей. К тому же, топливо должно быть исключительно чистым, храниться под давлением и при низкой температуре, что дополнительно увеличивает расходы.

Пока водородные кроссоверы остаются уделом энтузиастов и корпоративных клиентов, которым важен имидж и экологичность. Для массового рынка такие машины по-прежнему слишком дороги и неудобны. Но если инфраструктура когда-нибудь догонит технологии, ситуация может измениться.