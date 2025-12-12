Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 19:25

Hyundai обновил i20 и Bayon для Великобритании: новые комплектации и цены 2026 года

Hyundai обновил i20 и Bayon для Великобритании: новые комплектации и цены 2026 года

Свежие версии Hyundai i20 и Bayon: что изменилось и сколько теперь стоят – подробности для британского рынка

Hyundai обновил i20 и Bayon для Великобритании: новые комплектации и цены 2026 года

Hyundai представил обновленные комплектации и цены для i20 и Bayon 2026 года в Великобритании. Новые версии получили расширенные опции и свежий дизайн. Стоимость стартует от 19 995 фунтов. Узнайте, какие изменения ждут покупателей.

Hyundai представил обновленные комплектации и цены для i20 и Bayon 2026 года в Великобритании. Новые версии получили расширенные опции и свежий дизайн. Стоимость стартует от 19 995 фунтов. Узнайте, какие изменения ждут покупателей.

Hyundai Motor UK объявил о запуске обновленных версий своих популярных субкомпактных моделей i20 и Bayon для британского рынка. Новинки получили не только свежие комплектации, но и расширенный набор опций, а также новые ценники, которые теперь начинаются с 19 995 фунтов стерлингов (2,1 млн рублей) за i20 и 23 795 фунтов (2,55 млн рублей) за Bayon. Эти изменения призваны сделать автомобили более привлекательными для покупателей, ищущих современный городской транспорт с акцентом на стиль, технологии и безопасность.

В линейке Hyundai i20 2026 модельного года теперь три варианта исполнения. Базовая версия Element ориентирована на практичность и доступность, предлагает функциональный набор опций. Следующая по уровню Black Line отличается выразительными черными элементами экстерьера и расширенным списком комфорта. Топовая комплектация Tech Line вобрала в себя лучшие решения прежних версий Premium и Ultimate, объединив их в одном пакете.

Под капотом всех версий i20 установлен 1,0-литровый турбомотор мощностью 90 л.с., который сочетается с шестиступенчатой механикой или, по желанию, с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. 

Hyundai Bayon 2026 года также получил обновленную структуру комплектаций и модернизированный 1,0-литровый двигатель T-GDi на 90 л.с. Теперь кроссовер предлагается в двух исполнениях: Black Line и Tech Line. Оба варианта оснащаются шестиступенчатой механической коробкой передач, а за доплату доступен семиступенчатый «робот».

Bayon Black Line выделяется черными 16-дюймовыми легкосплавными дисками, черными корпусами зеркал, затемненными стеклами и декоративными элементами. В салоне появились подогрев передних сидений и руля, что особенно актуально для британского климата. Версия Tech Line добавляет 17-дюймовые серебристые диски, хромированные детали, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, беспроводную зарядку для смартфона и автоматический климат-контроль. Для нее также предусмотрен Tech Pack с аудиосистемой Bose, акустическим лобовым стеклом и панорамным люком.

Обе модели оснащены современными системами безопасности и ассистентами водителя. В их числе – удержание в полосе, помощь при движении, автоматическое торможение перед препятствиями, включая пешеходов и велосипедистов, и другие электронные помощники. Такой набор технологий подчеркивает стремление Hyundai сделать свои автомобили не только комфортными, но и максимально безопасными для всех участников дорожного движения.

Обновленные Hyundai i20 и Bayon уже доступны для заказа в Великобритании. Благодаря свежему дизайну, расширенному оснащению и конкурентоспособным ценам, эти модели способны заинтересовать широкий круг покупателей, ценящих баланс между стилем, технологиями и практичностью.

Упомянутые модели: Hyundai i20
Упомянутые марки: Hyundai
