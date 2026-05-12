В Pavise теперь 9-ступенчатый автомат и цифровая панель приборов

12 мая 2026, 16:58
Hyundai обновила линейку грузовиков: новые функции и изменения в Mighty, Pavise и Xcient
Hyundai представила обновленные версии своих грузовиков Mighty, Pavise и Xcient. В моделях появились новые панели, цифровые приборы и улучшенные мультимедийные системы. В Pavise теперь стоит 9-ступенчатый автомат, а Xcient оснащен современным комплексом ADAS. Почему эти перемены важны для рынка - в нашем материале.
Компания Hyundai Motor провела масштабное обновление сразу трех семейств своих грузовиков среднего и большого класса - Mighty, Pavise и Xcient. Как сообщает Комтранс, изменения затронули как внешний вид, так и техническое оснащение моделей, что может заметно повлиять на расстановку сил в сегменте коммерческого транспорта.
В первую очередь, среднетоннажные Mighty и Pavise получили полностью переработанные лицевые панели, что сразу бросается в глаза. Внутри обеих моделей теперь установлены цифровые приборные щитки, а мультимедийные системы стали более функциональными и удобными для водителя. Среди новых опций - автоматическое отключение двигателя при движении накатом или под уклон, что позволяет экономить топливо в городских и междугородних условиях. Для Pavise важным новшеством стала замена прежней 6-ступенчатой автоматической коробки Allison на современную 9-ступенчатую трансмиссию, что должно положительно сказаться на динамике и расходе топлива.
Тяжелые грузовики Xcient также не остались без внимания. Им досталась новая решетка радиатора, а в базовую комплектацию теперь входит комплекс систем активной безопасности ADAS. В этот пакет входят функции контроля движения по полосе, полуавтономное управление и автоматическое экстренное торможение. Такие технологии ранее были доступны только в более дорогих легковых автомобилях, а теперь становятся стандартом и для коммерческого транспорта.
Еще одним общим улучшением для всех трех линеек стали новые лобовые стекла повышенной прочности. Они не только увеличивают жесткость кабины, но и заметно снижают уровень шума в салоне, что особенно важно для водителей, проводящих за рулем долгие часы. Эти изменения направлены на повышение комфорта и безопасности, а также на снижение эксплуатационных расходов.
Hyundai Motor продолжает укреплять свои позиции на рынке коммерческих автомобилей, предлагая клиентам не только обновленный дизайн, но и современные технологические решения. Внедрение цифровых приборных панелей, расширенных мультимедийных функций и систем активной безопасности в грузовиках свидетельствует о стремлении бренда соответствовать самым актуальным требованиям рынка. Новые трансмиссии и улучшенные стекла - это не просто косметические изменения, а шаг к повышению эффективности и комфорта для водителей и владельцев автопарков. Благодаря этим нововведениям Hyundai рассчитывает привлечь внимание как крупных перевозчиков, так и частных предпринимателей, заинтересованных в надежной и современной технике.
