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22 августа 2018, 17:07
Hyundai обновила седан Elantra
Компания Hyundai представила рестайлинговую версию седана Elantra, предназначенную для североамериканского рынка. Премьера прошла в штате Юта на специально организованном для журналистов закрытом мероприятии. Продажи в США начнутся осенью, в России модель появится чуть позже.
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В салоне появился новый руль, слегка изменилась конфигурация передней консоли и панели приборов. Информационно-развлекательная система в базовых версиях имеет 7-дюймовый экран, а в более «продвинутых» – 8-дюймовый. Список доступных электронных помощников включает систему автоматического экстренного торможения, систему контроля рядности движения, систему мониторинга «слепых» зон, камеру заднего вида и систему Safety Exit Assist, блокирующую задние двери при приближении попутного транспорта.
В линейке двигателей изменений не произошло. В США, как и прежде, седаны продаются с бензиновыми «четверками» мощностью от 128 до 204 л.с. Выбор доступных «коробок» отличается разнообразием: 6-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат», 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
В салонах российских дилеров дорестайлинговые седаны Hyundai Elantra предлагаются с бензиновыми моторами 1,6 литра (128 л.с.) и 2,0 литра (149 л.с.), которые сочетаются с «механикой» или «автоматом». Цены начинаются от 984 000 рублей.
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| Кому: константин Так заявленный расход он заявлен при определенном темпе езды. Это не значит, что можно педаль от пола не отжимать и будет 5.5л. Если манера езды у вас спокойная, кондиционером не балуетесь, и расход при этом большой. То смотрим на свечи, лямбду и т.д. по топливной системе. В общем ...
Замечания по статье: "... В июне в продажу поступила Elantra IV поколения..." - только это уже VI (J6) поколение Elantr. Я думаю это просто опечатка! J4 поколение Elantra HD, J5 поколение Elantra MD.
Кто нибудь менял педаль газа на GREAT WALL PERI.Подскажите от чего подходит.Оригинал найти не вожможно.
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