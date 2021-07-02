Hyundai объявила цены на Creta для России — они вас приятно удивлят
Новое поколение компактного кроссовера Creta доступен в пяти комплектациях: Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige.
|Комплектация
|Цена
|Prime
|от 1.199.000 рублей
|Classic
|от 1.270.000 рублей
|Family
|от 1.410.000 рублей
|Lifestyle
|от 1.450.000 рублей
|Prestige
|от 1.900.000 рублей
110KM.RU ранее писал о премьере второй генерации Creta, которая состоялась две недели назад. Напомним, что собирать автомобили начали 1 июля на заводе «Хендэ» в Санкт-Петербурге.
Среди электронных ассистентов стоит отметить систему предотвращения фронтальных столкновений, функцию мониторинга «слепых» зон и адаптивный круиз-контроль. Также автомобилем можно будет управлять через мобильное приложение BlueLink. Например, с помощью смартфона можно запустить двигатель, разблокировать двери или отследить местоположение машины.
Правда, второе поколение Hyundai Creta осталось со старым атмосферными бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 л мощностью 123 и 149 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии для 1,6-литрового двигателя доступна 6-ступенчатая «механика» и коробка «автомат». Двухлитровый мотор сочетается только с автоматической трансмиссией. Передний или полный привод можно выбрать в обоих модификациях.
- 1 490 000 РHyundai Creta 2020 в Москве
- 1 199 000 РHyundai Creta 2016 в Москве
- 1 450 000 РHyundai Creta 2020 в Москве
- 1 279 000 РHyundai Creta 2017 в Москве
- 1 470 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 449 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 024 000 РHyundai Creta 2017 в Москве
- 1 327 000 РHyundai Creta 2017 в Москве
- 1 350 000 РHyundai Creta 2020 в Москве
- 1 357 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
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