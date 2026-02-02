Hyundai поставила на России крест: почему комапния не воспользовалась опцией обратного выкупа завода в Петербурге?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

2 февраля 2026, 15:03

Hyundai Motor не стала возвращать свой завод в Санкт-Петербурге, несмотря на возможность обратного выкупа. Какие последствия ждут российский автопром, и что это значит для владельцев корейских машин — разбираемся в деталях.

Hyundai Motor не стала возвращать свой завод в Санкт-Петербурге, несмотря на возможность обратного выкупа. Какие последствия ждут российский автопром, и что это значит для владельцев корейских машин — разбираемся в деталях.

Решение Hyundai Motor не возвращать себе завод в Санкт-Петербурге стало одним из самых заметных событий для российского автомобильного рынка последних лет. Для тысяч автовладельцев и участников отрасли это не просто новость — это сигнал о том, как меняется расстановка сил в автопроме страны и какие перспективы ждут рынок в ближайшие годы.

В 2022 году, после начала военной операции на Украине, производство автомобилей Hyundai в России было приостановлено. Причиной стали не только перебои с поставками комплектующих, но и общее изменение политической и экономической ситуации. Несмотря на то, что в декабре того же года на заводе вновь начали выпускать кузова для Hyundai Solaris, эти детали отправлялись исключительно в Казахстан, а не на внутренний рынок. Это решение уже тогда вызывало вопросы у экспертов: зачем поддерживать производство, если автомобили не поступают в продажу в России?

Позднее завод был продан российской компании AGR Automotive Group за символическую сумму — всего 10 тысяч рублей. Однако в договоре была предусмотрена опция обратного выкупа в течение двух лет. Казалось, что Hyundai оставляет за собой лазейку для возможного возвращения, если ситуация изменится. Но к январю 2026 года стало ясно: корейский автогигант не воспользуется этим правом. Причины лежат на поверхности — продолжающийся конфликт и санкционное давление делают возвращение на российский рынок слишком рискованным и затратным.

Интересно, что несмотря на уход с рынка, Hyundai сохранила за собой право на использование товарного знака в России как минимум до 2034 года. Это означает, что формально компания может производить и продавать автомобили и комплектующие под своим брендом, если ситуация изменится. Однако пока это выглядит маловероятно. Российские власти, в свою очередь, заявили, что все автозаводы, оставленные иностранными компаниями, будут перезапущены до лета 2026 года. Это касается и бывшей площадки Hyundai, которая теперь полностью контролируется российским бизнесом.

Для владельцев автомобилей Hyundai в России ситуация остается относительно стабильной. Компания продолжает выполнять гарантийные обязательства и обеспечивает сервисное обслуживание ранее проданных машин. Однако отсутствие прямого присутствия производителя на рынке может со временем сказаться на доступности оригинальных запчастей и качестве сервиса. Уже сейчас некоторые дилеры отмечают сложности с поставками отдельных компонентов, а цены на оригинальные детали постепенно растут.

В целом, отказ Hyundai от обратного выкупа завода в Петербурге — это не просто формальность. Это показатель того, насколько глубоко изменился российский автомобильный рынок за последние годы. Иностранные бренды уходят, их место занимают новые игроки, а привычные для россиян модели становятся все менее доступными. Для автолюбителей это означает необходимость быть готовыми к переменам: искать альтернативы, следить за новыми предложениями и внимательно относиться к выбору сервисных центров.

Упомянутые марки: Hyundai
