21 июля 2019, 00:17
Hyundai оснастил Accent и Elantra вариаторами
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Концерн Hyundai продолжает расширять список моделей, оснащенных современной бесступенчатой коробкой передач. Первыми новую трансмиссию получили седан Kia Forte и хэтчбек Hyundai i20, сейчас дошла очередь до американских седанов Hyundai Accent и Elantra.
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Старший седан Hyundai Elantra для рынка США также обзавелся «вариаторной» версией. При этом автомобиль сохранил прежний двигатель – 2,0-литровый бензиновый атмосферный агрегат семейства Nu отдачей 149 л.с. Благодаря новой трансмиссии расход топлива сократился и теперь не превышает 7,0 литров на 100 км пути. С появлением вариатора из американских прайс-листов исчезли версии Elantra с «механикой», которые и раньше практически не пользовались спросом.
Российские модели Hyundai/Kia эти перемены пока не затронули. Машины корейского бренда по-прежнему предлагаются у нас с механической коробкой передач или с классическим «автоматом». Однако, можно предположить, что наметившаяся тенденция к бесступенчатым «коробкам» будет развиваться и в обозримом будущем вариаторами обзаведутся и другие модели концерна.
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Полностью согласен с Антоном, это все равно что искать квартиру в москве за один милион рублей. За двести можно взять ланос онже шанс или нексию, по мне так лучше наш автопром.
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