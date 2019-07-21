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21 июля 2019, 00:17

Hyundai оснастил Accent и Elantra вариаторами

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Концерн Hyundai продолжает расширять список моделей, оснащенных современной бесступенчатой коробкой передач. Первыми новую трансмиссию получили седан Kia Forte и хэтчбек Hyundai i20, сейчас дошла очередь до американских седанов Hyundai Accent и Elantra.
Hyundai оснастил Accent и Elantra вариаторами
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Новый вариатор IVT (Intelligent Variable Transmission) работает в паре с моторами семейства Smartstream, представленным в 2017 году. Трансмиссия является собственной разработкой Hyundai. В ее конструкции на смену традиционному толкающему ремню пришел армированный тянущий. Новую связку - 1,6-литровый «атмосферник» (122 л.с.) и вариатор - после планового рестайлинга получил американский Hyundai Accent – ближайший родственник российского «Соляриса». До сих пор две модели отличались лишь малозначительными нюансами. С появлением новой силовой установки отличий стало больше.

Старший седан Hyundai Elantra для рынка США также обзавелся «вариаторной» версией. При этом автомобиль сохранил прежний двигатель – 2,0-литровый бензиновый атмосферный агрегат семейства Nu отдачей 149 л.с. Благодаря новой трансмиссии расход топлива сократился и теперь не превышает 7,0 литров на 100 км пути. С появлением вариатора из американских прайс-листов исчезли версии Elantra с «механикой», которые и раньше практически не пользовались спросом.

Российские модели Hyundai/Kia эти перемены пока не затронули. Машины корейского бренда по-прежнему предлагаются у нас с механической коробкой передач или с классическим «автоматом». Однако, можно предположить, что наметившаяся тенденция к бесступенчатым «коробкам» будет развиваться и в обозримом будущем вариаторами обзаведутся и другие модели концерна.

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Отзывы по теме
Форум Hyundai Accent
Анюта, скажите вам что не нравится эта машина?Мне кажется она неплохая...
Sslawik
Форум Hyundai Elantra
Цитата:| Кому: константин Так заявленный расход он заявлен при определенном темпе езды. Это не значит, что можно педаль от пола не отжимать и будет 5.5л. Если манера езды у вас спокойная, кондиционером не балуетесь, и расход при этом большой. То смотрим на свечи, лямбду и т.д. по топливной системе. ...
laptev
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Полностью согласен с Антоном, это все равно что искать квартиру в москве за один милион рублей. За двести можно взять ланос онже шанс или нексию, по мне так лучше наш автопром.
Игорь
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Hyundai оснастил Accent и Elantra вариаторами
{{material_127009}}Новый вариатор IVT (Intelligent Variable Transmission) работает в паре с моторами семейства Smartstream, представленным в 2017 году. Трансмиссия является собственной разработкой Hyundai. В ее конструкции на смену традиционному толкающему ремню пришел армированный тянущий. Новую связку - 1,6-литровый «атмосферник» (122 л.с.) и вариатор - после планового рестайлинга получил американский Hyundai Accent – ближайший родственник российского «Соляриса». До сих пор две модели отличались лишь малозначительными нюансами. С появлением новой силовой установки отличий стало больше.Старший седан Hyundai Elantra для рынка США также обзавелся «вариаторной» версией. При этом автомобиль сохранил прежний двигатель – 2,0-литровый бензиновый атмосферный агрегат семейства Nu отдачей 149 л.с. Благодаря новой трансмиссии расход топлива сократился и теперь не превышает 7,0 литров на 100 км пути. С появлением вариатора из американских прайс-листов исчезли версии Elantra с «механикой», которые и раньше практически не пользовались спросом.Российские модели Hyundai/Kia эти перемены пока не затронули. Машины корейского бренда по-прежнему предлагаются у нас с механической коробкой передач или с классическим «автоматом». Однако, можно предположить, что наметившаяся тенденция к бесступенчатым «коробкам» будет развиваться и в обозримом будущем вариаторами обзаведутся и другие модели концерна.
2019-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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