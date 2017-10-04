4 октября 2017, 11:02

Hyundai отчиталась о продажах

По итогам сентября российские дилеры Hyundai реализовали 15 899 автомобилей, что стало лучшим результатом за 9 месяцев продаж в этом году. Лидером, традиционно, является седан Solaris.
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Hyundai отчиталась о продажах Hyundai

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За месяц 6 581 автомобилистов сделали выбор в пользу этой модели. На второй позиции находится компактный кроссовер Creta с показателем в 5 843 проданных штук. Это на 46% превышает результат августа 2017-го. С момента появления на российском рынке вседорожник является лидером в своем сегменте.

Остальные представители SUV также показали значительный рост по сравнению с предыдущим месяцем. Так, в сентябре Santa Fe разошелся тиражом 1 105 авто, что почти на 49% превысило показатель прошлого месяца и стало для модели лучшим результатом в 2017 году.

Полноразмерный Grand Santa Fe за месяц был продан в количестве 156 автомобилей. А вот Tucson, в сентябре обновивший линейку комплектаций, на 43% улучшил показатели августа с результатом в 1 094 экз. Наконец, седан Elantra был продан в количестве 775 автомобилей.

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Hyundai отчиталась о продажах
{{material_121213}} За месяц 6 581 автомобилистов сделали выбор в пользу этой модели. На второй позиции находится компактный кроссовер Creta с показателем в 5 843 проданных штук. Это на 46% превышает результат августа 2017-го. С момента появления на российском рынке вседорожник является лидером в своем сегменте.Остальные представители SUV также показали значительный рост по сравнению с предыдущим месяцем. Так, в сентябре Santa Fe разошелся тиражом 1 105 авто, что почти на 49% превысило показатель прошлого месяца и стало для модели лучшим результатом в 2017 году. Полноразмерный Grand Santa Fe за месяц был продан в количестве 156 автомобилей. А вот Tucson, в сентябре обновивший линейку комплектаций, на 43% улучшил показатели августа с результатом в 1 094 экз. Наконец, седан Elantra был продан в количестве 775 автомобилей.
2017-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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