4 октября 2017, 11:02
Hyundai отчиталась о продажах
По итогам сентября российские дилеры Hyundai реализовали 15 899 автомобилей, что стало лучшим результатом за 9 месяцев продаж в этом году. Лидером, традиционно, является седан Solaris.
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Остальные представители SUV также показали значительный рост по сравнению с предыдущим месяцем. Так, в сентябре Santa Fe разошелся тиражом 1 105 авто, что почти на 49% превысило показатель прошлого месяца и стало для модели лучшим результатом в 2017 году.
Полноразмерный Grand Santa Fe за месяц был продан в количестве 156 автомобилей. А вот Tucson, в сентябре обновивший линейку комплектаций, на 43% улучшил показатели августа с результатом в 1 094 экз. Наконец, седан Elantra был продан в количестве 775 автомобилей.
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30.01.2017, 18:16
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