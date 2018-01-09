9 января 2018, 18:19

Hyundai отчитался о продажах за прошлый год

Hyundai опубликовал отчет о своих продажах за 2017 год. По итогам 12 месяцев компания смогла реализовать по всему миру 4 504 825 новых автомобилей. Правда, реализация за рубежом сократилась на 8,2%.
^

Продажи на внутреннем рынке выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом, достигнув показателя в 688 939 реализованных автомобилей. Продажи выросли в основном благодаря высокому спросу на такие седаны, как Grandeur (на некоторых рынках продается под названием Azera) и Elantra (Avante).

В 2017 году Elantra стала самой популярной моделью бренда Hyundai с общим числом продаж во всем мире в 667 823 автомобилей, а Tucson оказался самым популярным кроссовером марки с продажами в 645 309 единиц.

Компания планирует укрепить линейку кроссоверов на глобальном рынке, представив новый Santa Fe и новый полноразмерный внедорожник. На китайском рынке Hyundai намерен повысить конкурентоспособность своих продуктов, представив компактный спортивный седан, вседорожник, а также бюджетный SUV.

Купить авто Хундай, Хендай

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Hyundai HD-78
Подскажите пожалуйста на HD 72 руль очень сильно начал бит не как не могу найти причину
Рамазан
Форум Hyundai Trajet
Ездил на Hyundai Trajet 2.0 дизель три года. У отца была такая же. В принципе как дешевый минивен сойдет, места много, поломки как и у всех корейцев того времени были, да и кузов слабоват. В то время, когда ее продавал, попал в аварию. Отвлекся и поцеловал впереди стоящий вольво xc60. Разворотил себе ...
Олег Генрихович
Форум Hyundai Elantra
| Кому: константин Так заявленный расход он заявлен при определенном темпе езды. Это не значит, что можно педаль от пола не отжимать и будет 5.5л. Если манера езды у вас спокойная, кондиционером не балуетесь, и расход при этом большой. То смотрим на свечи, лямбду и т.д. по топливной системе. В общем ...
laptev
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Hyundai Автомудрость Hyundai АвтоПитер Hyundai Дизайн и тюнинг Hyundai Новинки и концепт кары Hyundai Новости и акции автосалонов Hyundai Автосалоны и дилеры марки Hyundai Аренда и прокат авто марки Hyundai Автоклубы и форумы автозавчастей марки Hyundai Автосервисы и магазины автозапчастей марки Hyundai
Главные материалы
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
Почему подлодка - «пароход», а у подводников болят зубы?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Hyundai отчитался о продажах за прошлый год
Продажи на внутреннем рынке выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом, достигнув показателя в 688 939 реализованных автомобилей. Продажи выросли в основном благодаря высокому спросу на такие седаны, как Grandeur (на некоторых рынках продается под названием Azera) и Elantra (Avante).В 2017 году Elantra стала самой популярной моделью бренда Hyundai с общим числом продаж во всем мире в 667 823 автомобилей, а Tucson оказался самым популярным кроссовером марки с продажами в 645 309 единиц.Компания планирует укрепить линейку кроссоверов на глобальном рынке, представив новый Santa Fe и новый полноразмерный внедорожник. На китайском рынке Hyundai намерен повысить конкурентоспособность своих продуктов, представив компактный спортивный седан, вседорожник, а также бюджетный SUV.
2018-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тольятти Старый Оскол Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG