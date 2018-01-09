Hyundai отчитался о продажах за прошлый год
Продажи на внутреннем рынке выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом, достигнув показателя в 688 939 реализованных автомобилей. Продажи выросли в основном благодаря высокому спросу на такие седаны, как Grandeur (на некоторых рынках продается под названием Azera) и Elantra (Avante).
В 2017 году Elantra стала самой популярной моделью бренда Hyundai с общим числом продаж во всем мире в 667 823 автомобилей, а Tucson оказался самым популярным кроссовером марки с продажами в 645 309 единиц.
Компания планирует укрепить линейку кроссоверов на глобальном рынке, представив новый Santa Fe и новый полноразмерный внедорожник. На китайском рынке Hyundai намерен повысить конкурентоспособность своих продуктов, представив компактный спортивный седан, вседорожник, а также бюджетный SUV.
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