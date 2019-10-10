10 октября 2019, 17:16
Hyundai откроет новый завод в Петербурге
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Корейский концерн Hyundai планирует построить в Санкт-Петербурге новый завод. Предприятие займется производством двигателей для автомобилей Hyundai и Kia. Суммарный объем инвестиций оценивается в 12,7 млрд рублей.
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Проект нового предприятия обсуждался сегодня на совещании в правительстве Санкт-Петербурга при участии вице-губернатора Евгения Елина и генерального директора «Хендэ Виа Рус» O Сынгхуна. На заводе наладят выпуск бензиновых двигателей. Предприятие будет работать в три смены, его мощность составит 330 тыс. двигателей в год. Из них порядка 20% планируется отправлять на экспорт.
Согласно подписанному в декабре заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» специнвестконтракту, компания Hyundai обязалась повысить уровень локализации. С этой целью в течение ближайших 7 лет в российскую экономику будет инвестировано около 35 млрд рублей.
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