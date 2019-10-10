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10 октября 2019, 17:16

Hyundai откроет новый завод в Петербурге

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Корейский концерн Hyundai планирует построить в Санкт-Петербурге новый завод. Предприятие займется производством двигателей для автомобилей Hyundai и Kia. Суммарный объем инвестиций оценивается в 12,7 млрд рублей.
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Новый моторный завод Hyundai обещают открыть через два года – в октябре 2021-го. По всей видимости, производственный корпус возведут поблизости от действующего завода Hyundai в Каменке. Предприятие обеспечит Петербургу 500 дополнительных рабочих мест. Инвестиции оцениваются на уровне 12,7 млрд рублей, но в процессе строительства сумма может возрасти, сообщает Peterburg2.

Проект нового предприятия обсуждался сегодня на совещании в правительстве Санкт-Петербурга при участии вице-губернатора Евгения Елина и генерального директора «Хендэ Виа Рус» O Сынгхуна. На заводе наладят выпуск бензиновых двигателей. Предприятие будет работать в три смены, его мощность составит 330 тыс. двигателей в год. Из них порядка 20% планируется отправлять на экспорт.

Согласно подписанному в декабре заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» специнвестконтракту, компания Hyundai обязалась повысить уровень локализации. С этой целью в течение ближайших 7 лет в российскую экономику будет инвестировано около 35 млрд рублей.

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Hyundai откроет новый завод в Петербурге
{{material_125611}}Новый моторный завод Hyundai обещают открыть через два года – в октябре 2021-го. По всей видимости, производственный корпус возведут поблизости от действующего завода Hyundai в Каменке. Предприятие обеспечит Петербургу 500 дополнительных рабочих мест. Инвестиции оцениваются на уровне 12,7 млрд рублей, но в процессе строительства сумма может возрасти, сообщает Peterburg2.Проект нового предприятия обсуждался сегодня на совещании в правительстве Санкт-Петербурга при участии вице-губернатора Евгения Елина и генерального директора «Хендэ Виа Рус» O Сынгхуна. На заводе наладят выпуск бензиновых двигателей. Предприятие будет работать в три смены, его мощность составит 330 тыс. двигателей в год. Из них порядка 20% планируется отправлять на экспорт.Согласно подписанному в декабре заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» специнвестконтракту, компания Hyundai обязалась повысить уровень локализации. С этой целью в течение ближайших 7 лет в российскую экономику будет инвестировано около 35 млрд рублей.
2019-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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