В США выявлен дефект рулевых кулаков у Hyundai Kona 2026 года — что известно о масштабном отзыве и как это может повлиять на владельцев

Hyundai отзывает более 4 500 новых Kona из-за риска потери управления рулем

Hyundai объявил об отзыве более 4 500 кроссоверов Kona 2026 года выпуска, произведенных в Южной Корее. Причина - возможные трещины в рулевых кулаках, что может привести к потере управления. В чем суть проблемы и как она затрагивает рынок - в нашем материале.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai оказался в центре скандала, объявив об отзыве 4 500 новых кроссоверов Kona 2026 модельного года. Причиной массовой сервисной кампании стал производственный брак: на автомобилях обнаружен дефект в рулевых кулаках, которые могут треснуть или полностью разрушиться во время движения.

Неисправность создает прямую угрозу безопасности, так как внезапное разрушение детали приводит к потере контроля над управлением автомобилем, что особенно опасно на высоких скоростях.

Под отзыв попали автомобили, сошедшие с конвейера завода в Ульсане (Южная Корея) в период с 31 октября по 22 декабря 2025 года. Как сообщает Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), именно в этих партиях были установлены компоненты, не соответствующие стандартам прочности. Дефектные детали могут не выдерживать штатных нагрузок, особенно при движении по неровным дорогам или при попадании в выбоины.

Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у экспертов, поскольку модель Hyundai Kona традиционно входит в число лидеров продаж в сегменте компактных кроссоверов. Покупатели ценят его за надежность и современный дизайн, однако подобные инциденты могут негативно сказаться на репутации бренда.

В рамках отзывной кампании Hyundai обязался бесплатно заменить дефектные рулевые кулаки на всех неисправных автомобилях. Производитель уже начал рассылать уведомления владельцам с подробной инструкцией по записи в дилерские центры.

Представители компании подчеркивают, что на данный момент не зафиксировано ни одного случая ДТП или травматизма, связанного с этой поломкой. Тем не менее, автовладельцам настоятельно рекомендуется как можно скорее связаться с сервисной службой для проверки и замены компонентов.

Эксперты отмечают, что проблемы с элементами рулевого управления редко встречаются на совершенно новых моделях, что подчеркивает важность строгого контроля качества на производстве. Для Hyundai этот отзыв — не только проверка на прочность, но и возможность продемонстрировать клиентам свою ответственность, оперативно устраняя неполадки.