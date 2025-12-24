Владельцам советуют не парковаться у зданий — когда ждать бесплатный ремонт

Hyundai отзывает более 50 тысяч машин в США из-за угрозы возгорания прицепа

Hyundai начал масштабный отзыв автомобилей в США. Причина - опасность короткого замыкания. Владельцам советуют быть осторожнее с парковкой. Подробности о бесплатном ремонте и рисках - в нашем материале.

Автоконцерн Hyundai объявил о начале крупной сервисной кампании в Соединенных Штатах. Под отзыв попали 51 587 автомобилей, у которых выявлен риск короткого замыкания при подключении прицепа. Как сообщает Autonews, проблема связана с некорректной установкой жгута проводов, отвечающего за электропитание прицепа.

В случае неправильного монтажа этого элемента возможно возникновение короткого замыкания, что может привести к возгоранию. В связи с этим производитель настоятельно рекомендует владельцам временно не оставлять свои автомобили вблизи зданий и по возможности парковаться на открытых пространствах до момента устранения неисправности.

Hyundai уже уведомил дилерские центры о необходимости провести бесплатную замену жгута проводов прицепа на всех затронутых автомобилях. Владельцам не придется оплачивать ремонт - все работы будут выполнены за счет компании. Ожидается, что сервисная кампания позволит минимизировать риски и предотвратить возможные инциденты, связанные с возгоранием.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Hyundai сталкивается с подобными проблемами. Ранее компания уже отзывала более 135 тысяч автомобилей Santa Fe в США из-за дефекта стартера, который также мог привести к короткому замыканию и пожару при аварии. Тогда производитель также организовал бесплатный ремонт для всех владельцев.

В настоящее время Hyundai активно сотрудничает с Национальным управлением безопасности дорожного движения США, чтобы оперативно устранить выявленные недостатки и обеспечить безопасность своих клиентов. Владельцам рекомендуется следить за уведомлениями от дилеров и не откладывать визит в сервисный центр после получения приглашения на ремонт.