Водители могут не увидеть скорость и уровень топлива — что происходит

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

23 января 2026, 16:11

Hyundai запускает масштабную сервисную кампанию в США. Причина - сбои в работе приборной панели. Водители рискуют остаться без ключевых показателей. Подробности - в нашем материале.

Южнокорейский автогигант Hyundai оказался в центре внимания американских автомобилистов: компания объявила о масштабном отзыве почти 84 тысяч своих машин на территории США. Причиной столь серьезного шага стали выявленные сбои в работе приборной панели, которые могут привести к тому, что водитель не увидит критически важную информацию во время движения.

Как сообщает Autonews, речь идет о возможном исчезновении с дисплея спидометра или индикатора уровня топлива. Такая ситуация способна создать реальную угрозу безопасности на дороге, ведь отсутствие этих данных не позволяет контролировать скорость и своевременно заправляться. В условиях интенсивного трафика и дальних поездок подобные сбои могут привести к самым неожиданным последствиям.

Hyundai не раскрывает полный перечень моделей, попавших под сервисную кампанию. Однако известно, что дилеры компании уже получили инструкции по обновлению программного обеспечения на затронутых автомобилях. Владельцам обещают провести все работы бесплатно, чтобы минимизировать риски и вернуть уверенность за рулем.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Hyundai сталкивается с необходимостью массового отзыва своих машин в США. Ранее компания уже отзывала более 51 тысячи автомобилей из-за угрозы короткого замыкания при установке прицепа. На этот раз проблема носит иной характер, но снова касается электронных систем, которые становятся все более сложными и уязвимыми.

Ситуация с Hyundai наглядно демонстрирует, насколько современные автомобили зависят от корректной работы электроники. Любой сбой в программном обеспечении способен поставить под угрозу не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров. В эпоху цифровизации автопрома такие инциденты становятся все более частыми, и производителям приходится оперативно реагировать на малейшие сигналы о неисправностях.

Упомянутые марки: Hyundai
