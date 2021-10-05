5 октября 2021, 00:06
Hyundai отзывает полмиллиона седанов Sonata: перепутали сигналы поворота
Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) объявило об отзыве почти 500 тысяч седанов Hyundai Sonata предыдущего поколения из-за нелепого, но потенциально очень опасного сбоя электроники.
Дарья Климова Фото: Hyundai
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Фото: Hyundai
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Казалось бы, пустяковая проблема может запросто спровоцировать серьезное ДТП. Поэтому власти США предписали Hyundai отозвать 466 109 автомобилей Sonata, сошедших с конвейера со 2 мая 2014 по 17 августа 2016 года, а также все гибридные версии Sonata Hybrid и Sonata Plug-in Hybrid, выпущенные в период с 15 декабря 2014 по 15 мая 2017 года. Неисправность решается обновлением программного обеспечения.
Упомянутые модели: Hyundai Sonata (от 1 360 000 Р)
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