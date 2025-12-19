Новый Palisade удивил оснащением, но не смог защитить задних пассажиров – стоит ли волноваться

19 декабря 2025, 06:43
Hyundai Palisade 2026 провалил один из краш-тестов IIHS по безопасности
Hyundai Palisade 2026 провалил один из краш-тестов IIHS по безопасности
Hyundai Palisade 2026 года прошел не все испытания IIHS. Кроссовер показал отличные результаты в двух тестах, но не смог обеспечить должную защиту для задних пассажиров. Эксперты отмечают интересные детали испытаний. Почему результат оказался неожиданным – читайте далее.
Самый крупный и технологичный Hyundai Palisade 2026 модельного года, который недавно дебютировал на мировом рынке, оказался в центре внимания серии краш-тестов, после проведения международным институтом дорожной безопасности IIHS. Как сообщает autoevolution, автомобиль уверенно справился с двумя из трех обязательных испытаний, однако в одном из основных тестов были выявлены серьезные недостатки.
Речь идет о так называемом «умеренном фронтальном перекрытии», где особое внимание уделяется безопасности пассажиров на заднем ряду. В ходе теста манекен, имитирующий взрослого человека на заднем сиденье, не получил достаточной защиты. Несмотря на то, что его голова не ударилась о спинку водительского кресла, эксперты зафиксировали повышенные нагрузки на шею и грудные клетки, что может привести к травмам при возникновении аварии.
Инженеры IIHS отмечают, что современные автомобили часто включают передние подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, но задний ряд остается менее защищенным. В случае с Palisade 2026 модельного года это реализовано особенно ярко: несмотря на значительный список электронных ассистентов и подушек безопасности, уровень защиты задних пассажиров оказался ниже ожидаемого.
В остальных испытаниях кроссовер показал себя с лучшей стороны. Однако итоговая оценка IIHS оказалась не самой высокой именно из-за провала в тесте на защиту задних пассажиров. Эксперты подчеркивают, что производителю стоит обратить внимание на доработку конструкции задних рядов и систем безопасности для пассажиров второго ряда. В противном случае семейный кроссовер может потерять часть своих покупателей, ориентированных на безопасность.
Hyundai пока не комментирует результаты испытаний, но, как показывает практика, подобные замечания часто становятся стимулом для доработки моделей уже в рамках обновлений. Ожидается, что в следующих версиях производитель Palisade учтет рекомендации специалистов и усилит защиту задних пассажиров.
