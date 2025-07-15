Hyundai Palisade 2026: Разрыв в цене между базовой и топовой версиями почти $20 000
В апреле на Нью-Йоркском международном автосалоне южнокорейский производитель Hyundai продемонстрировал новое поколение внедорожника Palisade, который выпускается уже почти семь лет. Модель получила значительные обновления, включая новые технологии и улучшенные характеристики. Теперь стала известна и стоимость новинки.
Трехрядный SUV, являющийся флагманом Hyundai в своем сегменте, поступит в американские дилерские центры уже в этом месяце. Однако гибридные версии появятся только осенью. Ассортимент настолько разнообразен, что покупателям возможно будет сложно определиться с выбором.
Итак, Hyundai Palisade 2026 модельного года будет доступен в 21 варианте. Среди них есть автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания, гибридные модификации, версии с передним и полным приводом, а также комплектации с разным уровнем оснащения — от базовых до максимально оснащенных.
Особое внимание привлекает разница в цене между самой доступной и самой дорогой версией — почти $20 000. Для Hyundai это значительный разброс, учитывая, что за эти деньги можно приобрести совершенно другой автомобиль.
Самая доступная версия — SE FWD с ценой 38 935 долларов США. Это классический автомобиль с 3,5-литровым V6 под капотом, который развивает 287 лошадиных сил. В этой комплектации привод только на передние колеса, а трансмиссия — 8-ступенчатый автомат. Всего в линейке с ДВС представлено 13 вариантов, разделенных на два типа привода и шесть уровней оснащения: SE, SEL 7P/8P, SEL Convenience, SEL Premium 7P/8P, Limited и Calligraphy.
Самая дорогая версия с ДВС — Calligraphy AWD, стоимость которой достигает $56 060. Однако лидером по цене становится гибридная версия Calligraphy AWD, которая оценивается в $58 280 без учета дополнительных сборов и налогов.
Гибридная линейка включает восемь моделей, оснащенных 2,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем и двумя электромоторами, встроенными в 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Совокупная мощность достигает 329 лошадиных сил. Гибриды обещают расход топлива около 6,9 литров на 100 км и запас хода до 996 км.
Независимо от типа силовой установки, новые Palisade стали крупнее предшественников — длина кузова увеличилась на 6,4 см, а колесная база — на 6,9 см. При этом внедорожник сохраняет хорошие возможности для буксировки: до 2268 кг для моделей с ДВС и до 1814 кг для гибридов.
Особое место в линейке занимает версия XRT PRO, созданная для любителей активного отдыха и бездорожья. Это первая модель Hyundai с таким обозначением, которая располагается по уровню оснащения между SEL Premium 7P/8P AWD и Limited AWD. Стоимость XRT PRO составляет $49 370, и он доступен только с полным приводом.
Внедорожный Palisade получил ограниченный дифференциал, вседорожные шины на 18-дюймовых дисках с темным покрытием, а также передние и задние буксировочные крюки. Для помощи водителю предусмотрены камеры кругового обзора, индикаторы углов наклона, компас и высотомер в реальном времени, а также три новых режима движения — Mud, Sand и Snow.
Модель XRT PRO отличается увеличенным клиренсом — 21 см, что на 2,5 см больше, чем у других версий, а также улучшенными углами въезда, съезда и рампы. Мощность двигателя осталась на уровне остальных бензиновых модификаций.
Таким образом, Hyundai Palisade 2026 предлагает широкий выбор комплектаций и силовых установок, что позволит покупателям подобрать автомобиль под любые потребности. Остается только дождаться начала продаж и посмотреть, как рынок отреагирует на такое разнообразие.
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Рынок новых автомобилей в России в июле 2025 года стал свидетелем продолжающегося тренда – снижения цен на целый ряд моделей. За первые две недели месяца семь автомобильных брендов объявили о понижении стоимости своих моделей. Только один «Москвич» решил пойти против течения и повысил цены.Читать далее
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МВД предлагает ужесточить правила для водителей старше 60 лет
МВД России предложило рассмотреть возможность ужесточения условий допуска к управлению транспортными средствами для граждан старше 60 лет. Инициатива изложена в «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го», которая уже опубликована на официальном портале правовых актов. Читать далее
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15.07.2025, 10:11
Новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2026 с рекордным запасом хода
Mercedes-Benz представил универсал CLA Shooting Brake 2026 года с технологией EQ, который превзошёл по запасу хода европейскую версию Tesla Model 3 Long Range. Модель выйдет в Европе в марте 2026 года с несколькими электрифицированными силовыми установками и обновленным дизайном.Читать далее
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15.07.2025, 09:41
Протекционизм как маскировка отсутствия конкурентоспособности в мировой автоиндустрии
Протекционизм используется странами для сокрытия проблем с конкурентоспособностью в различных отраслях, включая автомобильную. Но это не может решить проблему. Страны, желающие сохранить рабочие места и производство, должны обеспечить конкурентоспособные условия для работников и компаний. Без глубоких реформ и повышения эффективности такое вряд ли возможно.Читать далее
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