Hyundai Palisade 2027: кроссовер, который притворяется минивэном - в чём фишка High Roof?

Hyundai Palisade 2027: новые версии с высокой крышей и интеллектуальной подвеской

Южнокорейский Hyundai Palisade 2027 удивил сразу несколькими модификациями, включая версию с приподнятой крышей и продвинутой пневмоподвеской. Мало кто знает, что теперь в салоне стало заметно просторнее, а оснащение шагнуло вперед. От 2,7 млн рублей: что еще изменилось и какие проблемы могут возникнуть - объясняют специалисты.

Южнокорейский Hyundai Palisade 2027 удивил сразу несколькими модификациями, включая версию с приподнятой крышей и продвинутой пневмоподвеской. Мало кто знает, что теперь в салоне стало заметно просторнее, а оснащение шагнуло вперед. От 2,7 млн рублей: что еще изменилось и какие проблемы могут возникнуть - объясняют специалисты.

Для российских автолюбителей новость о выходе обновленного Hyundai Palisade 2027 года может оказаться особенно актуальной: производитель сделал ставку на комфорт и технологичность, что напрямую влияет на конкуренцию в сегменте крупных кроссоверов. В условиях, когда спрос на просторные и функциональные автомобили стабильно высок, появление новых модификаций Palisade способно изменить расстановку сил на рынке.

Главное нововведение - версия High Roof, где высота крыши увеличена на 240 мм. Это решение позволило существенно расширить пространство над головами пассажиров, при этом общая высота автомобиля теперь составляет 2005 мм. Такой показатель сохраняет возможность въезда на стандартные подземные парковки, что важно для городских условий. Внешне High Roof выделяется окрашенной в цвет кузова надстройкой с алюминиевыми вставками, черными рамками окон и 21-дюймовыми легкосплавными дисками. В салоне - почти вертикальные потолки, что создает ощущение минивэна, а не классического кроссовера.

Внутри Palisade High Roof удивляет не только простором, но и оснащением: огромный панорамный дисплей, выдвижные светодиодные светильники для чтения, декоративная подсветка «звездное небо» и даже телевизор в потолке, который позволяет играть, смотреть фильмы и выходить в интернет. В топовой комплектации внедрена система Preview ECS - умная пневмоподвеска, которая с помощью фронтальной камеры и навигации заранее сканирует дорожное покрытие и автоматически регулирует работу амортизаторов. Это решение часто встречается у премиальных брендов, но теперь становится доступным и в массовом сегменте.

Фото: Hyundai

Варианты комплектаций расширились: появились версии Black Ink и XRT. Первая отличается темными акцентами в интерьере и экстерьере, а также креслами второго ряда с функцией точечного массажа. Вторая - это внедорожный стайлинг-пакет с особой решеткой радиатора, дополнительной защитой, рейлингами и 20-дюймовыми колесами. В обеих версиях предусмотрена аудиосистема Bose с 14 динамиками и вентиляция сидений второго ряда. Базовая комплектация Exclusive теперь оснащается панорамным дисплеем и расширенным набором систем помощи водителю (ADAS).

Линейка двигателей осталась прежней: бензиновый турбомотор 2,5 л (277 л.с.) с 8-ступенчатым автоматом и гибридная версия мощностью 329 л.с. с 6-ступенчатой коробкой. Оба варианта доступны с передним или полным приводом. Салон по-прежнему рассчитан на 7 или 9 мест, а для второго ряда можно заказать VIP-пакет с беспроводной зарядкой, очистителем воздуха с UV-C и подстаканниками с контролем температуры.

Цены на обновленный Palisade в Южной Корее стартуют от 44,78 млн вон (примерно 2,7 млн рублей по курсу на август 2026 года), а топовая модификация High Roof с гибридной установкой оценивается в 81,59 млн вон (около 4,9 млн рублей). Как пишет Autonews, подобные решения по увеличению внутреннего пространства и внедрению интеллектуальных систем подвески могут стать трендом для всего сегмента крупных кроссоверов. Для сравнения, недавно на рынке появился новый Volkswagen Amarok, который также удивил необычными техническими решениями - подробнее о его особенностях можно узнать в материале о переменах в сегменте пикапов.

Важно отметить, что Hyundai продолжает активно обновлять модельный ряд: ранее был представлен новый Tucson с квадратным кузовом. В целом, появление Palisade High Roof и других новых версий может указывать на растущий спрос на индивидуальные решения для семейных и корпоративных клиентов. Среди интересных деталей - возможность установки потолочного телевизора, выдвижных светильников и системы «звездное небо», что ранее встречалось только у премиальных марок. В ближайшие годы подобные опции могут стать стандартом для крупных кроссоверов, а конкуренция в этом сегменте только усилится.