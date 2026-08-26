Крыша на 2 метра: Hyundai Palisade High Roof - сколько стоит самый необычный кроссовер года

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 августа 2026, 14:25

Hyundai Palisade 2027: три новые версии и кузов высотой более двух метров

Hyundai Palisade 2027: три новые версии и кузов высотой более двух метров

Крыша на 2 метра: Hyundai Palisade High Roof - сколько стоит самый необычный кроссовер года

Hyundai Palisade 2027: три новые версии и кузов высотой более двух метров

Hyundai представил Palisade 2027 для Южной Кореи с тремя необычными модификациями, включая High Roof с рекордной высотой кузова. Мало кто знает, что теперь кроссовер стал еще ближе к минивэнам по возможностям. Что изменилось в оснащении и почему это важно для рынка - объясняем подробно.

Hyundai представил Palisade 2027 для Южной Кореи с тремя необычными модификациями, включая High Roof с рекордной высотой кузова. Мало кто знает, что теперь кроссовер стал еще ближе к минивэнам по возможностям. Что изменилось в оснащении и почему это важно для рынка - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей новость о выходе Hyundai Palisade 2027 с уникальными модификациями может стать поводом задуматься о будущем сегмента больших кроссоверов. В условиях, когда привычные модели постепенно исчезают с рынка, появление столь необычного варианта с высотой кузова более двух метров выглядит как сигнал: производители ищут новые решения для комфорта и универсальности.

Как сообщает Российская Газета, Hyundai вывел на южнокорейский рынок сразу три новых исполнения Palisade. Самое заметное - High Roof, первый в истории марки кроссовер с увеличенной на 240 мм крышей. Итоговая высота - 2005 мм, что позволяет автомобилю оставаться совместимым со стандартными подземными паркингами, несмотря на внушительные габариты. В базовой комплектации High Roof предусмотрены адаптивная подвеска Preview, 21-дюймовые легкосплавные диски, контурная подсветка салона, мультимедийная система для второго ряда с огромным 21,4-дюймовым экраном и расширенный VIP-пакет с беспроводными зарядками и очистителем воздуха.

Вторая модификация - Black Ink - создана на базе топовой комплектации Calligraphy и отличается полностью черным декором, включая 21-дюймовые диски и элементы экстерьера. Здесь также установлена адаптивная подвеска и полный набор современных опций. Для тех, кто предпочитает внедорожный стиль, предложен Palisade XRT: оригинальная решетка радиатора, рейлинги, черные молдинги, 20-дюймовые колеса, вентиляция сидений второго ряда и акустика Bose делают этот вариант максимально практичным для активного отдыха.

Базовая версия Exclusive оснащается цифровой приборной панелью на 12,3 дюйма, изогнутым дисплеем медиасистемы и расширенным комплексом систем безопасности. Важно, что Palisade теперь доступен как в 9-местном, так и в 7-местном исполнении, с передним или полным приводом, а также в гибридной версии мощностью 334 л.с. Цены стартуют от 44,78 млн вон (примерно 2,7 млн рублей) и доходят до 72,44 млн вон (около 4,4 млн рублей) за High Roof.

Интересно, что подобные эксперименты с форматом кроссоверов уже обсуждались экспертами ранее. Например, в материале о новых версиях Palisade с высокой крышей и интеллектуальной подвеской отмечалось, что производители стремятся сделать семейные автомобили еще более просторными и технологичными, чтобы конкурировать с минивэнами и даже коммерческими моделями.

Если рассматривать ситуацию шире, то появление столь необычных модификаций Palisade может указывать на изменение приоритетов в сегменте крупных кроссоверов. Высокая крыша - не только про комфорт, но и про возможность перевозки габаритных грузов или организации мобильного офиса. В России подобные решения пока встречаются редко, но опыт Hyundai может подтолкнуть и других производителей к экспериментам. Для справки: Palisade - один из немногих кроссоверов, который официально предлагается с девятью посадочными местами и гибридной силовой установкой, что делает его уникальным предложением на рынке. Судя по представленным данным, новинка способна заинтересовать не только семьи, но и корпоративных клиентов, а также тех, кто ищет универсальный автомобиль для путешествий и работы.

Упомянутые модели: Hyundai Palisade (от 3 549 000 Р)
Упомянутые марки: Hyundai
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай

Похожие материалы Хендай

BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Avatr 07 выходит на рынок РФ: гибридный кроссовер получил ОТТС и готов к старту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Башкортостан Ленинградская область Йошкар-Ола
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться