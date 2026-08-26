Крыша на 2 метра: Hyundai Palisade High Roof - сколько стоит самый необычный кроссовер года

26 августа 2026, 14:25
Hyundai Palisade 2027: три новые версии и кузов высотой более двух метров
Hyundai Palisade 2027: три новые версии и кузов высотой более двух метров
Hyundai представил Palisade 2027 для Южной Кореи с тремя необычными модификациями, включая High Roof с рекордной высотой кузова. Мало кто знает, что теперь кроссовер стал еще ближе к минивэнам по возможностям. Что изменилось в оснащении и почему это важно для рынка - объясняем подробно.
Для российских автолюбителей новость о выходе Hyundai Palisade 2027 с уникальными модификациями может стать поводом задуматься о будущем сегмента больших кроссоверов. В условиях, когда привычные модели постепенно исчезают с рынка, появление столь необычного варианта с высотой кузова более двух метров выглядит как сигнал: производители ищут новые решения для комфорта и универсальности.
Как сообщает Российская Газета, Hyundai вывел на южнокорейский рынок сразу три новых исполнения Palisade. Самое заметное - High Roof, первый в истории марки кроссовер с увеличенной на 240 мм крышей. Итоговая высота - 2005 мм, что позволяет автомобилю оставаться совместимым со стандартными подземными паркингами, несмотря на внушительные габариты. В базовой комплектации High Roof предусмотрены адаптивная подвеска Preview, 21-дюймовые легкосплавные диски, контурная подсветка салона, мультимедийная система для второго ряда с огромным 21,4-дюймовым экраном и расширенный VIP-пакет с беспроводными зарядками и очистителем воздуха.
Вторая модификация - Black Ink - создана на базе топовой комплектации Calligraphy и отличается полностью черным декором, включая 21-дюймовые диски и элементы экстерьера. Здесь также установлена адаптивная подвеска и полный набор современных опций. Для тех, кто предпочитает внедорожный стиль, предложен Palisade XRT: оригинальная решетка радиатора, рейлинги, черные молдинги, 20-дюймовые колеса, вентиляция сидений второго ряда и акустика Bose делают этот вариант максимально практичным для активного отдыха.
Базовая версия Exclusive оснащается цифровой приборной панелью на 12,3 дюйма, изогнутым дисплеем медиасистемы и расширенным комплексом систем безопасности. Важно, что Palisade теперь доступен как в 9-местном, так и в 7-местном исполнении, с передним или полным приводом, а также в гибридной версии мощностью 334 л.с. Цены стартуют от 44,78 млн вон (примерно 2,7 млн рублей) и доходят до 72,44 млн вон (около 4,4 млн рублей) за High Roof.
Интересно, что подобные эксперименты с форматом кроссоверов уже обсуждались экспертами ранее. Например, в материале о новых версиях Palisade с высокой крышей и интеллектуальной подвеской отмечалось, что производители стремятся сделать семейные автомобили еще более просторными и технологичными, чтобы конкурировать с минивэнами и даже коммерческими моделями.
Если рассматривать ситуацию шире, то появление столь необычных модификаций Palisade может указывать на изменение приоритетов в сегменте крупных кроссоверов. Высокая крыша - не только про комфорт, но и про возможность перевозки габаритных грузов или организации мобильного офиса. В России подобные решения пока встречаются редко, но опыт Hyundai может подтолкнуть и других производителей к экспериментам. Для справки: Palisade - один из немногих кроссоверов, который официально предлагается с девятью посадочными местами и гибридной силовой установкой, что делает его уникальным предложением на рынке. Судя по представленным данным, новинка способна заинтересовать не только семьи, но и корпоративных клиентов, а также тех, кто ищет универсальный автомобиль для путешествий и работы.
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