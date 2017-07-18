18 июля 2017, 20:40

Hyundai планирует выпустить спортивную версию кроссовера Creta

Южнокорейский производитель планирует создать привычный покупателям кроссовер Creta со спортивным духом. Руководство компании анонсировало выпуск версии, которая получит название Hyundai Creta Sport.
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Модель станет быстрее благодаря изменениям в технической составляющей и внешнем виде. Ходят слухи, что первым рынком для новинки станет Бразилия. Пока нет информации, в каких еще странах можно ожидать обновленную версию. От стандартного кроссовера спортивный вариант модели будет отличаться большими воздухозаборниками, спортивными бамперами, тонированной оптикой и черными колесными дисками. По сведениям, полученным от инсайдеров, у машины будут 18-дюймовые диски и спойлер на пятой двери.

Для создания спортивного духа инженеры компании использовали 2-литровый двигатель, способный генерировать 166 л.с. В тандеме с «мотором» будет работать 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

На российском рынке южнокорейский внедорожник является одним из самых востребованных представителей рынка SUV в стране. За первый летний месяц дилеры реализовали 4 012 экземпляра модели. Ожидается, что модель выйдет на рынок в конце 2017 года.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Creta Active 1.6 MT
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Хендай Крета

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Комментарии
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Отзывы по теме
Hyundai Creta с двигателем 1,6 литра доступен с полным приводом
Хотелось бы посмотреть на эти кроссоверы, а конкретно на их динамику. С моей точки зрения, двигатель 1.6 вообще не применим к таким авто. Если нужно будет фуру на скорости 110 обогнать - этот паркетник на оживленной трассе будет ждать огромное окно, для выполнения такого маневра. Считаю что в таких автомобилях ...
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Hyundai планирует выпустить спортивную версию кроссовера Creta
{{material_119603}}Модель станет быстрее благодаря изменениям в технической составляющей и внешнем виде. Ходят слухи, что первым рынком для новинки станет Бразилия. Пока нет информации, в каких еще странах можно ожидать обновленную версию. От стандартного кроссовера спортивный вариант модели будет отличаться большими воздухозаборниками, спортивными бамперами, тонированной оптикой и черными колесными дисками. По сведениям, полученным от инсайдеров, у машины будут 18-дюймовые диски и спойлер на пятой двери.Для создания спортивного духа инженеры компании использовали 2-литровый двигатель, способный генерировать 166 л.с. В тандеме с «мотором» будет работать 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.На российском рынке южнокорейский внедорожник является одним из самых востребованных представителей рынка SUV в стране. За первый летний месяц дилеры реализовали 4 012 экземпляра модели. Ожидается, что модель выйдет на рынок в конце 2017 года.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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