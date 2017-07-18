18 июля 2017, 20:40
Hyundai планирует выпустить спортивную версию кроссовера Creta
Южнокорейский производитель планирует создать привычный покупателям кроссовер Creta со спортивным духом. Руководство компании анонсировало выпуск версии, которая получит название Hyundai Creta Sport.
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Для создания спортивного духа инженеры компании использовали 2-литровый двигатель, способный генерировать 166 л.с. В тандеме с «мотором» будет работать 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.
На российском рынке южнокорейский внедорожник является одним из самых востребованных представителей рынка SUV в стране. За первый летний месяц дилеры реализовали 4 012 экземпляра модели. Ожидается, что модель выйдет на рынок в конце 2017 года.
Комплектации и технические характеристики
|Hyundai Creta Active 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|123
|Объем двигателя
|1591
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.0
|Загородный цикл
|5.8
|Смешанный цикл
|7.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Хотелось бы посмотреть на эти кроссоверы, а конкретно на их динамику. С моей точки зрения, двигатель 1.6 вообще не применим к таким авто. Если нужно будет фуру на скорости 110 обогнать - этот паркетник на оживленной трассе будет ждать огромное окно, для выполнения такого маневра. Считаю что в таких автомобилях ...
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